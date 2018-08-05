مروحيات للجيش السويسري تروي آلاف الأبقار العطشى

بدأت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السويسري بنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى جراء الجفاف وموجة الحر التي تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا.
وبدأت مروحيات من طراز "سوبر بوما" بنقل الماء في حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة منذ أمس (الثلاثاء السابع من أغسطس/آب)، إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.
وقالت السلطات إن نحو 40 ألف بقرة ترعى بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فو كانتون بغرب سويسرا وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا. كما نقل الجنود المياه عبر المروحيات إلى مناطق الرعي النائية كما هو الحال في بلدة "شينيس" (حوالي 60 كلم جنوبي شرق زيوريخ). واستغل بعض المغردين العرب الخبر لتمرير رسائل سياسية ولفت النظر لحالتهم كما هو الحال في سوريا.
أما البعض الآخر فلجأ إلى روح الدعابة للتعبير عن إعجابه بتدخل الجيش السويسري لنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى.
وأضافت السلطات التونسية أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم. وطلب عشرات المزارعين المساعدة من طائرات الهليكوبتر عبر خط اتصال خاص منذ الإعلان عن العملية الطارئة يوم الجمعة الماضية. وقالت الحكومة الاتحادية النمساوية يوم الاثنين (السادس من أغسطس / آب) إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر الراين.
ع.ع/ف.ي (د ب ا، رويترز)
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لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!
الماء أحد شروط الحياة، لأنه يوجد داخل وخارج خلايا جسم الإنسان. ولا يمكن لعملية التمثيل الغذائي (عملية الأيض أو عملية الاستقلاب) الحدوث من دونه.
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لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!
حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة والارتباك وانخفاض ضغط الدم. وفي الحالة القصوى قد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالات التشنج، كما تقول الطبيبة الأخصائية الألمانية كونستانتسه مان لموقع موقع كنابشافت الإلكتروني.
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لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!
على الإنسان أن يكون لديه دائما زجاجة ماء، وأن يشرب الماء في كل مكان في المنزل وخارجه وهو يمشي في الطرقات والشوارع وفي وسائل المواصلات وفي مقر العمل.
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لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!
لتر ونصف اللتر هي الكمية التي ينبغي على الإنسان البالغ شربها كل يوم. وعليه شرب كميات إضافية من الماء حين يتعرق كثيرا لتعويض فقد الماء. حتى أنه لا بأس من الإفراط في شرب الماء أحيانا لأن بإمكان الكليتين السليمتين العمل على موازنة كميات السوائل في الجسم.
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لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!
أفضل مشروبات ريّ العطش هي شاي الأعشاب والزهورات غير المحلاة بالسكر. وينبغي الاستغناء عن إضافة السكر في سوائل الشرب. وإذا قام الإنسان بشرب ليتر ونصف الليتر من عصير الليمون أو من مشروبات الطاقة مثلا فإن هذا يعادل ثلث ما يحتاجه الجسم من الطاقة في اليوم الواحد. ولا يوجد اعتراض على الشرب اليومي للقهوة والشاي الأسود (الأحمر) والشاي الأخضر ولكن باعتدال.
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لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!
تنصح الخبيرة كونستانتسه مان بشرب ماء الحنفيه النظيفة، مثل مياه الحنفيات في ألمانيا مثلا. شرب المياه المعدنية الغنية بغاز الأوكسجين غير ضروري، وقد يوفر عدم شرائه بعض المال أيضا. وفي حال تم شرب مياه معدنية في المناطق التي تضيف في طعامها الكثير من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فينبغي في هذه الحالة اقتناء مياه معدنية قليلة الصوديوم.
الكاتب: إعداد: علي المخلافي