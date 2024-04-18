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سياسةالإمارات العربية المتحدة

مسؤول: عودة مطار دبي لحركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة

١٨ أبريل ٢٠٢٤

يستأنف مطار دبي عملياته ببطء شديد مع استمرار تأخير رحلات وإلغاء أخرى، في حين لا تزال الإمارة تعاني من شلل جزئي، بعد يومين من عاصفة استثنائية تساقطت خلالها أمطار قياسية.

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غمرت المياه الطرق والطرق السريعة في دبي بعد فيضانات غير مسبوقة، أدت إلى تعطيل رحلات الطيران أيضا. (17/4/2024)
غمرت المياه الطرق والطرق السريعة في دبي بعد فيضانات غير مسبوقة، أدت إلى تعطيل رحلات الطيران أيضا. (17/4/2024)صورة من: Rula Rouhana/REUTERS

قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) إن عودة مطار دبي الدولي لحركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.

ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم أول أمس الثلاثاء. وقال الجوكر في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية إنه بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سيجري تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر.

وشهدت دولة الإمارات هطولا للأمطار هو الأكبر في 75 عاما منذ بدء تسجيل البيانات، أدت إلى إصابة مناطق واسعة بالشلل وألحقت أضرارا كبيرة. وحاصرت مياه الفيضانات السكان في الشوارع والمكاتب والمنازل.

وأبلغ كثيرون عن تسرب المياه لمنازلهم، فيما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مراكز تجارية تجتاحها المياه المتدفقة من الأسطح. ولا تزال حركة المرور مضطربة بشدة. وقلصت السلطات مساحة طريق سريع يقطع دبي ليصبح حارة واحدة في اتجاه واحد مما أدى إلى تكدس حركة المرور، كما أغلقت الطريق الرئيسي الذي يربط دبي بالعاصمة من ناحية أبوظبي.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

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