 مسائية DW: إجراءات ألمانية ضد السعودية.. هل جاءت متأخرة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.11.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: إجراءات ألمانية ضد السعودية.. هل جاءت متأخرة؟

ألمانيا تنهي ترددها في قضية جمال خاشقجي وتفرض حظرا على السفر على سعوديين وتجمد جميع صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.. أي دلالات لتوقيت الإعلان عن هذه الإجراءات؟ ولماذا لم يصدر موقف أوروبي موحد؟

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مسائيةDW: إجراءات ألمانية ضد السعودية.. هل جاءت متأخرة؟

         

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مسائيةDW: إجراءات ألمانية ضد السعودية.. هل جاءت متأخرة؟  

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