سياسة واقتصاد

مسائية DW: بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟

بعد مرور سبعة عشر عاما على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وما تلتها من حروب وتحالفات للقضاء على جذور الإرهاب.. هل أصبح العالم اليوم أكثر أمنا؟ من الرابح والخاسر في هذه الحروب؟

مشاهدة الفيديو 23:34 بث مباشر الآن 23:34 دقيقة شارك بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/34hmG بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع