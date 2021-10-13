مسائية DW: استمرار الاحتجاج على نتائج انتخابات العراق.. ما المآلات؟

مناصرو الحشد الشعبي في العراق يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات التشريعية

طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.