 مسائية DW: نتنياهو وأكبر ولايتي في موسكو - ما دلالات هذا التزامن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.07.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: نتنياهو وأكبر ولايتي في موسكو - ما دلالات هذا التزامن؟

نتنياهو في موسكو بالتزامن مع وجود مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الخارجية. ما دلالة تزامن الزيارتين؟ وكيف سيتعامل الرئيس بوتين مع مطالب الحليفين ومخاوفهما ؟

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23:43 دقيقة

مسائيةDW  :  نتنياهو وأكبر ولايتي في موسكو - ما دلالات هذا التزامن؟

    

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مسائيةDW  :  نتنياهو وأكبر ولايتي في موسكو - ما دلالات هذا التزامن؟  

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