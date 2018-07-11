مسائية DW: نتنياهو وأكبر ولايتي في موسكو - ما دلالات هذا التزامن؟

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نتنياهو في موسكو بالتزامن مع وجود مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الخارجية. ما دلالة تزامن الزيارتين؟ وكيف سيتعامل الرئيس بوتين مع مطالب الحليفين ومخاوفهما ؟
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علقت بعض الصحف العبرية والأجنبية على زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو وتناولت أبعاد العلاقة بين نتنياهو وبوتين فيما يخص الملف السوري.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الروسي في موسكو وبحث معه الوضع في سوريا والتهديد الذي تشكله إيران على بلاده، داعيا إلى إخراجها من سوريا ومؤكدا عدم تهديد إسرائيل لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
في حوار مع مسائية دي دبليو تحدث المحلل السياسي شلومو غانور عن موافقة اسرائيل على شرط ايران حتى تنسحب من سوريا، في حين رد عليه الخبير في شؤون الشرق الأوسط فياتشسيلاف ماتوزوف بأن سوريا لن تتخلى عن إيران.
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