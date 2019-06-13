مسؤول أمريكي يعترف بإسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة

قال مسؤول أمريكي اليوم (الخميس 20 يونيو/ حزيران 2019)إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح / جو إيراني. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة. وتقول شركة نورثروب غرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن إسقاط "طائرة تجسس أمريكية مسيرة" في وقت مبكر من اليوم الخميس، لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن الطائرة المسيرة "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوـفضائية للحرس الثوري" في محافظة هرزمكان جنوب إيران، وفق التلفزيون الرسمي برس تي.في ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا). وأضاف التلفزيون والوكالة أن الطائرة وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نورثروب غرونمان) أسقطت في منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرزمكان "بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية". ولم يعرض التلفزيون الرسمي أي صور للطائرة.

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وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني أمس الأربعاء. وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم"، قبل أن يعترف مسؤول أمريكي آخر بالحادث. ولم يتضح بعد من جهات مستقلة، ما إذا كانت الطائرة أسقطت في المجال الجوي الإيراني أم في المجال الجوي الدولي.

وتأتي الحادثة في خضم توتر بين إيران والولايات المتحدة. وصعد الجيش الأميريكي الأربعاء اتهاماته لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 حزيران / يونيو. وتعرضّت ناقلة نفط يابانية وأخرى نروجية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية". ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران أيضا التي نفت كذلك أي مسؤولية. ومحافظة هرمزكان تطل على مضيق هرمز.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب)