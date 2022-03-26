 مسؤول أمريكي: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا في الخليج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2022

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مسؤول أمريكي: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا في الخليج

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن السعودية والإمارات وبقية حلفائها في الخليج ضد تهديدات الحوثيين. يأتي ذلك فيما دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ (21.04.2021(

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن السعودية والإمارات وبقية حلفائها في منطقة الخليج.

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ اليوم الاثنين (الرابع من أبريل/نيسان 2022)، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائها الآخرين في منطقة الخليج الذين يواجهون تهديدات من المقاتلين الحوثيين، وذلك على خلفية الهدنة الهشة التي تشهدها حرب اليمن، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

مختارات

بعدما صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات على منشآت ومواقع سعودية حيوية، ورد التحالف بقصف صنعاء والحديدة، أعلن المتمردون أنهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام". فماذا كان الرد؟

دعت بعثة مراقبة أممية الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة في الوقت الذي قصفت فيه قوات التحالف بقيادة السعودية مناطق في المدينة الساحلية زحف إليها الحوثيون إثر انسحاب قوات موالية للحكومة.

يعاني اليمن بجانب الحرب، من الجفاف ونقص الطاقة. أكثر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة هو المُزارع الذي يبحث عن مصادر بديلة، والطاقة الشمسية جاءت بديلا ناجعا لتشغيل مضخات المزارع لكنها تتسبب بمشاكل أكبر بسبب عدم الترشيد.

أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن شركات الصناعات العسكرية العالمية باعت المزيد من الأسلحة رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فيما عملت بعض الحكومات على مساعدة تلك الشركات بإجراءات تحفيزية.

وقال ليندركينغ لتلفزيون بلومبرغ: "قدمت الولايات المتحدة تأكيدات قوية للغاية ، مدعومة بمبيعات عسكرية دفاعية مناسبة، وينبغي أن يمثل ذلك رادعاً قوياً للهجمات المتزايدة من اليمن".

استمرار المشاورات اليمنية-اليمنية

وفي سياق متصل، كشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، والتي تقام لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، "عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية "، وفق ما نشر موقع  "العربية نت " السعودي اليوم.

ومن المقرر أن تعقد اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.

وأكدت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، يوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في البلاد "هو العامل الرئيسي لاستمرارية الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، وما يمكن البناء عليها في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية حتى الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث".

وحذر مسؤولون سعوديون بشكل واضح أواخر الشهر الماضي من أن صادرات النفط قد تشهد ارتباكاً ما لم يقدم حلفاؤها الغربيون المزيد من الدعم. وتزامنت حالة انعدام الأمن المتدهورة مع تزايد مخاوف دول الخليج بشأن الجهود المتعثرة التي تقودها الولايات المتحدة حاليا  لإحياءالاتفاق النووي الإيراني.  

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دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين

أول سفن محملة بالوقود منذ 3 أشهر

من ناحية أخرى، دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وخصوصاً العاصمة صنعاء أزمة وقود خانقة منذ أشهر. ويتّهم المتمردون التحالف بقيادة السعودية الذي يفتش السفن منعاً لتهريب السلاح للحوثيين، باحتجاز ناقلات الوقود منذ بداية العام.

وقالت "شركة النفط اليمنية" التابعة لسلطة الحوثيين في بيان الاثنين "وصلت الآن إلى ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر بعد احتجازها لمدة 32 يوماً فيما لا تزال سفينتا بنزين إسعافيتين بمنطقة احتجاز التحالف".

وقال المتحدث باسم "شركة النفط اليمنية" عصام المتوكل لوكالة فرانس برس إنّ كميات الوقود في السفن التي سيُسمح لها بافراغ حمولاتها "لن تقضي على الأزمة بشكل كامل كون الاحتياج كبير للمشتقات النفطية ولكن يمكنها أن تخفّف من حدتها".

في هذا السياق، أشاد منسق الشؤون الانسانية في اليمن ديفيد غريسلي في بيان بالمساح بدخول السفن، قائلا "أرحب بالالتزام بالسماح بمرور سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. هذه الموانئ هي نقاط دخول مهمة للوقود والغذاء والسلع الاساسية الاخرى إلى اليمن".

كما رأى أن استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء "بمثابة أخبار مرحب بها من قبل العديد من اليمنيين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينتظرون فرصة للحصول على العالج الطبي أو التعليم في الخارج وللعائلات التي كانت تأمل في لم شملها خلال شهر رمضان".

ع.ح./أ.ح (ا ف ب ، د ب ا)

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