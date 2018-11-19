مسائية DW: إجراءات ألمانية ضد السعودية.. هل جاءت متأخرة؟

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ألمانيا تنهي ترددها في قضية جمال خاشقجي وتفرض حظرا على السفر على سعوديين وتجمد جميع صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.. أي دلالات لتوقيت الإعلان عن هذه الإجراءات؟ ولماذا لم يصدر موقف أوروبي موحد؟
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قررت برلين وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول. ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.
ألمانيا تنهي ترددها في قضية جمال خاشقجي وتفرض حظرا على السفر على سعوديين وتجمد جميع صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.. أي دلالات لتوقيت الإعلان عن هذه الإجراءات؟ ولماذا لم يصدر موقف أوروبي موحد؟
قبل نحو شهر ألغى، جو كيزر، رئيس شركة سيمنس الألمانية مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار في السعودية بسبب مقتل خاشقجي. اليوم ورغم أن قضية خاشقجي أخذت أبعادا أخطر قرر كيزر التوجه للسعودية للمشاركة في مؤتمر لشركة أرامكو.
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