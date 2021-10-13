مسائية DW: استمرار الاحتجاج على نتائج انتخابات العراق.. ما المآلات؟

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استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق ودعوات إلى توفير الحماية الأمنية للمتظاهرين.. فما مآلات هذه الاحتجاجات؟ وما حجم الدعم الشعبي لها؟
طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.
أعلنت مفوضية الانتخابات أنها بدأت عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق المراكز التي تم قبول الطعن بنتائجها. لكن لماذا لا يقبل الخاسرون بهزيمتهم؟ أين يكمن الخلل في عملية الاقتراع أم آليات الديمقراطية في العراق؟
قالت مصادر في الشرطة العراقية إن العشرات أصيبوا في اشتباكات ببغداد بين قوات الأمن ومؤيدي أحزاب مقربة من إيران تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد محاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان.
تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.
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