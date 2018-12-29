 مسؤول ألماني: اللغة الألمانية بوابة التعليم الجيد لأبناء المهاجرين | أخبار | DW | 05.01.2019

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أخبار

مسؤول ألماني: اللغة الألمانية بوابة التعليم الجيد لأبناء المهاجرين

أكد مسؤول ألماني بارز على أهمية تعلم وإجادة أبناء المهاجرين للغة الألمانية كوسيلة للولوج إلى النظام التعليمي، ملفتا إلى أن هناك دورات تمهيدية متخصصة لدعم هؤلاء الأطفال في تعلم اللغة الألمانية قبل دخولهم إلى المدرسة.

Deutschland Unterricht für Flüchtlinge (Getty Images/AFP/D. Roland)

صورة من الأرشيف

يعتزم الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء التعليم الألمان، ألكسندر لورتس، التركيز على دعم تعليم

اللغة الألمانية خلال الفترة التي سيتولى فيها رئاسة المؤتمر.

وقال لورتس، الذي يشغل منصب وزير التعليم المحلي في ولاية هيسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرتها اليوم السبت (الخامس من يناير/كانون الثاني) إن إجادة اللغة الألمانية تمثل "بوابة الدخول إلى المسار التعليمي بأكمله".

وذكر لورتس أن الأمر لا يقتصر فقط على توفير دورات تعليم اللغة الألمانية للمهاجرين الشباب، مشيرا إلى أن ولايته يفد إليها حاليا مهاجرون من دول الاتحاد الأوروبي على نحو يفوق عدد اللاجئين. كما أوضح أنهم جميعا بحاجة إلى تعلم اللغة الألمانية.

وقال لورتس: "ما يهمني هو إعداد كافة الأطفال باللغة الألمانية التي سيتلقون بها تعليمهم حتى يمكنهم إظهار مواهبهم في النظام التعليمي على النحو الأمثل".

وذكر لورتس أنه من المهم جدا تنسيق هذه المسألة داخل مؤتمر وزراء التعليم الألمان نظرا للتركيبة غير المتجانسة للأطفال في المدارس، وقال: "لدينا حاليا جزء كبير بين أطفال المدارس نشأوا هنا، لكن لغة عائلاتهم ليست الألمانية"، موضحا أن هؤلاء الأطفال لديهم قدر من المعرفة باللغة الألمانية لكنها غير كافية لمتابعة المسار الدراسي من بدايته.

وأشار لورتس إلى أن ولايته تختبر القدرات اللغوية لكافة الأطفال في سن أربعة أعوام ونصف للوقوف على مدى الاحتياج لدورات اللغة الألمانية، وقال إن هناك دورات تمهيدية متخصصة لدعم الأطفال في تعلم اللغة الألمانية قبل دخولهم إلى المدرسة.

وبحسب بيانات لورتس، يحصل الأطفال قبل دخولهم إلى المدرسة بعام على دورات متخصصة في اللغة الألمانية داخل دور الحضانة.

ع.ج.م/ (د ب أ)

 

 

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