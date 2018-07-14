مسؤول فلسطيني: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم السبت (14 تموز/ يوليو) التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود. وقال المسؤول المطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة". ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

بدورها، أكدت حركة "حماس" مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل اثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على القطاع أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 على الأقل.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان "بعد جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان، توّج بالنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد".

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت مساء السبت أنه "تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014"، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".

ع.ش (رويترز، أ ف ب)