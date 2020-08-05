مسؤول أمريكي: "إف بي آي" سينضم إلى تحقيقات انفجار بيروت

قال دبلوماسي أمريكي كبير اليوم الخميس (13 آب/ أغسطس 2020) إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصا على الأقل فضلا عن جرح الآلاف.

وجاءت التصريحات على لسان ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الذي وصل إلى بيروت اليوم الخميس، وهو ثالث أكبر مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال هيل للصحافيين أثناء تفقده سيراً على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة "سينضم مكتب التحقيقات الفدرالي قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار".

ويشارك محققون من دول عدة أبرزها فرنسا في التحقيقات التي أعلنت السلطات اللبنانية فتحها، ولم تعلن السلطات توصلها إلى أي نتائج بعد حول مسببات الانفجار الذي وقع داخل العنبر 12 حيث كانتكميات هائلة من نيترات الأمونيوم مخزّنة منذ ست سنوات بعد مصادرتها من إحدى السفن.

وأوقفت السلطات اللبنانية نحو عشرين شخصاً من القيمين على مرفأ بيروت، بينهم رئيس مجلس إدارته والمدير العام للجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق. وتستمع النيابة العامة التمييزية بدءاً من الجمعة إلى أربعة وزراء أشغال تعاقبوا على المسؤولية ووزراء آخرين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان قبل الزيارة إن ديفيد هيل سيؤكد على الحاجة "الملحة" لإرساء الإصلاح الجذري وسيعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني. وتابعت أنه من المقرر أن يوضح أيضا استعداد الولايات المتحدة لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و"ملتزمة حقا" ببرنامج الإصلاح هذا وتتصرف بناء عليه.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب)