 مركز أمريكي يتوقع موعد دخول بقايا الصاروخ الصيني الغلاف الجوي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2021

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أخبار

مركز أمريكي يتوقع موعد دخول بقايا الصاروخ الصيني الغلاف الجوي

كشف مركز للأبحاث والتطوير يركز على الفضاء ويحصل على تمويل اتحادي أمريكي عن الموعد المتوقع فيه أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، عائدة عبر الغلاف الجوي.

الصاروخ (لونج مارش 5بي) عند إطلاقه

الصاروخ (لونج مارش 5بي) عند إطلاقه

في تغريدة نُشرت مساء الجمعة (8 مايو/أياؤ)، قالت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام (كوردس) التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ (لونج مارش 5بي) سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل أو بعد الساعة 04:19 يوم الأحد بتوقيت غرينيتش، ما يعني دخوله وقت متأخر من مساء اليوم السبت أو صباح الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت أمس الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

مختارات

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية فرعاً سادساً لقواتها المسلحة بتأسيس فرع "القوة الفضائية". هذا الأمر أثار حفيظة الصين التي تتهم الولايات المتحدة بتحويل الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة. كيف ذلك؟

وضعت وكالة الفضاء والعلوم والتكنولوجيا الصينية خطة طموحة لغزو الفضاء عام 2020، فقد برمجت 40 مهمة إلى المريخ والقمر، ونشر أقمار الانترنت والاتصالات وأقمار البث التلفزيوني.

الصين تضع اللبنة الأساسية لإنشاء محطتها الفضائية، في سابقة تشير إلى زاوية منافسة جديدة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أطلقت الخميس، صاروخا يحمل الكبسولة المركزية لأول محطة فضائية دائمة لها.

وتشير أحدث توقعات (كوردس) إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

وانطلق الصاروخ (لونج مارش 5 بي) من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل نيسان، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وكان جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية قد أبلغ رويترز في وقت سابق أن هناك احتمالا بسقوط أجزاء من الصاروخ على الأرض، وربما في منطقة سكنية مثلما حدث في مايو أيار 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ (لونج مارش 5 بي) الأول على ساحل العاج، مما ألحق أضرارا ببعض المباني وإن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

ويتقلص ارتفاع جسم الصاروخ منذ الأسبوع الماضي، لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي لا يمكن التنبؤ بها.

وهذا الجزء من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، حيث يزن 18 طنا.

إ.ع/ه.د ( رويترز)

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برنامج القمر وطموحات الصين الفضائية