مزراوي عن انتقاله لمانشستر يونايتد: "أكبر من بايرن ميونيخ"

بعد أسابيع قليلة من انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحدث اللاعب المغربي الدولي نصير مزراوي، عن أسباب قرار مغادرته إلى ناد آخر. فما هي دوافعه للبحث عن مكان آخر؟

لم يوجه الظهير المغربي نصير مزراوي رسالة وداع لجماهير بايرن ميونيخ الألماني عندما انتقل من هناك إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. ولكن بعد أسابيع قليلة، علق اللاعب المغربي الدولي على انتقاله، وكشف عن "عدم ارتياحه" بشكل كلي مع بطل الدوري الألماني، وفق ما نقل موقع مجلة "شتيرن" الألمانية. وصرح في لقاء صحفي حديث: " أحسست أني أستطيع الشعور بارتياح أكبر في مكان آخر، لذلك قررت أخيراً تغيير النادي".

مزراوي: مانشستر يونايتد أكبر من بايرن ميونيخ عالمياَ

في الوقت نفسه، تحدث مزراوي عما اعتبره "عامل جذب" كان له دور مهم عند اختياره للنادي الإنجليزي: "أعتقد أنه إذا قارنا بين الناديين، لا يمكن القول أن أحد الأندية أكبر من الآخر"، و لكنه أضاف بعد ذلك: "ربما يكون "مانشستر يونايتد أكبر من بايرن ميونيخ عند الحديث عن العالمية".

وأضاف: "ليس علي شرح أسباب انتقالي إلى نادٍ مثل هذا".

يذكر أن مزراوي كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى صيف 2028.ومن المحتمل أن يحصل فريق ميونيخ على ما بين 15 و20 مليون يورو للظهير.

وقال المزراوي: "أنا لا أقرر بشأن رسوم الانتقال، هذه مفاوضات بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ".

وأردف:" لقد بدأت بداية جيدة. ومن السهل أن تلحظ الجماهير أنني كنت لاعباً جيداً هذا الصيف".

إ.م