 مسائية DW: بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟

بعد مرور سبعة عشر عاما على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وما تلتها من حروب وتحالفات للقضاء على جذور الإرهاب.. هل أصبح العالم اليوم أكثر أمنا؟ من الرابح والخاسر في هذه الحروب؟

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23:34 دقيقة

بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟

    

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بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟  

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