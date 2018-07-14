 مسؤول فلسطيني: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة | أخبار | DW | 14.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسؤول فلسطيني: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة

أكد مسؤول فلسطيني ما أكدته فصائل فلسطينية مسلحة عن توصلها إلى تفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل إثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.

Gazastreifen israelische Luftangriffe in Gaza (picture-alliance/dpa/W. Nassar)

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم السبت (14 تموز/ يوليو) التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود. وقال المسؤول المطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة". ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

بدورها، أكدت حركة "حماس" مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل اثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على القطاع أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 على الأقل.

مختارات

موجة واسعة من ردود الفعل على يوم الاثنين الدامي على حدود قطاع غزة. ففيما انتقد إسرائيليون حكومة وجيش بلادهم، وقف كتاب سعوديون بارزون ضد حماس وحملوها المسؤولية عما يجري. فكيف يبرر كل طرف موقفه في تحميل المسؤولية للآخر؟ (16.05.2018)

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان "بعد جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان، توّج بالنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد".

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت مساء السبت أنه "تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014"، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".

ع.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Intifada 1988 (Getty Images/AFP/E. Baitel)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الجذور والتأسيس

    تُعرّف "حركة المقاومة الإسلامية"، المعروفة اختصاراً بـ"حماس"، عن نفسها بأنها "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987 اجتمعت شخصيات، من أبرزها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وأعلنت عن تأسيس الحركة. جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع على اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".

  • Palästina Gaza Vermummte Hamas-Mitglieder (picture-alliance/dpa/M. Saber)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الميثاق

    في 18 آب/أغسطس 1988 صدر "ميثاق حماس" محدداً هوية وأهداف الحركة. وصف الميثاق الصراع مع إسرائيل على أنه "ديني" ودعا "إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية".

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    ضد اتفاقات أوسلو

    في 14 أيلول/سبتمبر من عام 1993 وبعد يوم من توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خرج 300 شخص من حماس للتظاهر ضد الاتفاق داعين إلى مواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وفي ذات اليوم، نفذت حماس أول تفجير انتحاري في قطاع غزة.

  • Jahresrückblick Januar 2006 Hamas Sieg Palästina (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الفوز في انتخابات 2006

    قاطعت حماس انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في عام 1996 لأنها منبثقة من "اتفاقات أوسلو" حسب ما أعلنت الحركة آنذاك، غير أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 وحققت فوزاً ساحقاً على حساب حركة "فتح".

  • Gazastreifen Graffiti in Gaza Stadt Aussöhnung Hamad und Fatah (picture-alliance/Zumapress)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الانقسام والسيطرة على غزة

    في 15 من حزيران/يونيو 2007، عقب اندلاع معارك عنيفة أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بين أفراد القوى الأمنية التابعة لحركتي حماس وفتح سيطرت "حماس" على القطاع وطردت الكوادر الفتحاوية وقواها الأمنية من القطاع.

  • Flaggen der EU (picture alliance/dpa/J. Kalaene)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الاتحاد الأوروبي يصنفها بـ "الإرهابية"

    في 26 تموز/يوليو 2017 أيدت "محكمة العدل الأوروبية" قراراً صادراً عن "المجلس الأوروبي" بإبقاء الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس لأول مرة على قائمته للمنظمات الإرهابية أواخر عام 2001 على خلفيات تنفيذها عمليات "انتحارية".

  • Scheich Ahmed Jassin geistlicher Führer der Hamas Bewegung (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    اغتيالات

    في 22 آذار/مارس 2004، قامت إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي للحركة أحمد ياسين. وبعد أقل من شهر، تم اغتيال خليفته عبد العزيز الرنتيسي. وقبلها بعامين اغتالت إسرائيل القائد العسكري في الحركة ومؤسس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة. كما كانت عمليات الاغتيال قد طالت أعضاء بارزين في الحركة كيحيى عياش وغيره.

