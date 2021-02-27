مسؤول أوروبي يتعهد بتلقيح جميع الأوروبيين بحلول نهاية الصيف

أكّد مفوض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون المكلف متابعة تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في روما الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021) أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين "بحلول نهاية الصيف".

وقال بريتون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إن "الوضع بشأن اللقاحات مطمئن. إنه تحدّ هائل لكننا تصرّفنا بسرعة كبيرة". وأضاف "أنا واثق للغاية في قدرة أوروبا على تسليم اللقاحات بشكل أسرع وأعتقد أن بحلول نهاية الصيف سنتمكن من تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين".

وتابع "بحلول نهاية العام، أوروبا ستكون قادرة على إنتاج 2 إلى 3 مليارات لقاح في السنة". وختم بالقول إن "أوروبا هي أول قارة من حيث إنتاج اللقاحات، تأتي بعدها الولايات المتحدة مع ملياري (لقاح)... بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيكون بإمكاننا الاعتماد على 5 مليارات لقاح في السنة للعالم بأسره".

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وتأتي هذه التصريحات في وقت طلب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مساء أمس الأربعاء منرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين "تسريع" الاستجابة الأوروبية للوباء "خصوصاً في ما يخصّ اللقاحات".

ويثير التأخر في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد التي نظّمت المفوضية عمليات شرائها على المستوى الأوروبي، انتقادات كثيرة في عدد من الدول الأعضاء.

ويأتي تعهد المسؤول الأوروبي في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من السلالات الجديدة لكورونا، الأسرع انتشارا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.

وقال هانس كلاوجي المسؤول بفرع المنظمة في أوروبا "الأسبوع الماضي، ارتفعت حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا بنسبة 9% لتصل إلى أكثر من مليون، لينتهي بذلك انخفاض استمر لمدة ستة أسابيع في حالات الاصابة الجديدة".

وأشار إلى أن أكثر من نصف البلاد في المنطقة وعددها 53 دولة سجلت ارتفاعات في حالات الاصابة الجديدة. وقال: "علينا أن نحتوي تفشي الفيروس في كل مكان باستخدام ما نعلم أنه يؤدي لفائدة"، مشيرا إلى اختبار وعزل وتعقب الحالات بالإضافة إلى الاستمرار في التطعيم.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)