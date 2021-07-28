 مسؤولون: مقتل طفل فلسطيني قرب الخليل برصاص إسرائيلي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2021

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مسؤولون: مقتل طفل فلسطيني قرب الخليل برصاص إسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طفل فلسطيني بعد إصابته برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ليكون ثالث شخص يلقى ذات المصير خلال الأيام الأخيرة.

جنود إسرائيليون، أرشيف

مقتل طفل فلسطيني بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين حسب مصادر فلسطينية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الطفل محمد مؤيد العلامي (12 عاما) في بلدة بيت أمر شمال غربي الخليل. وقالت الوزارة، الأربعاء (28 يوليو/تموز 2021)، في بيان إنه أصيب بجروح خطيرة في الصدر أثناء وجوده في سيارة مع والده.

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أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.

وقُتل فلسطيني يبلغ من العمر 41 عامًا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بنيران إسرائيلية عند مدخل بلدة بيتا في الضفة الغربية المحتلة التي كانت مسرحًا لاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

والسبت، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما متأثرا بإصابته في اليوم السابق خلال صدامات مع جنود إسرائيليين قرب مفرق بيتا.

وقالت خدمات الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني إن 320 فلسطينيا أصيبوا الجمعة بجروح معظمهم من جراء الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة ضد الاستيطان تحولت إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حالياً أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية.

 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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تنديد فلسطيني بخطط إسرائيل للاستيطان في الضفة الغربية

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