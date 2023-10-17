 مسألة شائكة.. ما تبعات اعتبار أمن إسرائيل "مصلحة وطنية" ألمانية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.10.2023

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سياسة واقتصاد

مسألة شائكة.. ما تبعات اعتبار أمن إسرائيل "مصلحة وطنية" ألمانية؟

منذ الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل، يكرر المسؤولون الألمان عبارة كانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل استخدمتها عام 2008 وهي أن أمن إسرائيل "مصلحة وطنية" لألمانيا. فماذا تعني هذه العبارة؟ وما تبعاتها القانونية؟

بوابة براندنبورغ مضاءة بالعلم الإسرائيلي كتعبير عن التضامن

لقد أظهرت ألمانيا التزاما عميقا تجاه إسرائيل

بالنسبة لألمانيا، الماضي حاضر دائما: فالإبادة الجماعية بحق اليهود الأوروبيين وغيرهم من الجماعات خلال الحقبة النازية لها تأثير عميق على الدولة والمجتمع اليوم. كما تؤثر على عملية صنع السياسات وتشكيل نظرة ألمانيا للعالم.

مختارات

وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل، التي أسستها الحركة الصهيونية كدولة يهودية بعد ثلاث سنوات فقط من قتل ألمانيا المنهجي لستة ملايين يهودي في المحرقة، فإن الدولة الألمانية ترى أنها تتحمل "مسؤولية خاصة". إن التزامها تجاه إسرائيل هو أكثر من مجرد هدف سياسي؛ إنه جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية.

وهذا ما يجعل  أمن إسرائيل ووجودها بمثابة "مصلحة وطنية" في ألمانيا. استخدمت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل هذا المصطلح عندما ألقت كلمة أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في عام 2008.

وقد كرر خليفتها، أولاف شولتس، هذا المصطلح عدة مرات منذ الهجوم الوحشي المفاجئ الذي شنته حركة حماس والذي أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وقال شولتس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ"، يوم الخميس الفائت (12 أكتوبر/ تشرين الأول): "في هذه اللحظة، لا يوجد سوى مكان واحد تقف فيه ألمانيا. إنه بجانب إسرائيل". "وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أمن إسرائيل هو "مصلحة وطنية ألمانية".

شولتس يؤكد دعم ألمانيا الراسخ والدائم لإسرائيل

إسرائيل تنادي وألمانيا تستجيب

وبعبارات مباشرة وملموسة، فإن ذلك يعني انضمام ألمانيا إلى كوكبة الحلفاء الذين يدعمون  الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وتسيطر إسرائيل على محيط غزة منذ أن قامت بإزالة مستوطناتها من جانب واحد في عام 2005. وتحكم حماس منذ 2007 المنطقة المكتظة التي يسكنها مليوني شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال. 

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بانتظام ردا على هجمات حماس. وفي هذه الجولة الأخيرة والأكثر كثافة من الأعمال العدائية، تسببت الغارات الجوية في مقتل مئات الأشخاص، ويلوح في الأفق غزو بري.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما أعلن المستشار شولتس أن حكومته ستحظر جميع أنشطة حماس في ألمانيا.

وخلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن إسرائيل طلبت ذخائر لقواتها البحرية. وقال للصحفيين "سنناقش مع الإسرائيليين كيفية المضي قدما في هذا الأمر".

وربما يكون هناك المزيد من الدعم المادي والعسكري في الطريق، وقال مسؤولون ألمان إنهم سيلبون طلبات إسرائيل عند تقديمها.

البحث عن تعريف

ومثل أي دولة، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وفق قواعد القانون الدولي، ضد أي هجوم. وألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي تدعم هذا الحق. ومع ذلك، فإن هذا الحق، باعتباره "مصلحة وطنية"، يحظى بتسمية خاصة - وهي تسمية مفتوحة للتأويل على نطاق واسع.

وأكد كارلو ماسالا، الأستاذ في جامعة الجيش الألماني في ميونيخ، للقناة التلفزيونية الألمانية الثانية (ZDF): "في ألمانيا، لم يتم توضيح ما يعنيه هذا بالفعل". ويضيف: "إذا كان يُقصد بجدية حقًا "جزء من" المصلحة الوطنية في ألمانيا، فهناك تبعات أخلاقية وسياسية، وبطريقة ما دستورية" لهذا الأمر.

فإذا كان هناك تهديد وجودي لإسرائيل فعلا، وهو ليس كذلك حاليا، فستكون ألمانيا ملزمة بـ "الدفاع بنشاط" عن إسرائيل - مما يعني المشاركة العسكرية المباشرة، وفق ماسالا. وأضاف "هذا هو الاستنتاج المنطقي".

"المصلحة الوطنية" هي نظرية ومفهوم قانوني في العلاقات الدولية تطور عبر قرون من الفكر السياسي الغربي، مع تطور دور الدولة وحقوقها وسلطاتها. وبأخذ تعريف مؤسسة ميريام وبستر، فهي: "تبرير للسياسة الخارجية للدولة على أساس أن مصالح الأمة لها الأولوية".

