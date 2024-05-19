مسؤول : تحسن العلاقات يقفز بأرقام السياحة التركية إلى مصر

نمت أرقام السياحة التركية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري بنسية 40 %، بالتزامن مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتسهيلات التأشيرات المقدمة للمواطنين الأتراك. وشهدت زيادة في السياحة التركية بنسبة 230% عن 2022.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي إن بلاده استضافت نحو 80 ألف سائح تركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبينما لم يذكر القاضي، نسبة المقارنة على أساس سنوي، إلا أن أرقاما صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ووزارة السياحة المصرية، تظهر نمو السياحة بأكثر من 40%، مقارنة مع الشهور الأربعة الأولى من 2023، صعودا من 50 ألف سائح.

وتوقع القاضي، في لقاء مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن يزور مصر 250 ألف سائح تركي حتى نهاية العام الجاري، مع عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.

ومع تسهيلات التأشيرة المقدمة للمواطنين الأتراك، سجلت مصر زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين من تركيا .

وفي عام 2023، شهدت السياحة التركية إلى مصر زيادة بنسبة 230% عن 2022، في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسياح الأتراك.

وبحسب بيانات وزارة السياحة المصرية، ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر لمستوى قياسي في 2023 عند 9.14 ملايين زائر، بنمو نسبته 8%.

وفي يوليو 2023 أعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء ، بعد زهاء عشرة أعوام من القطيعة، في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين خلال الأشهر الماضية.

وفي فبراير 2024 زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر وأكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رغبتهما في فتح "صفحة جديدة".

وتوتر العلاقات بين مصر وتركيا عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وبحكم الإخوان في مصر.

ع,ج,م/أ.ح (د ب أ)