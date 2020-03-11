 ″مريض برلين″ ـ شُفي من الإيدز ليذهب ضحية للسرطان.. وهذه قصتة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.10.2020

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علوم وتكنولوجيا

"مريض برلين" ـ شُفي من الإيدز ليذهب ضحية للسرطان.. وهذه قصتة

أعلنت جمعية مكافحة الإيدز الدولية وفاة تيموثي راي براون الذي أصبح معروفاً بلقب "مريض برلين" بعد شفائه من فيروس فقدان المناعة. فما هو سبب وفاة براون، وكيف كانت قصة شفائه من مرض الإيدز؟

تيموثي راي براون، أول شخص يُشفى من فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)

تيموثي راي براون، أول شخص يُشفى من فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)

توفي تيموثي راي براون، أول شخص يُشفى من  فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، عن عمر ناهز 54 عاماً، حسبما ذكرت جمعية مكافحة الإيدز الدولية في بيان أمس الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2020).

مختارات

بداية من شهر سبتمبر سيتمكن الأشخاص في ألمانيا من سن 16 عاما فما فوق من المعرضين لخطر فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من الحصول على دواء Prophylaxis Pre-exposure للوقاية من الإصابة به .. فهل يقي ذلك من الفيروس القاتل؟

الحرب على فيروس نقص المناعة في العالم في خطر بسبب انخفاض تمويل برامج مكافحته، في ظل غياب برامج العناية الصحية في بعض المناطق وزيادة معدل الإصابة بالفيروس في مناطق أخرى، وفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة.

وتوفي براون بعد أن عاد إليه مرض سرطان الدم قبل ستة أشهر وانتشر في عموده الفقري والمخ. وكان براون معروفاً في البداية بالاسم المستعار "مريض برلين" بعد شفائه من فيروس نقص المناعة البشرية عام 2008، لكنه قرر لاحقاً شن حملة علنية باسمه.

وتوفي براون بمنزله في بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". ووُلد براون في سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وانتقل إلى برلين عام 1993 ودرس وعمل في مقهى هناك، كما عمل مترجماً.

وتم تشخيص إصابته بالإيدز عام 1995. وعندما أصيب بسرطان الدم عام 2006، احتاج للعلاج بزرع الخلايا الجذعية. وبعد عملية الزراعة المحفوفة بالمخاطر، اختفى الفيروس من جسد براون وأصبح خالياً من فيروس نقص المناعة البشرية لبقية حياته.

وبثت حالة براون الأمل بإمكانية أن يصبح الإيدز قابلاً للعلاج على نحو واسع النطاق، كما أطلقت جهوداً من جانب الباحثين والمؤسسات في هذا الصدد.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)

  • Symbolbild - HIV-Virus - Aids (picture-alliance/Photoshot/B. Coleman)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    ما الفرق بين فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز؟

    يدل الرمز HIV على فيروس نقص المناعة المكتسب، الذي يدمر خلايا معينة من الجهاز المناعي. بدون علاجه يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات أو الفيروسات مهاجمة الجسم. فيُصاب بالأمراض المختلفة كالالتهاب الرئوي الحاد. وهنا يصبح الإنسان مريضاً بالإيدز. لا يموت المريض بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لكن بسبب أحد هذه الأمراض التي لم يعد الجسم قادراً على مقاومتها.

  • Symbolbild HIV-Virus (picture-alliance/AP Photo/C. Goldsmith)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    متى شُخصت الإصابة الأولى؟

    رغم الكثير من التكهنات والنظريات عن تاريخ المرض، وبعضها لا يخلو من نظرية المؤامرة، فقد تم تشخيص أولى حالات الإصابة بالإيدز في الخامس من حزيران/ يونيو 1981 عندما اكتشفت وكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عدداً من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية لدى خمسة رجال من المثليين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • AIDS HIV Medikamente (Getty Images/T.Weidman)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    هل ما زال المرض قاتلاً؟

    في الثمانينات لم يكن هناك أي أدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب، فقد كانت الإصابة به تعني عملياً الإصابة بالإيدز، وكان تشخيص "فيروس نقص المناعة المكتسب" معادلاً لـ "الحكم بالموت". عمَّ حينها الخوف من وباء حقيقي. وفي منتصف التسعينات ظهرت أولى الأدوية في السوق، والتي يمكن أن تبطئ تطور المرض على الأقل رغم آثارها الجانبية الخطيرة.

  • Themenheader AIDS Symbolbild

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    ما حجم خطر العدوى؟

    الفيروسات هي المسؤولة عن العديد من الأمراض المعدية لدى الإنسان، بعض الفيروسات كفيروسات الإنفلونزا يمكنها أن تنتقل بسرعة كبيرة نسبياً، ويكفي أحياناً التعرض لسعال الآخرين في الباص مثلاً لانتقال العدوى. لكن انتقال فيروس HIV أكثر صعوبة، إذ لا ينتقل بالتقبيل أو السعال أو استخدام المرحاض ذاته مع مصاب.

  • Symbolbild Drogenabhängigkeit (picture-alliance/dpa)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كيف تحصل العدوى؟

    لا يداهم خطر الإصابة بالفيروس إلا عندما تدخل سوائل الجسم المحتوية على كمية كبيرة من الفيروسات إلى جسم شخص آخر. ويحدث ذلك تقريباً في حالات ثلاث: ممارسة الجنس، وبالحقن الملوثة بدم المصابين عند تعاطي المخدرات مثلاً، وأثناء الحمل والولادة أو الرضاعة الطبيعية من الأم الحاملة للفيروس.

  • Lesotho Mobile Gesundheitsversorgung: Bluttests (picture-alliance/AP Photo/D. Farrell)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    هل يمكن الشفاء منه؟

    فيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزال غير قابل للشفاء، لكنه قابل للعلاج. هناك أدوية فعالة تحدد من نشاط هذا الفيروس في الجسم وبالتالي تمنع ظهور الإيدز. هذه الأدوية لها أيضاً آثار جانبية أقل من سابقاتها، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة اليوم أن يعيشوا حياة طبيعية بمتوسط العمر المتوقع. لكن يبقى من المهم الكشف عن العدوى والمعالجة بالدواء في الوقت المناسب.

  • Pakistan HIV-Test (Getty Images/AFP/R. Tabassum)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كيف تؤدي الإصابة إلى الوفاة؟

    هنا تكمن المشكلة، إذ ما يزال هناك العديد من الأشخاص المصابين في العالم الذين لا يتلقون أي دواء. وبدون المعالجة يؤدي فيروس نقص المناعة المكتسب في النهاية إلى الوفاة. ما تزال هناك العديد من الإصابات التي لم يتم التعرف عليها بعد، سواء كان ذلك بسبب عدم ذهاب الشخص إلى الطبيب أو بسبب عدم تفسير الأعراض بشكل صحيح أو بسبب عدم وجود طبيب.

  • AIDS HIV rote Schleife Rio de Janeiro (Getty Images/T.Weidman)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    الحاجة لمزيد من التوعية

    ... من جانب آخر ما تزال حكومات بعض دول العالم وأنظمتها تقلل من مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز أو تغلفها بصمت مطبق لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو أخلاقية، لتحرم المصابين من فرصة الحصول على العلاج.

  • HIV Aids Symbol Schleife (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حقائق وأرقام عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كم عدد المصابين بالفيروس حول العالم؟

    كشفت الأمم المتحدة الثلاثاء (16 تموز/ يوليو 2019) أنه في العام الماضي توفي عدد أقل من الناس حول العالم بسبب الإيدز فقد وصل عددهم إلى 770 ألف شخص، أي بما نسبته 33 بالمائة مقارنة بـ 2017. أما عدد الإصابات خلال العام ذاته فقد بلغ 1.7 مليون شخص، 240 ألف منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أوضحت أن المزيد من المصابين باتوا يحصلون على العلاجات المناسبة.


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