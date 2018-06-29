 مرصد إفريقي للهجرة.. طوق نجاة لأزمة تزداد تعقيداً | ثقافة ومجتمع | DW | 10.07.2018

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ثقافة ومجتمع

مرصد إفريقي للهجرة.. طوق نجاة لأزمة تزداد تعقيداً

دعا الاتحاد الإفريقي إلى تأسيس مرصد إفريقي للهجرة في الرباط، ليتولى جهود المساعدة في تنسيق سياسات الهجرة بين الدول الإفريقية. خبير موريتاني في شؤون المهاجرين يوضح مهام هذا المرصد والعراقيل التي قد تواجهه.

Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

مهاجرون أفارقة في المغرب

بعد معاناة المهاجرين والخروقات الكبيرة في حقوقهم الإنسانية، جاء الإعلان عن تأسيس المرصد الإفريقي للهجرة الذي من شأنه أن يقوم بإجراء دراسات لظاهرة الهجرة وتقديم اقتراحات بشأنها. سبق هذه الخطوة توصيات كثيرة من عدة أطراف دولية وإقليمية على أهمية وجود كيان خاص بالمهاجرين من القارة الإفريقية، الأمر الذي دعا الاتحاد الإفريقي وقادة الدول الأعضاء فيه في قمتهم الواحدة والثلاثين التي عقدت مؤخراً في نواكشوط، إلى المصادقة على تأسيس مرصد إفريقي للهجرة ومقره الرباط

مواجهة المشكلة

أجندة أفريقية كانت قد أوصت باستمرار على ضرورة إحداث هذا المرصد مما يمكنهم من رسم استراتيجيات ومخططات والحصول على معطيات علمية لها قيمة في مواجهة المشكلة. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد صرح من قمة نواكشوط أن المرصد سيتولى جهود المساعدة في تنسيق سياسات الهجرة بين الدول الإفريقية وتحسين مستوى العلاقات مع الشركاء في هذا المجال. لكن تفعيل عمل المرصد يبقى مشروطاً بنجاح مهمة التنسيق بين الدول الأعضاء بشكل تتم معه معالجة كل القضايا التي تقف في طريق العمل الإفريقي المشترك.

 

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من جانبه، يؤكد الخبير الموريتاني في شؤون المهاجرين الحسين ولد حمود متحدثاً إلى DW عربية بأن  "الرؤية المستقبلية لعمل المرصد والتي تتمثل في دراسة ظاهرة الهجرة واقتراح الحلول ستواجه عراقيل جمة إن لم تحترم العوامل الثلاثة التي يقوم عليها عمل المرصد: الفهم والاستباق والعمل".

ويضيف ولد حمود أن تحليل وفهم أسباب المشكلة والوصول إلى رؤية موحدة حول أسباب الأزمة بالإضافة إلى "وضع آلية تحرك موحدة لمواجهة المشكلة واستباق الآثار السلبية الجانبية التي قد تحملها معها موجات الهجرة سواء كانت لدول المنبع أو المصدر، تعد من الأمور المهمة للتصدي للمشكلة".

كما أن العمل على تنسيق الجهود العملية المشتركة داخل الاتحاد الإفريقي وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة ومراقبة الإجراءات الأمنية على الحدود ضرورة لا غنى عنها، حسب الخبير الموريتاني.

مختارات

في قمة بروكسل توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك حول تحديات الهجرة التي تؤرق بال هذا التكتل الإقليمي. الاتفاق يتضمن مقترحا لإقامة مراكز استقبال اللاجئين في دول شمال أفريقيا. فما هي خلفيات هذا المقترح؟ (29.06.2018)

أن تكون قاصراً ومهاجراً في آنٍ معاً هو مزيجٌ صعب، على الأقل في مدينة مليلية، حيث يعيش عشرات الأطفال في الشوارع منتظرين الفرج والفرار من شمال إفريقيا باتجاه الفردوس الأوروبي وتحقيق أحلامهم هناك. (25.02.2018)

مخاطر الوقوع في دائرة الفشل

وكانت هناك عدة أمور تحول دون قيام هذا المرصد، مثل الخوف من الأزمات الطارئة بين الدول الأعضاء، وأن يتبع ذلك القرار أي دور مستقبلي يساهم في إنشاء مراكز لتجميع اللاجئين داخل دول المنبع.

كما أن هناك مصاعب من نوع آخر تواجه الدول الأعضاء، فالمغرب مثلاً يعاني من تدفق المهاجرين الأفارقة نحوه وليبيا تعاني من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة .بينما ينعدم الاستقرار والأمن في الشمال المالي ويؤثر على المنطقة برمتها. كل هذه الأمور مجتمعة سيكون لها الأثر الكبير على التنسيق الجاد والفعال بين الدول الأعضاء.

بلورة  كيان موحد

فكرة إنشاء المركز سبق وأن أوصت بها حكومة كل من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند وسلفه ساركوزي في اتجاه أن تقوم الدول الإفريقية بتأسيس كيان موحد على أراضيها لمواجهة المشكلة. وجاء اقتراح المملكة المغربية كما يقول الخبير الموريتاني "لتكون أرضها مقراً لقيام المرصد نظراً لقدرته على احتواء الأطراف المختلفة والتغلب على عوائق التنسيق مع الدول الأوروبية". كما أن العلاقات الممتازة للمغرب مع أغلب دول الاتحاد الإفريقي ستعمق من هذه الجهود.

هذا وإن كانت خطوة إخراج هذا المرصد إلى أرض الواقع مهمة من حيث القيمة والدلالة وفي هذه الظرفية بالذات، إلا أن حجم التحديات التي من المنتظر أن يواجهها ستجعل مهمته صعبة ومعقدة.

اتفرح أحمددوله

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


مختارات

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

لا تقف معاناة المهاجرين الأفارقة عند إمكانية إخفاق محاولة وصولهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر المتوسط. ففي حال القبض عليهم في ليبيا يكونون عرضة لعملية "تجارة حقيقية" بالبشر، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة العالمية. (13.04.2017)  

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مأساة طالبي اللجوء العائدين إلى غامبيا  

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