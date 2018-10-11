مسائية DW: إلى ما تهدف خطة تعاون عسكري بين الكويت وتركيا؟

تركيا والعالم العربي: إعادة تموضع أم عودة للنفوذ العثماني؟

أشار المحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو أن تركيا تسعى لإعادة التموضع في العالم العربي عبر اتفاقيات التعاون العسكري مع بعض الدول. في المقابل، شدد فائز النشوان، أستاذ العلاقات الدولية، على أن تركيا لن تخلف الدولة العثمانية.