 مسؤول: واشنطن تنوي إعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مسؤول: واشنطن تنوي إعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأمريكي إلى إيجاد حل للخلاف القائم بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، قال مسؤول أمريكي إن بلاده تتطلع إلى إعلان قطر حليفا رئيسيا خارج الناتو. فما المقصود بذلك؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات له في البيت الأبيض مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (يوليو/ تموز 2019)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات له في البيت الأبيض مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (يوليو/ تموز 2019)

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2020) إن الولايات المتحدة تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وهو وضع يمنح الدول المشمولة بالإعلان بعض المزايا في الدفاع والتعاون الأمني.

وقال تيموثي لندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "نحن بصدد المضي قدما، ويحدونا الأمل، بإعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي".

مختارات

وسط إشارات التقارب المحتمل للخلاف الإقليمي بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، يظل الموقف المصري موضع تساؤل بين المراقبين. فكيف استقبلت القاهرة تلك الإشارات وماذا ستفعل في أي مصالحة قريبة؟

ويمنح وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" الدولة ميزة تفضيلية للحصول على المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بما في ذلك المواد الفائضة المجانية والتعامل مع الصادرات بشكل عاجل وإعطاء الأولوية للتعاون في التدريب.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة قطر على الفور على طلب للتعليق.

وهناك حاليا 17 دولة حاصلة على وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" منها دول خليجية كالكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي. وثمة خلاف بين قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017.

يأتي هذا في وقت جرت فيه لقاءات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وقطريين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار دعا بومبيو لحل الخلاف القائم بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر. كما أكد على أهمية التركيز على مواجهة النشاط الإيراني. وقال إن "إدارة ترامب حريصة على رؤية حل لهذا النزاع وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية القطرية المغلقة حاليا مع دول خليجية أخرى".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017 متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 23:07

مسائيةDW : الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع.. هل من حل في الأفق؟

مواضيع ذات صلة

Israelische und US-Beamte fliegen in die VAE

دول عربية قد تتجه نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل 11.09.2020

أصبحت البحرين ثاني دولة تعلن اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أقل من شهر، بعد اتفاق الإمارات والدولة العبرية. ولاقى التقارب مع إسرائيل ترحيبا من بعض الدول العربية، لكن البعض الآخر رفض الفكرة أو تعامل معها بحذر.

Gaza Protest gegen Israel VAE Beziehungen

التطبيع مع إسرائيل .. وحسابات الرياض الحذرة 12.09.2020

بعد الإمارات العربية المتحدة انضمت البحرين إلى قطار التطبيع مع إسرائيل، فهل ستلحق دول عربية أخرى قريبا بالركب؟ وما موقف السعودية بالذات؟ هل باتت هي الأخرى جاهزة للتطبيع؟

Washington Donald Trump, Muhammad bin Zayid Al Nuhayyan 2017

صفقة التطبيع ـ هل تتضمن نقل قاعدة العديد من قطر للإمارات؟ 19.08.2020

مصائب قوم عند قوم فوائد، هكذا حال الشرق الأوسط، فنادرا ما تجود المنطقة بحدث يُفرح جميع الأطراف. بهذا المنطق واكب الإعلام الألماني تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية راصدا تداعياتها على علاقات العرب مع الدولة العبرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  