 مسؤول بالبنك الدولي يكشف لـ DW خسائر لبنان وشروط مساعدته | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.09.2020

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سياسة واقتصاد

مسؤول بالبنك الدولي يكشف لـ DW خسائر لبنان وشروط مساعدته

يتفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت، ويتجه البنك الدولي لمساعدة لبنان للخروج من أزمته "وفق شروط"، يكشفها المدير التنفيذي لعمليات البنك الدولي أكسل فان تروتسنبورغ في لقاء بمسائية DW عربية.

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ما هي شروط البنك الدولي الرئيسية لمساعدة لبنان؟ المدير التنفيذي لعمليات البنك الدولي يجيب.. #مسائية_DW

نص حوار المدير التنفيذي لعمليات البنك الدولي في لبنان، الألماني أكسل فان تروتسنبورغ لبرنامج مسائية DW عربية.

ديما ترحيني: ما هي رسالة البنك الدولي للمسؤولين في لبنان؟

أكسل فان تروتسنبورغ: الرسالة الأهم التي نرسلها هي أن البنك الدولي والمجتمع الدولي مهتمان بشكل كبير لأجل أن يساعد لبنان نفسه أيضا، وهذا يعني أنّه بعد الكارثة التي حصلت في بداية آب/ أغسطس، لابد من الاهتمام ليس فقط بإعادة بناء الميناء ومحيطه، انما يجب أن يكون هناك إصلاحات كبيرة في 3 مجالات، هي الإصلاح وإعادة البناء والتنمية الاقتصادية. إذا لابد أن يكون هناك وجود لإصلاحات، وانطلاق لهذه الإصلاحات لكي يقدم المجتمع الدولي المساعدات، وهذا ينسحب أيضا على البنك الدولي. الأمر لا يتعلق فقط بالأمور الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن حلها بشكل كفوء إلا إذا تم الإصلاح.

برأيك، كيف ينبغي أن يجري الإصلاح؟ من وجهة نظر البنك الدولي، ما هي السبل الأساسية لكسر هيمنة النخبة لتنفيذ هذه الإصلاحات ومكافحة الفساد؟

أعتقد أن علينا أن نعاين الوضع في لبنان، فالوضع الاقتصادي في تراجع كبير، ونسبة الفقر وصلت إلى 45 % وهي نسبة في ارتفاع مضطرد. الاقتصاد منهار تقريباً، والسؤال المفصلي الآن هو: إذا أردنا الخروج من هذه الحالة، لابد من الذهاب إلى الإصلاحات. ونحن نعرف أن هذا صعب جداً، ولكن لابد من القيام بالإصلاحات لأجل إحداث التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، لبنان لديه الإمكانية لكي يخرج من هذه الأزمة، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة، ونحن نرى أن هناك فرصا بالفعل وأملا في أن يخرج لبنان من هذه الأزمة.

هل أفهم منك سيد تروتسنبورغ أنّ البنك الدولي لن يقدم الدعم للبنان ما دامت هذه النخبة في الحكم، وما دامت الإصلاحات لم تنفذ بعد؟ ما هي شروط البنك الدولي لمساعدة لبنان؟

نحن لا نحدد للدول أي حكومات يجب أن تكون فيها، لكن نحن نقول لا بد من ضمان أن تحقق المشاريع التي نقوم بها نتائج، وهذا يعني أننا عندما ندعم عملية إعادة البناء، فلابد من أن يكون هذا الأمر ناجحاً في نهاية المطاف. عندما نشتغل في المجال المجتمعي فلابد من أن ننجح، نحن وعدنا في أن نكافح الفقر في لبنان، ولكن لابد من أن تكون هنالك شفافية في هذه العملية، لابد من أن تقدم الفواتير الصريحة والواضحة لكي يعرف الجميع أين صرف المال.

هل أفهم منك أن المساعدات ستأتي إلى مؤسسات الدولة، رغم أنّها متهمة بالفساد من قبل أكثر من منظمة دولية، وهناك تقارير كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع؟ كيف سيتم توصيل المساعدات إلى اللبنانيين ومنع اللبنانيين من الوقوع في فخ الفقر والإفلاس؟ ولمن ستقدم المساعدات تحديداً؟

بشكل ملموس، يتعامل البنك الدولي مع الحكومات ولن يكون لبنان استثناء في هذه المسألة، وإذا كانت هناك مشكلة فساد فالسؤال هو كيف يمكن أن تحل؟ وهنا نقول إنّ الحل يكون في الشفافية في عمل الإدارة. أحيانا نتعامل مع دول فيها هذا الفساد، ولكن هناك حل.