  • Nahostkonflikt Israel Palästina Hamas Kämpfer ARCHIVBILD 2008 (picture-alliance/dpa)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حروب مع إسرائيل

    في 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وخاضت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عدة حروب مع إسرائيل أبرزها في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (Reuters/N. Zeitoon)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    "وثيقة سياسية جديدة"

    في الأول من أيار/مايو 2017، أعلنت الحركة من الدوحة عن تعديلات على برنامجها السياسي وافقت بموجبها على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، مؤكدة أن الصراع "سياسي" وليس "دينياً" وبقبولها بفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. من جانبها رفضت إسرائيل التعديلات قائلة إن حماس "تحاول خداع العالم".

  • Ägypten Kairo Vetrags-Unterzeichnung von Fatah und Hamas (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    المصالحة مع "فتح"

    في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقعت حركتا فتح وحماس في مقر "المخابرات العامة المصرية" في القاهرة على اتفاق المصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى". وقبل أيام فشلت الحركتان في الالتزام بذلك الموعد وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

  • Katar Qatar Emir Prinz Al-Thani in Gaza mit Ismail Haniyeh 23.10.2012 (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقات متميزة مع إيران وتركيا وقطر وحزب الله

    تقدم إيران مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس. كما تقيم الحركة علاقات وطيدة وتنسيق عالي المستوى مع حزب الله. وبالمثل وعلى خلفيته الإسلامية يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساندة ودعماً للحركة على عدة أصعدة. وبالمثل تفعل قطر التي زار أميرها السابق حمد بن خليفة قطاع غزة في عام 2012.

  • Fatah Hamas Gipfeltreffen (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقة متوترة مع مصر والسعودية والإمارات

    تقدم السعودية ومصر والإمارات وباقي دول الخليج دعماً للسلطة الفلسطينية، في حين تتسم علاقاتها بحركة حماس بالتوتر. وقد ازدادت العلاقات توتراً في السنوات الاخيرة على خلفية صراع السعودية مع الإخوان في مصر وباقي الدول العربية. كما أدت الأزمة الخليجية الأخيرة إلى صب مزيد من الزيت على النار.

  • Gaza - Reaktion auf Jerusalem-Status von Hamas Chef Ismail Haniyeh (Reuters/M. Salem)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حماس تتوعد بإسقاط قرار ترامب بشأن القدس

    حماس مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. واليوم (14 كانون الأول/ديسمبر 2017) قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري نظمته الحركة في الذكرى السنوية 30 لانطلاقتها في غزة: "سنسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد". خ.س


 

مختارات

30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

في مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عاماً، أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) انطلاقتها. ما خلفيات وإرهاصات التأسيس؟ وما أهم المفاصل التاريخية التي مرت بها الحركة؟ وما أهم ما يميز علاقتها مع الإقليم والعالم؟ (14.12.2017)  

مواضيع ذات صلة

Gazastreifen israelische Luftangriffe in Gaza

نتنياهو: إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" لحماس منذ حرب 2014 14.07.2018

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" الى حماس منذ حرب 2014 عبر سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، مهددا بتكثيفها إذا لزم الأمر. وقال الفلسطينيون إن الغارات اسفرت عن مقتل عدة أشخاص.

Schweiz UN Menschenrechtsrat Nikki Haley

واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول غزة 29.05.2018

طلبت واشنطن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إطلاق قذائف وصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، ورد الأخيرة بغارات على مواقع الفصائل الفلسطينية هناك. من جانبها نفت إسرائيل توصلها إلى اتفاق هدنة مع الجانب الفلسطيني.

Israel Grenze Gazastreifen Barriere Pufferzone

الأمم المتحدة تحذر من حرب "وشيكة" في غزة 31.05.2018

حذر نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط في رسالة متلفزة وجهها من القدس من "تصاعد العنف في غزة" الذي يظهر مدى قربنا من شفا الحرب كل يوم".

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  