مسؤول مخابراتي ألماني يحذر من تنامي تطرف منكري كورونا

حذر رئيس جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينغن الألمانية، شتيفان كرامر، من تنامي الاتجاه المتشدد بين منكري كورونا.

وقبل احتجاجات جديدة مقررة لحركة ما يعرف بـ"التفكير البديل" في مدينة لايبزيغ السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، قال كرامر لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" إن من الممكن للعوامل المتمثلة في "الموجة الرابعة من الوباء والنقاش حول الجرعة التنشيطية وتشديد تدابير كورونا، مثل توسيع نطاق العمل بقاعدة 2 جي أن تؤدي إلى إعطاء دفعة لهذا التيار".

وتقصر قاعدة "2 جي" دخول الأماكن المغلقة، مثل دور السينما والمطاعم وغيرها، على الحاصلين على لقاح كورونا والمتعافين من "كوفيد-19" فقط.

وأوضح كرامر أن تنامي التشدد بين أفراد هذه الحركة أصبح من الممكن ملاحظته في التعليقات على الإنترنت وليس في المظاهرات فقط، مضيفاً: "صرنا نشهد في كل أنحاء البلاد مضايقات وشتائم وتعديات وسلوكاً شديد العدوانية"، وأشار إلى أن هذا أصبح من مظاهر الحياة اليومية في الوقت الراهن.

وأعرب كرامر عن اعتقاده بأن الموجة الرابعة من الوباء وأوجه القصور في التواصل مع الناس وتناقض مواقف الساسة من جرعات التطعيم التنشيطية أدت إلى شعور هذا الطيف بتعزز موقفه وزيادة حالة التأجج داخله.

يذكر أن حركة تطلق على نفسها "حركة لايبزيغ" تعتزم التظاهر اليوم ضد تدابير كورونا في المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا. وكانت الحركة أخطرت بالأساس عن مشاركة 3000 شخص في هذه المظاهرة، لكن السلطات خفضت العدد المسموح به إلى 1000 شخص نظراً لتطورات الجائحة في الولاية.

ومن المنتظر أن تكون هناك عدة مظاهرات مضادة. واستعدت الشرطة للانتشار بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة لايبزيغ شهدت قبل عام مظاهرة لحركة "التفكير البديل" شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص.

ي.أ/ خ.س (د ب أ)