مرشح جمهوري سابق لمنصب الرئيس "سيصوت" لصالح عزل ترامب

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني اليوم الأربعاء (الخامس من شباط/فبراير 2020) إنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإساءة استغلال منصبه، وهو أول عضو في حزب الرئيس يخرج عن إرادة الحزب. وقال رومني، الذي كان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 إن "الرئيس مذنب بارتكاب إساءة مروعة لثقة الشعب".
وخلال كلمة داخل مجلس الشيوخ قبل التصويت لإصدار حكم، قال رومني إن ترامب طلب من حكومة دولة أجنبية إجراء تحقيق مع منافسه السياسي. وتابع رومني، الذي يمثل ولاية يوتاه المحافظة "أنا متأكد أنني سأسمع إساءة من الرئيس وأنصاره"، لكنه أضاف أنه سيصوت وفقا لما يمليه عليه ضميره. وأضاف رومني إن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون تصويتاً تاريخياً عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت غرينتش) حول ما إذا كان سيدين ترامب في تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ويتطلب الأمر موافقة 67 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر لم يحدث من قبل في المجلس.
وقد يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يتم عزله. في تاريخ الولايات المتحدة كان هناك ثلاثة رؤساء كادت تطالهم إجراءات العزل.
خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
-
بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
أيقونات في مجال حقوق المرأة
احتفلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بفوزهن بكأس العالم وذلك بمسيرة كبيرة بمدينة نيويورك طالبن خلالها بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أكدت جيسيكا لابين، المسؤولة عن تنظيم المسيرة، ارتفاع مستوى الاهتمام ببطلات المنتخب مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام وقالت: "هذا الأمر يرجع لتحولهن إلى أيقونات في مجال حقوق المرأة".
-
بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
خطاب حماسي من قائدة تحدي ترامب
اللاعبة ميغان رابينوي، التي عبرت بوضوح عن رفضها لقاء ترامب ووصفها له بأنه "كاره للنساء"، أشعلت المسيرة بخطاب حماسي. وطلبت رابينوي المدافعة عن حقوق المثليين، من المشاركات في المسيرة، العمل بشكل أعمق من أجل تحقيق المساواة وقالت: "علينا أن نتجه نحو الأفضل. .يجب أن نزيد الحب ونقلل الكره.. هذه هي مسؤولية كل شخص منا".
-
بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
عمدة نيويورك يشارك اللاعبات الاحتفال
شارك عمدة نيويورك بيل دي بلازيو، في الاحتفال بالفوز الرابع لمنتخب كرة القدم النسائي الأمريكي بكأس العالم وأهدى "مفتاح المدينة" للاعبات، اللاتي عبرن عن سعادتهن بدعم الولايات المتحدة للفريق.
-
بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
لماذا لا تحصل اللاعبات على نفس أجور اللاعبين؟
بالرغم من الأداء المميز الواضح لهن خلال العقود الماضية، إلا أن اللاعبات لا يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه اللاعبون في منتخب الرجال، عند المشاركة في فعاليات دولية. وعن هذا الأمر قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو: "إنهن يلعبن نفس المباريات التي يلعبها نظرائهم في منتخب الرجال.يلعبن بشكل أفضل بنتائج أفضل. لو كان هناك أي منطق اقتصادي في هذا الأمر، كان يتعين على الرجال الحصول على أموال أقل".
-
بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
"لا للبيت الأبيض"
أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".
-
بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
فرحة الاحتفاظ باللقب
حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف