مسائية DW: بعد 17 عاما من محاربة الإرهاب..هل أصبح العالم أكثر أمنا؟

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بعد مرور سبعة عشر عاما على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وما تلتها من حروب وتحالفات للقضاء على جذور الإرهاب.. هل أصبح العالم اليوم أكثر أمنا؟ من الرابح والخاسر في هذه الحروب؟
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مضت سبعة عشرعاما على اعتداءات 11 سبتمبر التي غيّرت وجه العالم. الخبير في قضايا الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية يقف في حوار مع DW عربية عند أهم نتائج الحرب على الإرهاب التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق ج.د.بوش.
أمر المدعي العام الاتحادي في ولاية بادن- فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا بإلقاء القبض على سوري يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في علاقته بالإرهاب. ويشتبه في أنه قاتل في صفوف تنظيم "جبهة النصرة"، فرع تنظيم القاعدة بسوريا.
في ظل الجدل القائم في ألمانيا بعد ترحيل المشتبه به على أنه حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. كشفت الحكومة الألمانية أرقاما دقيقة بشأن المتشددين الإسلاميين الخطرين الموجودين على الأراضي الألمانية.
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