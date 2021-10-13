 مسائية DW: استمرار الاحتجاج على نتائج انتخابات العراق.. ما المآلات؟ | مسائية DW | DW | 22.10.2021

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مسائية DW

مسائية DW: استمرار الاحتجاج على نتائج انتخابات العراق.. ما المآلات؟

استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق ودعوات إلى توفير الحماية الأمنية للمتظاهرين.. فما مآلات هذه الاحتجاجات؟ وما حجم الدعم الشعبي لها؟

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