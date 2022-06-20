 مسؤول أوروبي رفيع يعتبر عرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا ″جريمة حرب″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.06.2022

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أخبار

مسؤول أوروبي رفيع يعتبر عرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا "جريمة حرب"

حث مسؤول بالاتحاد الأوروبي روسيا على التوقف عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا ذلك بـ "جريمة حرب حقيقية"، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل، بيد أن الكرملين يحمل الغرب المسؤولية في هذه الأزمة.

Symbolbild Ukraine Getreide

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022) أن روسيا يجب أن "تُحاسب" إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، واصفا الأمر بأنه "جريمة حرب". وقال في لوكسمبورغ في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "لا يستطيع المرء أن يتخيّل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم من الجوع. هذه جريمة حرب حقيقية".

 وكانت الدول الغربية قد طالبت موسكو بوقف حصارها للموانئ الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود، للسماح بتصدير الحبوب إلى العالم في وقت تتزايد المخاوف من مجاعات في مناطق هشة.  ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق بين أوكرانياوروسيا وتركيا لتصدير الحبوب، لكن الجهود فشلت في إحراز أي تقدم حتى الآن.

 وواجه التكتل صعوبات في إثبات عكس ما قالته موسكو بأن سببّ ارتفاع الأسعار والنقص في المواد الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا هو عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل "أوّد أن أشدد على أن العقوبات الأوروبية ليست ما خلق الأزمة -- عقوباتنا لا تستهدف الغذاء ولا تستهدف الأسمدة". وتابع "المشكلة ناجمة عن الحصار الروسي للحبوب الأوكرانية".

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المزارعون الأوكرانيون ضحية الحصار الروسي على حبوبهم

 ويذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين سبق وأن قال إن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية وإن اللائمة لا تقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف: "لسنا من قام بتلغيم الموانئ"، في إشارة إلى الحبوب الأوكرانية التي لم تغادر موانئ البحر الأسود. وقال إنه إذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات.

وتسعى الأمم المتحدة بتعاون وثيق مع السلطات التركية لإنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.
 

في سياق متصل، وفي ضوء أزمة الجوع الوشيكة في أجزاء من العالم، دعت وزيرة التنمية الألمانيةسفينيا شولتسه إلى تعزيز الزراعة المحلية في المناطق المتضررة. وقالت شولتسه في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن هناك حاجة أولا إلى مساعدة سريعة للبلدان التي تعاني بالفعل من عواقب نقص شحنات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وأضافت "على المدى الطويل، لن يساعد ذلك إلا إذا كانت البلدان المتضررة قادرة مرة أخرى على إنتاج المزيد بنفسها، بطريقة صديقة للمناخ ومستدامة".

وذكرت شولتسه أنه حتى الآن تعتمد بعض هذه البلدان بشكل كبير على بعض الموردين، مشيرة إلى أن تلك الدول لا تركز على التنوع في الزراعات بخلاف الذرة والقمح والأرز، وقالت "في الماضي، كانت الأنواع المحلية من الحبوب مثل الذرة الرفيعة، التي تتكيف جيدا مع التربة والمناخ، تزرع أكثر في أفريقيا". وتعتزم شولتسه التطرق إلى هذه القضية خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في ولاية بافاريا الألمانية، وتمهيد الطريق للإجراءات المناسبة.

ح.ز/ ع.ج.م  (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • Symbolbild | Klimawandel | Dürre | Indien (picture-alliance/Zumapress)

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    المياه سر الحياة

    تمثل المياه النظيفة 2.5% فقط من إجمالي المياه الموجودة على الأرض، والتي يُستَخدم 70% منها في الزراعة، بينما تشكل الثلوج أكثر من نصف مخزون المياه. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني ثلثي سكان العالم من ندرة في المياه بما سيؤثر على كافة جوانب الحياة.

  • Indonesien Reisbauer bearbeitet ein Reisfeld mit Ochsen an den Reisterrassen von Jatiluwih (Imago/Blickwinkel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    التربة الزراعية عملة نادرة

    تتصاعد حدة المنافسة على الأرض الزراعية بالذات مع استمرار الزيادة في أعداد البشر مع عدم مواجهة هذا بزيادة مقابلة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، كما تزيد التقلبات الحادة بفعل التغيرات المناخية من سوء الوضع. وتقوم الدول التي تعاني من ندرة التربة الزراعية أو من الزيادة السكانية، مثل السعودية والصين، بالبحث عن ضالتها في القارة الأفريقية، حيث لا تقل قيمة التربة الخصبة اليوم عن قيمة الذهب.

  • Symbolbild: Gasgewinnung und Ölgewinnung in Norwegen (picture-alliance/dpaH. Oeyvind)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الوقود مهدد بالنضوب

    فيما يتعلق بالوقود، يقع البترول على قائمة موارد العالم التي تتجه نحو الزوال لكونه من مصادر الطاقة الغير متجددة. استمرار المعدل الحالي لاستهلاك الوقود، سيؤدي في النهاية لنضوبه، بما يمثل تحديا كبيرا لبعض الدول المعتمدة على مخزونها الضخم من النفط والغاز الطبيعي.

  • Traditioneller Abbau von Steinkohle im Bergwerk Wieczorek in Polen (picture alliance/PAP/A. Grygiel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    قطع العلاقة بالفحم

    بالرغم من تحفظ بعض الدول، مثل ألمانيا، على استخدام الفحم والسعي للتقليل أو تجنب استهلاكه باعتباره ملوثا للبيئة، بدأ احتياطي الفحم في النضوب. ففي بولندا، احتياطي الفحم البني الموجود بالمناجم من المتوقع نفاذه بحلول عام 2030، بينما يمكن للفحم الأسود الصمود لمدة أطول قليلا، وفقا لتوقعات الخبراء. وستضطر بولندا قريبا إلى التوقف عن استخدام الفحم وقطع علاقتها به.

  • Ostdeutschland Sand- und Kiesabbau in Rogätz (picture-alliance/ZB/P. Förster)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الرمال لن تكون في كل مكان

    عند الحديث عن الرمال، نعتقد أنها بلا نهاية، إلا أن عملية تكون الرمال تتسم بالبطيء الشديد. تعتبر الرمال موردا متجددا، ولكن في ظل استخدامها بمعدل مرتفع في عمليات البناء لن يُتاح الوقت الكافي لإعادة إنتاج المزيد منها. في المناطق النامية حول العالم، كغرب القارة الأفريقية حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان قبل حلول عام 2050، يمكن للرمال أن تتحول بهذه الحالة لمورد نادر.

  • Indonesien Illegaler Handel vom Schuppentier Pangolin (picture-alliance/Zuma/I. Damanik)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    بعض الكائنات في خطر

    السلوك الطائش والمتهور للبشر نحو الكائنات الحية على كوكب الأرض سوف يتسبب بانقراض الكثير منها. يفرط الإنسان في استهلاك لحوم الحيوانات أو الإتجار بلحومها أو أجزاء منها، ولهذا هناك كائنات، مثل وحيد القرن وحصان البحر وأكل النمل المدرع، يمكن إضافتها لقائمة الموارد المهددة بالنضوب. كما إنه إذا استمر استهلاك وتهديد الإنسان لهذه الكائنات، ستصبح حياة البشر أنفسهم معرضة للخطر.

  • Pakistan Laswa Valley Überschwemmungen (AFP/S. Qayyum)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المورد الأكثر ندرة في العالم

    وبالرغم أنه يبدو أن الأمر تأخر كثيرا ولم يعد هناك ما يمكن عمله، لكن ما يزال لدى الإنسان فرصة لعمل شيء ما قبل فوات الأوان. فبعض الخبراء يرون مثلا أن الأزمة المناخية يمكن حلها إن تم اتخاذ خطوات حاسمة خلال الـ 12 عاما القادمة.


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