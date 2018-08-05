مروحيات للجيش السويسري تروي آلاف الأبقار العطشى

بدأت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السويسري بنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى جراء الجفاف وموجة الحر التي تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا.

وبدأت مروحيات من طراز "سوبر بوما" بنقل الماء في حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة منذ أمس (الثلاثاء السابع من أغسطس/آب)، إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.

وقالت السلطات إن نحو 40 ألف بقرة ترعى بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فو كانتون بغرب سويسرا وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا. كما نقل الجنود المياه عبر المروحيات إلى مناطق الرعي النائية كما هو الحال في بلدة "شينيس" (حوالي 60 كلم جنوبي شرق زيوريخ). واستغل بعض المغردين العرب الخبر لتمرير رسائل سياسية ولفت النظر لحالتهم كما هو الحال في سوريا.

أما البعض الآخر فلجأ إلى روح الدعابة للتعبير عن إعجابه بتدخل الجيش السويسري لنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى.

وأضافت السلطات التونسية أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم. وطلب عشرات المزارعين المساعدة من طائرات الهليكوبتر عبر خط اتصال خاص منذ الإعلان عن العملية الطارئة يوم الجمعة الماضية. وقالت الحكومة الاتحادية النمساوية يوم الاثنين (السادس من أغسطس / آب) إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر الراين.

ع.ع/ف.ي (د ب ا، رويترز)