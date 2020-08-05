 مسؤول أمريكي: ″إف بي آي″ سينضم إلى تحقيقات انفجار بيروت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2020

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مسؤول أمريكي: "إف بي آي" سينضم إلى تحقيقات انفجار بيروت

دخلت الولايات المتحدة على خط تحقيقات انفجار ميناء بيروت عبر مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق ما أكده ديفيد هيل، مشيراً إلى أن بلاده تؤكد على الحاجة لإصلاج جذري في لبنان.

تفجير بيروت

حطام الانفجار في بيروت

قال دبلوماسي أمريكي كبير اليوم الخميس (13 آب/ أغسطس 2020) إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصا على الأقل فضلا عن جرح الآلاف.

وجاءت التصريحات على لسان ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الذي وصل إلى بيروت اليوم الخميس، وهو ثالث أكبر مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية الأمريكية.

مختارات

في مستهل زيارته للبنان سلم هايكو ماس الصليب الأحمر اللبناني شيكا بقيمة مليون يورو، وهذه الأموال هي الجزء الأول من المساعدات الألمانية الفورية التي تعهدت بها برلين بقيمة 20 مليون يورو. ماس شدد على ضرورة الإصلاحات.

بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لبنان، سارعت تركيا إلى إرسال وفد لتفقد الوضع وتقديم عروض المساعدة. زيارة تلوى الأخرى وعروض مساعدة كثيرة قدمت للبنان. لكن ماذا يخفي هذا التنافس الفرنسي التركي للبلد الجريح؟

لا شك أن ما شهدته بيروت الثلاثاء الماضي كان من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. انفجار كارثي كان سببه نترات الأمونيوم. وأسوأ ما في كارثة بيروت هو أن حدوثها كان متوقعا حسب مجلة ناشونال انتريست الأمريكية.

وقال هيل للصحافيين أثناء تفقده سيراً على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة "سينضم مكتب التحقيقات الفدرالي قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار".

ويشارك محققون من دول عدة أبرزها فرنسا في التحقيقات التي أعلنت السلطات اللبنانية فتحها، ولم تعلن السلطات توصلها إلى أي نتائج بعد حول مسببات الانفجار الذي وقع داخل العنبر 12 حيث كانتكميات هائلة من نيترات الأمونيوم مخزّنة منذ ست سنوات بعد مصادرتها من إحدى السفن.

وأوقفت السلطات اللبنانية نحو عشرين شخصاً من القيمين على مرفأ بيروت، بينهم رئيس مجلس إدارته والمدير العام للجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق. وتستمع النيابة العامة التمييزية بدءاً من الجمعة إلى أربعة وزراء أشغال تعاقبوا على المسؤولية ووزراء آخرين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان قبل الزيارة إن ديفيد هيل سيؤكد على الحاجة "الملحة" لإرساء الإصلاح الجذري وسيعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني. وتابعت أنه من المقرر أن يوضح أيضا استعداد الولايات المتحدة لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و"ملتزمة حقا" ببرنامج الإصلاح هذا وتتصرف بناء عليه.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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