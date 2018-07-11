مسائية DW: نتنياهو وأكبر ولايتي في موسكو - ما دلالات هذا التزامن؟

محلل اسرائيلي: "اسرائيل موافقة على شرط إيران لتسحب قواتها من سوريا"، ودبلوماسي روسي سابق ينفي أن تتخلى سوريا عن إيران..

في حوار مع مسائية دي دبليو تحدث المحلل السياسي شلومو غانور عن موافقة اسرائيل على شرط ايران حتى تنسحب من سوريا، في حين رد عليه الخبير في شؤون الشرق الأوسط فياتشسيلاف ماتوزوف بأن سوريا لن تتخلى عن إيران.