وهكذا فإن  المصالح الوطنية لألمانيا  تنقاد لمصالح دولة أخرى. وهذا أمر منطقي عندما يُنظر إليه من خلال عدسة المؤسسة السياسية الألمانية. ورغم أن الحركة الصهيونية تسبق ألمانيا النازية، إلا أن المحرقة هي الدليل الأكثر تدميراً لدعم ادعائها بأن السيادة اليهودية، في هيئة دولة، هي وحدها القادرة على حماية اليهود.

إلا أن المبرر الأخلاقي والتاريخي يجعل استخدام ألمانيا لمصطلح "المصلحة الوطنية" متعارضا مع المعنى القانوني للمصطلح.

وتقول البروفيسورة ماريتا أوير، المديرة التنفيذية لمعهد ماكس بلانك للتاريخ القانوني والنظرية القانونية، لـ DW: "إن المصلحة الوطنية تعني دائما تقديم المصلحة على القيم". ولهذا "فهناك الكثير من التعقيد. ولكن يتم التخلص من كل التعقيد بسبب الخلط بين المفهومين".

بعبارة أخرى، قد تكون حماية دولة إسرائيل قيمة ألمانية تهدد بتقويض المصالح الألمانية، ولكن استحضار ميركل لـ "المصلحة الوطنية" في إسرائيل في عام 2008 أدى إلى تهدئة هذا التوتر. ربما كانت هذه نظرية قانونية متذبذبة، ولكن فيما يتعلق بالسياسة، تقول أوير إنها كانت "خطوة ذكية" أدت إلى "تبسيط الأمور".

وأوضحت أوير: "ليس من الضروري أن أكشف عن [الأسباب] كزعيم لدولة". "فإذا قلت إن هذه هي مصلحة الدولة، فهذا كل شيء. نقطة انتهى".

المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل تلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي

في عام 2008، قالت المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل للبرلمانيين الإسرائيليين إن أمن إسرائيل ووجودها هو "مصلحة وطنية" بالنسبة لألمانيا.

العواقب الحقيقية لنظرية الدولة

ومن خلال رفع موقف ألمانيا من إسرائيل إلى مستوى "المصلحة الوطنية" تتمكن رئيسة الحكومة (المستشارة) أو رئيس الحكومة (المستشار) من إنهاء النقاش، وفقًا لرأي كلاوس ديتر وولف، الأستاذ السابق للعلاقات الدولية في جامعة جامعة دارمشتات التقنية.

ويضيف فولف في رسالة عبر البريد الإلكتروني، ردا على أسئلة DW   أنّ جعل موقف سياسي محدد "مصلحة وطنية" هو لتحصينه ليكون "بمنأى عن التناقضات".

 

ويضيف قائلا إن القيام بذلك له "عواقب وخيمة" على السياسة الواقعية. فإذا تمكنت دولة ما ببساطة من تجاهل مبادئ معينة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تآكل التزاماتها الأخرى، مثل التزاماتها تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

إن حرية التعبير منصوص عليها في القانون الأساسي الألماني، الذي يعتبر بمثابة دستور للبلاد. وقد تم حظر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وتقييد أشكال التعبير الأخرى، استنادا لقانون العقوبات الألماني الذي يحظر التصريحات "الموافقة على الأعمال الإجرامية" أو إثارة الاضطرابات.

إنه توازن دقيق بين المصالح المتنافسة، رغم أن كيفية إدارة الدولة لالتزاماتها تجاه أولئك الذين يعيشون داخل حدودها هي شأن داخلي.

أما كيفية تموضع دولة ما في المجتمع الدولي فهي أمر آخر. إن تطبيق "المصلحة الوطنية" يرفع مصلحة دولة ما إلى المرتبة الأولى بين متساوين، الأمر الذي قد يتعارض مع القانون الدولي.

يقول جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، لـ DW: "ليس هناك تسلسل هرمي في القانون الدولي". ويضيف: "ما قد تقوله ألمانيا بشأن حقها الأصيل  في الوقوف إلى جانب إسرائيل  لا يعفيها من مسؤوليتها في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والامتثال له، وهو الذي ينظم وسائل الحرب".

فيما قال مايك مارتن، المحلل العسكري البريطاني في حوار مع قناة DW News في وقت سابق من هذا الأسبوع: "ليس من الواضح بالنسبة لي أن إسرائيل تفرق بين الضحايا المدنيين والأهداف العسكرية". وأضاف أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالقيام بذلك".

وإذا انتهكت إسرائيل القانون الدولي سعيا لتحقيق مصالحها الأمنية، والتي تقول ألمانيا إنها "مصلحة وطنية" ألمانية، فقد تجد ألمانيا نفسها في موقف قانوني محفوف بالمخاطر على نحو متزايد.

ويليام غلوكروفت/ف.ي

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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