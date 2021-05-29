 مسؤولة يهودية: الشباب اليهودي يفكر في مغادرة ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.05.2021

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أخبار

مسؤولة يهودية: الشباب اليهودي يفكر في مغادرة ألمانيا

صرحت الرئيسة السابقة للمجلس المركزي ليهود ألمانيا، شارلوته كنوبلاوخ، بأن اليهود الشباب باتوا في طليعة من يفكر في مغادرة ألمانيا بسبب العدد الكبير من الحوادث المعادية للسامية التي وقعت في البلاد مؤخرا.

Deutschland Kundgebung gegen Antisemitismus

قالت الرئيسة السابقة للمجلس المركزي ليهود ألمانيا، شارلوته كنوبلاوخ، لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية الصادرة اليوم السبت (29 مايو/ أيار 2021): "تشغل الحوادث المستمرة المعادية للسامية، على وجه الخصوص، فكر الشباب المقبلين على تأسيس أسرة وبناء حياتهم".

وأضافت رئيسة الطائفة اليهودية في ميونيخ وبافاريا العليا أن هؤلاء الشباب "يسألون أنفسهم عما إذا كانوا يريدون مواصلة العيش هنا"، مشيرة إلى أنهم يفكرون فيما إذا كان يجب عليهم الهجرة إلى إسرائيل" أو إلى أي بلد أوروبي آخر لا يجدون فيها مثل هذه الأشياء في الصدارة".

الرئيسة السابقة للمجلس المركزي ليهود ألمانيا، شارلوته كنوبلاوخ

الرئيسة السابقة للمجلس المركزي ليهود ألمانيا، شارلوته كنوبلاوخ

وتابعت كنوبلاوخ (88 عاما) الناجية من الهولوكوست أن معاداة السامية لم يتم اختراعها في ألمانيا لافتة إلى أنها موجودة في كل مكان في أوروبا "ولم يتم التغلب عليها أبدا، وهذا أمر واضح، لكنني لم أكن أعتقد أبدا أنها ستظهر مرة أخرى بمثل هذا الشكل وأن يتم الصياح في مظاهرات بالكراهية ضد اليهود وضد دولة إسرائيل وسط تصفيق كبير للحاضرين".

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

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