مسؤول ألماني: غير المطعمين ضد كورونا سيواجهون قيودا في الحياة العامة

حذر عضو بارز في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل في مقابلة نشرت اليوم الأحد (25 تموز/ يوليو 2021) من أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم (التلقيح) ضد فيروس كورونا في ألمانيا يمكن أن يواجهوا قيودا في الأشهر المقبلة.

وقال رئيس ديوان المستشارية، هيلغه براون لصحيفة بيلد آم زونتاغ إنه إذا تعرضت ألمانيا لموجة رابعة قاسية من فيروس كورونا في الأشهر المقبلة، فقد يجد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد أنفسهم ممنوعين من دخول الحانات والأماكن الاجتماعية الأخرى.

وأضاف براون في تصريحاته للصحيفة: "إذا كان لدينا معدل إصابة مرتفع على الرغم من إجراءات الفحص لدينا، فسوف يتعين على غير المطعمين تقليل اتصالاتهم".

وأوضح: "يمكن أن يعني ذلك أن بعض الخيارات مثل المطاعم ودور السينما ودخول الملاعب، حتى بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الذين تم فحصهم (أخذوا فحصا سريعا لكوورنا)، لن تكون ممكنة بعد الآن، لأن الخطر على الآخرين مرتفع للغاية".

لكن براون، وهو طبيب أيضا، قال إنه طالما أن اللقاحات المستخدمة حاليا تجدي بشكل جيد ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا، فالإغلاق الكامل غير ضروري.

كما استغل المسؤول المقابلة لحث السكان الألمان على التطعيم، مؤكدا أن اللقاحات فعالة بنسبة 90 بالمائة تقريبا في منع الحالات المرضية الخطيرة "وأن الحاصلين على اللقاح سوف يتمتعون بالتأكيد بحريات أكثر من غير المطعمين".

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وتلقى نحو 60 بالمائة من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، ولكن التطعيم الكامل يستلزم الحصول على جرعتين بالنسبة لمعظم اللقاحات المتاحة. وحصل أقل من 49.1 بالمائة من السكان على التطعيم بالكامل، لكن ألمانيا ترفض تشريع التطعيم الإلزامي.

وتم إعطاء 89 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن. ويتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين إن استمرت بمعدل الأيام الأخيرة.

يأتي ذلم في وقت أظهرت فيه بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و755898 بعد تسجيل 1387 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91524 بعد تسجيل أربع وفيات.

إ.ع/ع.غ (د ب أ)