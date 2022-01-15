 مسؤول ألماني يحذر من تنامي ″ازدراء الدولة″ بين منكري كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.01.2022

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مسؤول ألماني يحذر من تنامي "ازدراء الدولة" بين منكري كورونا

ظهرت بين منكري كورونا فئة جديدة تعادي الدولة الألمانية وترفض مؤسساتها الديمقراطية على نحو أساسي، فضلا عن نشر الكراهية ضد عناصر الشرطة، وفق مسؤول استخباراتي ألماني.

من مظاهرات حركة التفكير الجانبي في ميونيخ الألمانية ضد إجراءات كورونا

من مظاهرات حركة "التفكير الجانبي" في ميونيخ الألمانية ضد إجراءات كورونا

رصد توماس هالدنفانغ رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) بين المتظاهرين المناوئين لسياسة مكافحة جائحة كورونا أوساطا جديدة معادية للدولة وقال في مقابلة صحفية: "إنهم يرفضون كيان دولتنا الديمقراطي على نحو أساسي".

مختارات

تقارير كثيرة حول انتشار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزورة في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين. والتحقيقات مستمرة لكشف المشاركين في عمليات التزوير، والعقوبات شديدة في ألمانيا.

سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.

رغم تخفيف القيود في ألمانيا إلا أن رافضي الإجراءات مستمرون في تظاهراتهم. العاصمة برلين شهدت مظاهرات جديدة للاحتجاج على استراتيجية الحكومة الاتحادية لمواجهة جائحة كورونا، وفي القلب منها الإلزام بارتداء كمامات.

وقال توماس هالدنفانغ في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية تنشرها غدا الأحد (16 يناير/ كانون الثاني 2022) إنه لم يعد من الممكن تصنيف هؤلاء ضمن الفئات الحالية من أوساط اليمين واليسار المتطرف، موضحا أن ما يربط هذه الفئة الجديدة ليس الأفكار الأيديولوجية، بل ازدراء دولة القانون الديمقراطية وممثليها.

وذكر هالدنفانغ أن هذه الفئة من المتطرفين لا تحتاج إلى قضية محددة، مشيرا إلى أن الجائحة بالنسبة لهم مجرد استهلال، وقال: "سواء كانت القضية الآن كورونا أو اللاجئين، رصدنا في بعض الأحيان نفس الأفراد الذين حاولوا إيصال انطباع بأن الدولة فاشلة ولا تفعل شيئا من أجل المواطنين".

وأشار المسؤول الأمني الألماني إلى أنه ليس من الممكن الآن تحديد حجم هذه الفئة لأنها تضم أطيافا شديدة التباين. وتابع: "أوجه تشابه متزايدة بين حركة بيغيدا (اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام) ورافضي كورونا"، مشيرا إلى أنهم أحيانا يرفعون نفس الشعارات.

وأوضح أنه كان يبدو لفترة طويلة كما لو أن اليمينيين المتطرفين يحاولون الهيمنة على المظاهرات المناوئة لسياسات كورونا دون جدوى، وأضاف: "يتغير هذا حاليا. ففي ولاية ساكسونيا (شرق ألمانيا)، على سبيل المثال، نجحت ’ساكسونيا الحرة’ في ممارسة تأثير كبير على حركة الاحتجاج متعددة الأطياف في المنطقة. من هذا المنطلق يمكن القول إن المتطرفين اليمينيين يكتسبون نفوذا إقليميا على الأقل".

تجدر الإشارة إلى أن "ساكسونيا الحرة" حزب صغير ثبت لهيئة حماية الدستور أنه يميني متطرف ومعاد للدستور.

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ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية ساكسونيا

وأشار هالدنفانغ إلى أن ديناميكية الاحتجاجات ضد سياسات كورونا آخذة في التغير، حيث كانت تتمثل في الماضي في مظاهرات كبيرة على نحو ملحوظ، أما الآن فإن الاحتجاجات أصبحت أقل مركزية لكن بمشاركة عدد أكبر من الناس.

وأوضح أنه في أول أسبوع من شهر كانون الثاني/يناير الجاري شارك في يوم واحد فقط أكثر من 200 ألف شخص في أكثر من ألف احتجاج، مشيرا أيضا إلى تنامي مخاوف من تطرف بعض المشاركين، والذي لا يتجسد فقط في العنف ضد رجال الشرطة وممثلي وسائل الإعلام، بل أيضا عبر شعارات الكراهية عبر الإنترنت.

وقال هالدنفانغ: "من اللافت للانتباه أن هناك تزايدا في محاولات تصوير الشرطة على أنها عدو. يتم توجيه عبارات معادية لقوات الشرطة بشكل متزايد ليس فقط خلال الاحتجاجات، بل أيضا في الفضاء الافتراضي، وتشويه سمعتهم بوصفهم "مرتزقة" و"قتلة النظام".

وأعرب رئيس هيئة حماية الدستور عن خشيته من أن يبحث متطرفو الفئة الجديدة عن موضوع جديد بعد انتهاء الجائحة لاستغلاله لصالح أغراضهم، موضحا أنه يمكن أن يكون هذا الموضوع هو تدابير الحكومة لحماية المناخ، على سبيل المثال.

وقال المسؤول الأمني: "ليس من المستبعد استغلال موضوع حماية المناخ. قد يُنظر إلى تكثيف إجراءات الدولة للحد من تغير المناخ على أنه غير قانوني ويُقابل بالرفض".

ع.ا/أ.ح ( د ب أ)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).


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