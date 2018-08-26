مسؤول أوروبي: إقامة مراكز للمهاجرين في شمال أفريقيا مهمة مستحيلة

قال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس لصحيفة نمساوية إن فرص تطبيق الخطط الأوروبية لإقامة مراكز إنزال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في شمال أفريقيا ضئيلة.
وأضاف" لا توجد دولة في هذا الجزء من منطقة البحر المتوسط تقبل بإنشاء مثل هذه المراكز" مشككا في عنصر أساسي من اتفاقية الهجرة التي توصل إليها قادة دول الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو الماضي. وتساءل أفراموبولوس في حوار نشرته اليوم صحيفة "دي بريسه" قائلاً: "كيف نستطيع أن نفعل أمر مثل هذا مع ليبيا؟ إنه مستحيل من الناحية العملية"، في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة ومراكز إنزال المهاجرين في شمال أفريقيا. غير أنه اوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس (13 سبتمبر/ أيلول)، أن التعاون في قضية الهجرة مع دول شمال أفريقيا ليس أمرا مستحيلا.
وشدد مفوض شؤون الهجرة الأوروبية على أن " دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تتفق الآن بشأن تبني توجه موحد قبل أن تتواصل مع دول ثالثة". ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي قضية الهجرة لدى اجتماعهم غير الرسمي في مدينة سالزبورغ بالنمسا الأسبوع المقبل.
ويأتي نشر تعليقات أفراموبولوس بعد يوم من كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن خطط لتأسيس وكالة أوروبية للحدود وخفر السواحل وتعزيز نظام اللجوء. كما طالب يونكر الدول الأعضاء بفتح مزيد من الطرق القانونية أمام المهاجرين المهرة للدخول للاتحاد الأوروبي. وفي فيينا، قال وزير الداخلية النمساوي المناهض للهجرة، هربرت كيكل، اليوم إن هجرة العمالة عليها أن تنتظر لحين تأمين حدود الاتحاد الأوروبي بصورة فعالة.
ع. أ. ج/ ع خ (د ب ا)
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قوات خاصة على الحدود البلغارية
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