وإن لم تحدث هذه الشفافية، كيف يتعامل البنك الدولي مع لبنان؟

نحن سوف نصر على أن نذهب إلى أصحاب القرار ونقول لهم لابد من اعتماد الشفافية في البرنامج، والحكومة سوف توافق، لابد لها أن توافق على ذلك. وكل من هو معني بالأمر، معني بأن يساعد الناس الذين يعانون في لبنان، هؤلاء يجب أن تصل لهم المعونات، وعلى هذا الأساس نحن استطعنا أن ننجح في دول أخرى فيها مشاكل فساد، وأعتقد أننا سننجح أيضا في لبنان. الحكومة عليها أن تقبل بهذا الأمر.

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مسائية DW: سفير لبنان لدى ألمانيا يتولى تشكيل حكومة جديدة في بلاده

هناك سؤال طرحه أكثر من لبناني حينما علموا أنك ستكون معنا على الهواء. البلد مفلس، اللبنانيون مفلسون، نسبة الفقر أكثر من 50 بالمائة، يعني أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وهم يخشون أن أي مساعدات تقدم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، سيكون في النهاية ثمنها باهظ عليهم كلبنانيين، ما هو هذا الثمن الذي سيدفعه اللبنانيون لأنّ البنك الدولي أمّن لهم أكثر من 8 مليارات دولار كما جاء في التقرير. ما الذي عليهم أن يتوقعوه، كيف سيدفعون ثمن ذلك لاحقاً؟

أولا أريد أن أوضح، أن هذا التقدير الموجود في التقرير لم يضعه البنك الدولي لوحده، انما هناك خسائر على الأصول الثابتة تصل إلى مليارات الدولارات، ولكن هناك أيضا مجالات لابد من دعمها، حيث فقد الناس دخلهم. إذا في مرحلة من سبتمبر هذا العام، إلى نهاية العام ستكون هناك حاجة على 1.8 إلى 2 مليار دولار.

البنك الدولي مستعد لتقديم المساعدة بالتعاون مع ممولين آخرين. يمكن أن يكون هناك صندوق تجمع فيه المعونة المالية للبنان، ولكن لابد من أن يتم الأمر بحيث نستطيع أن نستفيد من هذه الأموال. عندما نعطي نحن القروض، تكون لفترات طويلة تصل حتى إلى 30 سنة. بوسع الدول أن تأخذ هذه القروض ولن تزيد نسبة الفائدة عن 2 بالمائة.

إذا فقد تم اقتراح انشاء صندوق تمويل جديد يديره شركاء دوليون ليتولى توجيه الموارد المالية، من هم هؤلاء الشركاء الدوليون؟

اعتقد أننا أكدنا على أن هناك أزمة اقتصادية يعيشها لبنان اليوم ولابد من أن يكون الدعم شاملاً، يأتي من جهتنا ولكن أيضا من صندوق النقد الدولي أو من البنك الأوروبي أو من بنك التنمية الإسلامي، يعني سيكون هناك مجموعة من المؤسسات التي بوسعها أن تقدم الدعم وايضا على المستوى الدولي، يمكن أن تساعد بعض الدول مثل فرنسا بريطانيا وألمانيا.

كل هذه الدول بإمكانها أن توفر الدعم، ولكن أؤكد مرة أخرى أن النجاح لن يتحقق إلا إذا قدمت الحكومة خطة ذات مصداقية، وسعت بكل جهدها من أجل إنعاش القطاع الخاص وبمشاركة المجتمع الدولي. نحن دائماً مستعدون لمساعدة الدول، وهذا هو هدف انشاء البنك الدولي منذ 55 عاماً. لدينا علاقات جيدة مع لبنان وسوف تستمر هذه العلاقة وسوف يستمر التزامنا بلبنان.

هل من السهولة بمكان تأمين هذه المليارات ونحن نعلم أن الدول الأخرى هي أيضا لديها مشاكلها، فيروس كورونا ضرب اقتصاديات الدول بشكل كبير. ما مدى واقعية مساعدة لبنان عندما نتحدث بالأرقام؟

أعتقد أنه في ظل أزمة كوفيد 19 وفي كثير من الدول، فلذلك نقول إذا كان هناك ثمة دعم سيقدم فلا بد من أن يكون هناك ثقة بأنه(الدعم) سيصل إلى المحتاجين، وهذا يعني أن هناك ضغط أكبر باتجاه هذه الفكرة. عملية الإصلاح يجب أن تنطلق بأسرع وقت ممكن في لبنان بحيث أن المجتمع الدولي يرى أن هناك تقدماً، وأن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات قاسية لمصلحة الشعب.

أجرت الحوار ديمة ترحيني

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

    سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون الوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليميني واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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