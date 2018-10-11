 مسائية DW: إلى ما تهدف خطة تعاون عسكري بين الكويت وتركيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.10.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: إلى ما تهدف خطة تعاون عسكري بين الكويت وتركيا؟

الكويت وتركيا توقعان خطة عمل للتعاون الدفاعي بين جيشيهما.. أي أهداف لهذه الخطة؟ وأي تأثيرات إقليمية لها؟

مشاهدة الفيديو 23:38
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23:38 دقيقة

خطة كويتية تركية للتعاون العسكري. ما أهدافها؟

    

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خطة كويتية تركية للتعاون العسكري. ما أهدافها؟  

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