مسائية DW: إلى ما تهدف خطة تعاون عسكري بين الكويت وتركيا؟

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الكويت وتركيا توقعان خطة عمل للتعاون الدفاعي بين جيشيهما.. أي أهداف لهذه الخطة؟ وأي تأثيرات إقليمية لها؟
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أشار المحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو أن تركيا تسعى لإعادة التموضع في العالم العربي عبر اتفاقيات التعاون العسكري مع بعض الدول. في المقابل، شدد فائز النشوان، أستاذ العلاقات الدولية، على أن تركيا لن تخلف الدولة العثمانية.
تملك تركيا ثامن أقوى الجيوش في العالم. وهو ما سمح لها بتوسيع نفوذها العسكري في المنطقة العربية. وهو نفوذ يكتسي أهمية جيواستراتيجية متزايدة. تعرف على الوجود العسكري التركي في المنطقة.
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