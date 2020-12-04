مسؤول كويتي بارز: الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن تطلع المملكة لأن تتكلل جهود الكويت والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية بالنجاح.

وفي تغريدة على " تويتر" اليوم الجمعة (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول) نشرتها وكالة الانباء السعودية "واس" وجه وزير الخارجية السعودي الشكر للكويت والولايات المتحدة وقال: "نتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة ".

ومساء اليوم الجمعة، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن "الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية" مضيفا "سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا".

وأضاف الجارالله في تصريح تلفزيوني اليوم الجمعة أن "هناك خطوات قريبة سوف يتم الاعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطي صفحة الخلاف"، "مشيدا بجهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح والجهود الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد قال في وقت سابق اليوم إن تقدما تحقق صوب إنهاء الخلاف الخليجي، بينما عبر نظيره القطري عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل. وقال وزير الخارجية القطري في وقت سابق الجمعة إن هناك تحركا صوب تسوية الخلاف الدبلوماسي القائم بمنطقة الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بما إن كان هذا التحرك سيسوي الأمر برمته.

ووجه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف"، في إشارة إلى عقد كوشنر لمحادثات في الدوحة يوم الأربعاء بعد زيارة للسعودية.

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ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أن بلاده لديها "أمل كبير" في حل الخلاف الخليجي، الذي شهد مقاطعة السعودية ودول حليفة لها لقطر، منذ ثلاث سنوات ونصف. وأضاف بومبيو أن حل الخلاف الخليجي هو "الأمر الصائب" لشعوب المنطقة. وأحجم بومبيو، خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة، عن التكهن بموعد تحقق مثل هذا الحل، لكنه قال إن واشنطن ستواصل العمل لتسهيل عقد محادثات وحوار من أجل الحل.

وقال مصدر خليجي مطلع لرويترز إن من المهم أن كل الأطراف توافقت على المضي قدما في إجراء تلك المناقشات.

بدوره رحب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تغريدة، بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017. وتقول واشنطن إنها تريد جبهة خليجية متحدة في مواجهة إيران.

ف.ي/ص.ش (د ب أ، ا ف ب، رويترز)