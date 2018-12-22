مسؤول ألماني: سحب القوات الأمريكية من سوريا يزعزع توازن القوى بالمنطقة

أعرب مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الأمريكية ،بيتر باير، عن انزعاجه من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب قوات بلاده من سوريا. وقال باير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2018): "قرار ترامب بإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن يزعزع توازن القوى في المنطقة بأكملها، ويصدم شركاء دوليين، ويجعل القوات الكردية الحليفة وحدها في مواجهة حرب متعددة الجبهات". وذكر باير أن بلاده ستنسق حاليا على نحو وثيق مع شركاء التحالف الدولي، حتى يتأكد الشعب السوري من أن باقي العالم لن ينساه.

تشكيك في مهمات الجيش الألماني

بيتر باير، مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الأمريكية

ومن جانبه طالب حزب الخضر الألماني المعارض بإعادة النظر في جدوى مهام الجيش الألماني في سوريا وأفغانستان عقب الكشف عن خطط الولايات المتحدة لسحب قوات أمريكية من هناك. وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب أوميد نوريبور في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة السبت: "لم يعد هناك فائدة بعد الآن لطلعات التورنادو فوق سوريا، لأن الصور الاستطلاعية التي تلتقطها موجهة في المقام الأول للأمريكان".

وتشارك ألمانيا في المهمة الدولية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق عبر طلعات استطلاعية بطائرات "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود. وقال نوريبور: "وفي أفغانستان، لا يمكن للجيش الألماني بدون الأمريكان وحمايتهم من القيام بطلعات استطلاعية أو مهام لوجستية": وتشارك ألمانيا في أفغانستان في إطار مهمة تدريب القوات المسلحة الأفغانية "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بنحو 1300 جندي.

وكان بيجان دجير-ساراي، مسؤول السياسة الخارجية بالحزب الديمقراطي الحر الألماني (الليبرالي) قد قال الجمعة في حديث مع صحيفة "فيلت" إن قرار ترامب بشأن سوريا قرار خاطئ "وهذا يراه كثيرون أيضا بوضوح في محيط الرئيس الأمريكي".

يذكر أن ترامب أعلن يوم الأربعاء الماضي، على نحو مفاجئ عزمه سحب كافة القوات الأمريكية من سوريا، معللا ذلك بتحقيق الانتصار على تنظيم "داعش هناك. وكشفت تقارير إعلامية أمريكية مساء أو أمس الخميس عن خطط الإدارة الأمريكية لسحب نصف قواتها من أفغانستان، البالغ قوامها حاليا 14 ألف جندي.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)