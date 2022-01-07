 مرض هاشيماتو.. حين تبدأ الغدة الدرقية بتدمير نفسها | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

مرض هاشيماتو.. حين تبدأ الغدة الدرقية بتدمير نفسها

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟

الغدة الدرقية هي عضو حيوي تتحكم هرموناتها في العديد من العمليات في جسم الإنسان

الغدة الدرقية هي عضو حيوي تتحكم هرموناتها في العديد من العمليات في جسم الإنسان

تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل عشرة أشخاص في ألمانيا يعاني من التهاب مزمن في الغدة الدرقية، حيث يهاجم جهاز المناعة جسمه. بالنسبة للمرضى، فإن التشخيص يستمر مدى الحياة، لأن المرض لا يمكن علاجه.

 مسببات هاشيموتو؟

وذكر طبيب الغدد الصماء في لايبزيغ داني فيليندر لقناة "أم دي أر" الألمانية، أن أسباب المرض عدة منها، التغيرات الهرمونية، على سبيل المثال أثناء الحمل، أو الإجهاد الواضح. يمكن أن تتسبب العدوى الفيروسية أيضاً في اندلاع المرض أو تقدمه على مراحل. وبين أنه عند مرضى هاشيموتو، يمكن أن يكون لزيادة اليود أيضاً تأثير سلبي على عملية المناعة، لكن أشار إلى أن كمية اليود في الطعام اليومي غير ضارة.

وأضاف الطبيب أنه لم تُعرف بعد أسباب تحول الجهاز المناعي وتدمير نفسه بهذا الشكل، ويعتقد أنه هناك عوامل وراثية وتتم أيضاً مناقشة العوامل البيئية. لكن لسوء الحظ، لا يمكن منع المرض. يمكن أن يساعد الحد من التوتر ونمط الحياة الصحي على الأقل في التأثير بشكل إيجابي على مسار المرض، حسب الطبيب.

وأضاف طبيب الغدد الصماء فيليندر لقناة "أم دي أر" الألمانية، أنه ونظراً لأن المرض غالباً ما يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، يتم علاج ذلك بإعطاء هرمونات الغدة الدرقية على شكل أقراص. ويشير: "نحن نتعامل مع نتائج عملية المناعة الذاتية؛ لذلك لا يوجد علاج للأسف".

مشاهدة الفيديو 04:25

التعب المستمر إثر داء هاشيموتو

خمول الدقة الدرقية

وبصورة عامة، وإذا كانت الغدة الدرقية غير نشطة، وهو ما يسمى بـ"قصور الغدة الدرقية"، فإنها تنتج القليل جداً من الهرمونات. الغدة الدرقية هي عضو حيوي، تتحكم هرموناتها في العديد من العمليات في جسم الإنسان. عندما تكون هذه الهرمونات مفقودة، يمكن أن تظهر أمراض مختلفة، كما ذكر موقع "هايل براكسيز" الألماني المختص بالصحة.

الأعراض المحتملة لخمول الدقة الدرقية

وفقًا لتقارير الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء، فإن العلامات الجسدية  لقصور الغدة الدرقية هي:

زيادة الحساسية للبرد، زيادة الوزن، معدل النبض البطيء، الإعياء، جلد جاف وبارد وتساقط الشعر، احتباس الماء، ضعف العضلات، حاجة مرتفعة للنوم، صعوبة في التركيز، ، اكتئاب المزاج والإمساك.

فيما كشف معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية الألماني عن أعراض أخرى محتملة تدل على قصور الغدة الدرقية، وهي:

ضيق في التنفس، الخمول، تضخم الغدة الدرقية، صوت عميق أجش، تضخم اللسان، نزيف حاد في الدورة الشهرية أو اضطرابات في الدورة الشهرية، ضعف الخصوبة، الضعف الجنسي لدى الرجال، فقدان السمع، وخز أو تنميل، ردود فعل بطيئة.

