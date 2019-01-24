 مسؤول أمريكي يحذر نظام البشير من قمع التظاهرات | أخبار | DW | 20.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسؤول أمريكي يحذر نظام البشير من قمع التظاهرات

حذر مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور نظام الرئيس البشير من استخدام "العنف بشكل مفرط" لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مهددا بإبقاء السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

Sudan Omar Hassan Ahmad al-Bashir (picture-alliance/AA/E. Hamid)

حذر مسؤول أميركي بارز الأربعاء (20 شباط/فبراير 2019) من أن "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لوكالة فرانس برس "من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء إلى العنف والتعذيب".

وأضاف "بالتأكيد، ليس هناك أي سبب لقتل أي كان". وتابع أن "التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب".

مختارات

ذكرت وزارة الإعلام السودانية أن مدير جهاز الأمن أمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة. بيد أن مصادر إعلامية معارضة شككت في هذه الرواية وقالت إن من أطلق سراحهم لا يتجاوز عددهم 136 شخصا وليس بينهم سياسيون. (29.01.2019)

اعتقل عناصر الأمن السوداني الثلاثاء مجموعة من الأساتذة الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح به مسؤول أكاديمي. (12.02.2019)

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية اثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة تظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير. وتستخدم قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين. وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، فيما لا يزال البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989، يرفض التنازل عن منصبه

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن 51 شخصا قتلوا من بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية، وتؤكد اعتقال المئات في حملة القمع الواسعة التي تشنها قوات الأمن ضد المحتجين وزعماء المعارضة والنشطاء والصحافيين.

وقررت إدارة دونالد ترامب العام 2017 رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997 بسبب علاقاته المفترضة مع جماعات إسلامية. وعاش زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 و1996. ورغم رفع الحظر التجاري إلا أن الولايات المتحدة أبقت الخرطوم على قائمة الدول الداعمة للإرهاب إلى جانب كل من ايران وسوريا وكوريا الشمالية.

تحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ويتفاوض البلدان حاليا على شطب السودان من القائمة السوداء التي تعتبر عائقاً رئيسياً أمام الانتعاش الاقتصادية للبلد الأفريقي.

وأقر سارتور بأن زيادة تعاون السودان في مكافحة الإرهاب في المنطقة ساعد على تعزيز المحادثات، إلا أن هذه المفاوضات يمكن أن تتعرقل إذا لم توقف السلطات السودانية حملة القمع ضد المعارضين.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)

  • Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/SPA)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    "الأمير الساحر" وشبح خاشقجي

    على الرغم من وجود دليل قاطع، إلا أن قتل جمال خاشقجي التصق بمحمد بن سلمان، لهذا سيكون هذا العام حاسماً بالنسبة له لتحسين صورته بالخارج. ولي العهد السعودي سيسعى جاهداً لاسترجاع لقب "الأمير الساحر" الذي روج له خلال الربع الأول من السنة الفارطة حين أدخل إصلاحات كثيرة لبلده. وحسب موقع صحيفة "شبيغل" فإن الأمير سيبقى معارضاً لإيران.

  • Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender (Picture-Alliance/Epa/Sana)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    "الديكتاتور" الأسد؟

    في صيف عام 2019، سيمر 19 عاماً على رئاسة بشار الأسد لسوريا. ورغم الحرب في البلاد ووجود معارضين كثر للرئيس إلا أنه ما يزال في منصبه السياسي بفضل التدخلات العسكرية لروسيا وإيران. وفي هذا العام، سيكون الأسد أمام مهمة إيجاد رعاة لتمويل إعادة إعمار الدولة المدمرة التي يتم فيها انتهاك لحقوق الإنسان على مرأى الجميع.

  • Jemen Krieg l Stadt Hodeidah (Reuters/K. Abdullah)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    في اليمن.. الكارثة مستمرة

    معاناة اليمن واليمنيين جعلت البلد يعيش "أسوأ كارثة إنسانية" على الإطلاق العام الماضي، ويبدو أن الأمر لن يتغير في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة وتدهوراً حسب ما تُشير له مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إذ قالت الصحيفة إن اليمن سيشهد أكبر كارثة إنسانية وستتدهور الأحوال به أكثر إن لم تجد الأطراف المتنازعة حلاً في أقرب وقت.

  • Essebsi und Ghannouchi sprechen im Parlament (picture-alliance/dpa/Messara)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    تونس.. انتخابات كسر عظم

    ستكون تونس على موعد مع الانتخابات هذا العام. 2019 ستكون شاهدة على معارك سياسية تُخاض قبل وأثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية. مراقبون يرجحون سوء الأوضاع في البلد وسعي أطراف عدة لإلحاق هزيمة بحركة النهضة، التي يرجع البعض الأخر تقدمها في المحطات الانتخابية.

  • Westjordanland Kundgebung 2011 (picture-alliance/dpa/M. Saber)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    هل يقبل الفلسطينيون "صفقة القرن"؟

    يعمل فريق أميركي منذ قدوم ترامب على إعداد خطّة السلام، أو "صفقة القرن". الصفقة يعلق عليها البعض أملهم في كونها حلاً للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويزعم محللون أن الصفقة تحظى بدعم سري من دول عربية. وبعض التسريبات تذهب إلى أن الصفقة ستلغي ما كان يسمى "قضايا الوضع النهائي"، أي القدس، وتفكك المستوطنات، بالإضافة إلى ترتيبات أخرى تخصّ قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    مصر.. تقارير متضاربة!

    صدرت مجموعة من التقارير والدراسات المتناقضة بخصوص الوضع في مصر خلال 2019. فقد قالت المجموعة المالية "هيرميس" إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر تماسكاً وتنافسية بين الأسواق الناشئة. كشف تقرير أمريكي لمركز "تجنب أعمال الإبادة الجماعية" التابع لـ"متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي"، صنف مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية.

  • Wahlen Algerien 2014 Bouteflika gibt seine Stimme ab (Reuters)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    الجزائر والرئيس الـ"مُقعد"!

    في 2018، حاولت بعض الأطراف الترويج للرئيس المُقعد عبد العزيز بوتفليقة والدعوة إلى ولاية خامسة يُكمل من خلالها عقدين في الرئاسة. غير أن المعارضة رفضت الخطوة بشدة. الجزائر قد تحسم النتيجة في أبريل/ نيسان 2019، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية. اعتماد البلاد على عائدات النفط يجعل مراقبين كُثر يقولون إن الأمر سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال 2019.

  • Omar al-Baschir ARCHIV (Reuters)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    البشير أم السودانيون؟

    يرجح بعض المراقبين أن مقاليد الحكم بدأت بالانفلات من يد عمر البشير. السودان يغلي بالاحتجاجات هذه الأيام، وهو ما يمكن أن يزيح الرئيس الذي مكث على كرسيه قرابة 3 عقود. 2019 قد تميل فيها كفة النصر للسودانيين ليبدؤوا حقبة دون البشير الذي كان ينوي مرة أخرى الترشح في 2020. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

عاش فيه العالم العربي أحداثاً سياسية جسيمة ومر بظروف اقتصادية صعبة خلال العام 2018، غير أن عدة ملفات مفتوحة ما تزال بانتظار العرب في 2019. DW عربية تستعرض لكم أبرزها في هذه الجولة المصورة. (05.01.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حكام عرب أبديون  

مواضيع ذات صلة

Sudan Khartum Proteste gegen Präsident Al-Baschir

قتيل وعشرات الجرحى إثر احتجاجات جديدة تهز مدنا سودانية 24.01.2019

قتل متظاهر أثناء تظاهرة مناهضة للسلطات في أم درمان المدينة المجاورة للعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أفاد مسؤول، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المشاركين في مسيرة حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري.

Sudan fordert al Bashir heraus

تجدد الاحتجاجات بالسودان ودعوات أممية لاحترام المتظاهرين 17.01.2019

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير، فيما دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي السودان لاحترام حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة.

Sudan Rede von Präsident Omar al-Bashir

البشير.. مظلي يقفز على حبال التناقضات الإقليمية والدولية 30.01.2019

الرئيس السوداني عمر حسن البشير أفلح، حتى اللحظة على الأقل، في جعل نفسه محل إجماع قوى ومحاور إقليمية ودولية متناحرة. كيف نجح في الوصول لذلك؟ وهل انعطافته الأخيرة تجاه روسيا نهائية أم أنه سيعود بعد فترة لسيرته الأولى؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  