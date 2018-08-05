 مروحيات للجيش السويسري تروي آلاف الأبقار العطشى | عالم المنوعات | DW | 08.08.2018

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منوعات

مروحيات للجيش السويسري تروي آلاف الأبقار العطشى

بسبب موجة الحرارة لجأت سويسرا إلى طائرات هليكوبتر تابعة للجيش لنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى. وتم تخصيص رقم خاص للمزارعين للاستفادة من هذه الخدمة. البعض قارن بين الجيش السويسري وجيوش دول عربية واستخدامها للمروحيات.

Schweiz Militär versorgt Kühe in den Bergen mit Wasser (Reuters/D. Balibouse)

بدأت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السويسري بنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى جراء الجفاف وموجة الحر التي تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا.

وبدأت مروحيات من طراز "سوبر بوما" بنقل الماء في حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة منذ أمس (الثلاثاء السابع من أغسطس/آب)، إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.

مختارات

البيتزا بطعمها المميزة ونكهاتها المتعددة يرافقها أمر مزعج لعشاقها وهو الشعور بالعطش. دراسة ألمانية حاولت تقديم إجابة علمية للأسباب التي تجعلنا نشعر بالعطش عند تناول هذا النوع من الطعام. (22.07.2016)

للمطر منافع، لكن هل يمكن أن يروي ماء المطر عطش الإنسان في الظروف الطبيعية؟ الخبراء ينصحون بتجنب شرب مياهه. فماهو الفرق بين مياه الأمطار والمياه الصالحة للشرب؟ (16.03.2017)

وقالت السلطات إن نحو 40 ألف بقرة ترعى بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فو كانتون بغرب سويسرا وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا. كما نقل الجنود المياه عبر المروحيات إلى مناطق الرعي النائية كما هو الحال في بلدة "شينيس" (حوالي 60 كلم جنوبي شرق زيوريخ). واستغل بعض المغردين العرب الخبر لتمرير رسائل سياسية ولفت النظر لحالتهم كما هو الحال في سوريا.

أما البعض الآخر فلجأ إلى روح الدعابة للتعبير عن إعجابه بتدخل الجيش السويسري لنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى.

وأضافت السلطات التونسية أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم. وطلب عشرات المزارعين المساعدة من طائرات الهليكوبتر عبر خط اتصال خاص منذ الإعلان عن العملية الطارئة يوم الجمعة الماضية. وقالت الحكومة الاتحادية النمساوية يوم الاثنين (السادس من أغسطس / آب)  إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر الراين.

ع.ع/ف.ي (د ب ا، رويترز)

  • 28.05.2014 DW Fit und Gesund Wasser

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    الماء أحد شروط الحياة، لأنه يوجد داخل وخارج خلايا جسم الإنسان. ولا يمكن لعملية التمثيل الغذائي (عملية الأيض أو عملية الاستقلاب) الحدوث من دونه.

  • schlafende Geschäftsfrau

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة والارتباك وانخفاض ضغط الدم. وفي الحالة القصوى قد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالات التشنج، كما تقول الطبيبة الأخصائية الألمانية كونستانتسه مان لموقع موقع كنابشافت الإلكتروني.

  • Barack Obama

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    على الإنسان أن يكون لديه دائما زجاجة ماء، وأن يشرب الماء في كل مكان في المنزل وخارجه وهو يمشي في الطرقات والشوارع وفي وسائل المواصلات وفي مقر العمل.

  • 18.04.2012 DW FIT & GESUND Trinken

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    لتر ونصف اللتر هي الكمية التي ينبغي على الإنسان البالغ شربها كل يوم. وعليه شرب كميات إضافية من الماء حين يتعرق كثيرا لتعويض فقد الماء. حتى أنه لا بأس من الإفراط في شرب الماء أحيانا لأن بإمكان الكليتين السليمتين العمل على موازنة كميات السوائل في الجسم.

  • DW euromaxx_24.12.14_Tee

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    أفضل مشروبات ريّ العطش هي شاي الأعشاب والزهورات غير المحلاة بالسكر. وينبغي الاستغناء عن إضافة السكر في سوائل الشرب. وإذا قام الإنسان بشرب ليتر ونصف الليتر من عصير الليمون أو من مشروبات الطاقة مثلا فإن هذا يعادل ثلث ما يحتاجه الجسم من الطاقة في اليوم الواحد. ولا يوجد اعتراض على الشرب اليومي للقهوة والشاي الأسود (الأحمر) والشاي الأخضر ولكن باعتدال.

  • Wasser Wasserhahn Glas

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    تنصح الخبيرة كونستانتسه مان بشرب ماء الحنفيه النظيفة، مثل مياه الحنفيات في ألمانيا مثلا. شرب المياه المعدنية الغنية بغاز الأوكسجين غير ضروري، وقد يوفر عدم شرائه بعض المال أيضا. وفي حال تم شرب مياه معدنية في المناطق التي تضيف في طعامها الكثير من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فينبغي في هذه الحالة اقتناء مياه معدنية قليلة الصوديوم.

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي


مختارات

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

تنصح خبيرة ألمانيه بعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش بل بشرب الماء دائما حتى الاكتفاء، لأن 66% من الجسم عبارة عن مياه، وفق موقع كنابشافت الإلكتروني. ولكن ما خطورة نقص الماء؟ وهل يعوضه شرب الشاي والقهوة؟ وما أفضل طرق شربه؟ (05.06.2015)  

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