مسؤول: واشنطن تنوي إعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2020) إن الولايات المتحدة تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وهو وضع يمنح الدول المشمولة بالإعلان بعض المزايا في الدفاع والتعاون الأمني.

وقال تيموثي لندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "نحن بصدد المضي قدما، ويحدونا الأمل، بإعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي".

ويمنح وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" الدولة ميزة تفضيلية للحصول على المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بما في ذلك المواد الفائضة المجانية والتعامل مع الصادرات بشكل عاجل وإعطاء الأولوية للتعاون في التدريب.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة قطر على الفور على طلب للتعليق.

وهناك حاليا 17 دولة حاصلة على وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" منها دول خليجية كالكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي. وثمة خلاف بين قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017.

يأتي هذا في وقت جرت فيه لقاءات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وقطريين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار دعا بومبيو لحل الخلاف القائم بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر. كما أكد على أهمية التركيز على مواجهة النشاط الإيراني. وقال إن "إدارة ترامب حريصة على رؤية حل لهذا النزاع وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية القطرية المغلقة حاليا مع دول خليجية أخرى".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017 متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)