مشاهدة الفيديو 08:57

عندما تصاب الغدة الدرقية باضطرابات في الوظائف

أسباب خمول الغدة الدرقية

وفقاً لجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء، فإن الأسباب التالية شائعة لقصور الغدة الدرقية:

  • التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي (التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، المذكور أعلاه)
  • علاج هرمون الغدة الدرقية بجرعات منخفضة
  • جرع عالية جداً من الأدوية لعلاج فرط الوظيفة

بينما تعد الأسباب التالية، نادرة جداً:

  • القصور الوظيفي الخلقي (طفل واحد لكل 3500 ولادة)
  • التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد
  • خلل في عمل الغدة النخامية

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي نقص اليود الواضح أو بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب إلى خمول الغدة الدرقية. وإذا لم يتم علاج القصور الوظيفي، يمكن أن تتطور مجموعة متنوعة من المشاكل، تكون خطيرة في بعض الأحيان. لكن في بعض الأحيان تتعافى الغدة الدرقية من تلقاء نفسها - على سبيل المثال، عندما ينحسر الالتهاب.

التشخيص والعلاج

لإجراء التشخيص، سيسأل الطبيب أولاً عن الأعراض وسيمس الغدة الدرقية. نظراً لأن العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية يمكن أن يكون لها أسباب أخرى، يتم إجراء اختبارات الدم للتوصل إلى تشخيص واضح، كما نقل موقع "هايل براكسيس" الألماني.

مختارات

اليود من الأملاح المعدنية الضرورية للجسم. لكن نقصه أو زيادته في الجسم يتسبب في أضرار صحية مختلفة. فكيف يمكن ضمان الحصول على القدر الكافي من هذه المادة الضرورية؟

كشفت دراسة علمية ألمانية أنه يمكن الاستغناء عن العمليات الجراحية لاستئصال عقيدات الغدة الدرقية، واستبدالها بثلاثة أنواع فعالة وآمنة من العلاج الحراري. فما هي تلك الأنواع الثلاثة، وكيف يمكنها علاج الغدة الدرقية؟

من أجل التمكن من التعرف على قصور الغدة الدرقية الخلقي وعلاجه مبكراً، يتم تحديد قيمة "الهرمون المنبه للغدة الدرقية" بشكل روتيني في جميع الأطفال حديثي الولادة. إذا كانت النتيجة غير طبيعية، يتم أيضاً قياس مستويات هرمون الغدة الدرقية. ولا ينصح بإجراء الفحص للبالغين.

في علاج القصور الوظيفي، يتم استبدال هرمون الغدة الدرقية المفقود بعقار يتوافق مع هرمون الجسم نفسه. العنصر النشط يجلب مستويات الهرمون إلى المعدل الطبيعي. نتيجة لذلك، عادة ما تختفي الأعراض تماماً. ويستغرق العلاج حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وحسب سبب قصور الغدة الدرقية، ممكن أن يكون العلاج مؤقتاً أو مدى الحياة. في حالة نقص الوظيفة الكامنة، يتم زيادة قيمة "الهرمون المنبه للغدة الدرقية" فقط.

الوقاية

وذكر معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية الألماني أنه يمكن الوقاية من خمول الغدة الدرقية بسبب نقص اليود عن طريق توفير كمية كافية من اليود. ومع ذلك، نادراً ما يكون نقص اليود هو السبب في ألمانيا مثلا، بسبب توفره بصورة كافية في ملح الطعام وفي المواد الغذائية الأخرى.

وينصح الخبراء لضمان تناول كمية كافية من اليود في النظام الغذائي، كما في الحليب أو منتجات الألبان وفي أسماك البحر. يوصى أيضاً باستخدام ملح الطعام المعالج باليود.

تحتوي بعض المكملات الغذائية أيضًا على اليود. ومع ذلك، فإن مجموع اليود اليومي سيكون مشكلة للجسم إذا تجاوز أكثر من 100 ميكروغرام من اليود، إذ أن أي شخص يستهلك الكثير من اليود على المدى الطويل يزيد من خطر إصابته بفرط نشاط الغدة الدرقية. ومع ذلك، فإن تناول  جرعات زائدة من الطعام المحتوي على اليود هو أمر نادر الحدوث. ما عدا تناول الطحالب المجففة، وخاصة الأعشاب البحرية، التي تحتوي على كميات كبيرة جداً من اليود.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    عدم الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح