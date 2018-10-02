 مسؤولون أتراك: جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول | أخبار | DW | 03.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسؤولون أتراك: جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول

أكد مسؤولون كبار في الحكومة التركية أن المعارض السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول. وكان شخصان مقربان من خاشقجي عبرا عن قلقهما بشأنه بعدما لم يغادر القنصلية عقب اجتماع هناك مساء أمس الثلاثاء.

Saudi-Arabien vermisster Blogger Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/H. Jamali)

قال مسؤولون كبار في الحكومة التركية اليوم (الأربعاء الثالث من أكتوبر / تشرين الأول 2018) إن المعلق السعودي البارز خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت أن خاشقجي الذي يوجه انتقادات إلى سلطات المملكة، فقد أثره بعد زيارة إلى القنصلية السعودية في اسطنبول أمس الثلاثاء.

 وجمال خاشقجي الذي يكتب مقالات رأي للصحيفة، لم يشاهد منذ دخوله القنصلية بعد ظهر الثلاثاء، كما ذكرت خطيبته التي رافقته إلى المكان لكنها بقيت تنتظره في الخارج حتى إغلاق القنصلية.

 وكان خاشقجي مستشارا للحكومة قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة العام الماضي لتجنب اعتقاله بعد توجيهه انتقادات لبعض سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولتدخل الرياض في الحرب في اليمن.

 وقال محرر الآراء الدولية في الصحيفة الأميركية ايلي لوبيز في بيان "لم نتمكن من الاتصال بجمال اليوم ونحن قلقون جدا بشأنه". وأضاف "نتابع الوضع عن كثب ونحاول جمع معلومات. سيكون اعتقاله بسبب عمله كصحافي ومعلق ظلما وأمرا مشينا".

مشاهدة الفيديو 01:25
بث مباشر الآن
01:25 دقيقة

المحلل السعودي جمال خاشقجي يكشف تفاصيل خبر جيد قادم من واشنطن بشأن اليمن.

وصرحت وزارة الخارجية الأميركية أنها تقوم بالتحقيق في اختفاء الصحافي. وقال مسؤول في الوزارة "اطلعنا على هذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات حاليا".

 وكان خاشقجي كتب مقالات انتقد فيها بعض سياسات ولي العهد السعودي، وقال إن المملكة منعته قبل أن يغادرها، من استخدام موقع تويتر للرسائل القصيرة "عندما حذرت من المبالغة في الحماس للرئيس (الأميركي) دونالد ترامب عند انتخابه".

 وفي مقال كتبه في الصحيفة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، قال خاشقجي "عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات وتشويه صورة المثقفين ورجال الدين الذين يتجرأون على قول ما يفكرون به، ثم أقول لك أنا من السعودية، فهل تُفاجأ؟".

 وتحتل السعودية المرتبة 169 على لائحة من 180 بلدا وضعتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، للتصنيف العالمي لحرية الصحافة. وتقوم المملكة المحافظة بحملة تحديث منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد.

ح.ز / س.ك (د.ب.أ / رويترز)

مختارات

بين الترحيب والسخرية - التدخل السعودي في سوريا بعيون العرب

تباينت مواقف الصحفيين ومستخدمي فيسبوك وتويتر إزاء إعلان السعودية التدخل عسكريا في سوريا بين مرحب وساخر: البعض حسب ولاءاته والبعض الآخر حسب انتمائه الطائفي. ورغم ذلك لم تغب آراء تخشى أن يعيد التاريخ نفسه في السعودية. (15.02.2016)  

صحف ألمانية: السعودية تشعر بالقوة الكافية لإهانة حتى الشركاء

شغلت الأزمة الديبلوماسية بين السعودية وكندا تعليقات الصحف الألمانية والأوربية. وتساءلت صحف عديدة عن دوافع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من وراء تصعيد الأزمة بهذا الشكل غير المسبوق؟ (08.08.2018)  

يريد مالاً أكثر.. كيف ستتعامل السعودية مع "ابتزازات" ترامب؟

عندما يخلط رجل الأعمال بين مصطلحات المال والسياسة، تكون النتيجة تصريحات ترامب. الرجل يرغب بمال أكبر نظير حماية السعودية. فهل يتعلّق الأمر بابتزاز؟ وكيف بوسع الرياض الرّد؟ ثم هل يفتح ترامب أبواب أزمة مع حليفته الخليجية؟ (01.10.2018)  

أنباء عن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خطيبة وأقارب الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنه "اختفى" بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، والسلطات التركية تتواصل مع نظيرتها السعودية لتوضيح الملابسات. (02.10.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

المحلل السعودي جمال خاشقجي يكشف تفاصيل خبر جيد قادم من واشنطن بشأن اليمن.  

مواضيع ذات صلة

Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller

أنباء عن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول 02.10.2018

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خطيبة وأقارب الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنه "اختفى" بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، والسلطات التركية تتواصل مع نظيرتها السعودية لتوضيح الملابسات.

USA Präsident Trump in Virginia

يريد مالاً أكثر.. كيف ستتعامل السعودية مع "ابتزازات" ترامب؟ 01.10.2018

عندما يخلط رجل الأعمال بين مصطلحات المال والسياسة، تكون النتيجة تصريحات ترامب. الرجل يرغب بمال أكبر نظير حماية السعودية. فهل يتعلّق الأمر بابتزاز؟ وكيف بوسع الرياض الرّد؟ ثم هل يفتح ترامب أبواب أزمة مع حليفته الخليجية؟

Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday

أمريكا تهدد نظام الأسد بعقوبات مشددة إذا عرقل الحل السياسي 29.09.2018

أعلن جيم جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة تعتزم تبني "استراتيجية عزلة" مع حلفائها تشمل عقوبات مشددة، إذا عرقل الرئيس السوري العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  