مرشح جمهوري سابق لمنصب الرئيس "سيصوت" لصالح عزل ترامب

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني اليوم الأربعاء (الخامس من شباط/فبراير 2020) إنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإساءة استغلال منصبه، وهو أول عضو في حزب الرئيس يخرج عن إرادة الحزب. وقال رومني، الذي كان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 إن "الرئيس مذنب بارتكاب إساءة مروعة لثقة الشعب".

وخلال كلمة داخل مجلس الشيوخ قبل التصويت لإصدار حكم، قال رومني إن ترامب طلب من حكومة دولة أجنبية إجراء تحقيق مع منافسه السياسي. وتابع رومني، الذي يمثل ولاية يوتاه المحافظة "أنا متأكد أنني سأسمع إساءة من الرئيس وأنصاره"، لكنه أضاف أنه سيصوت وفقا لما يمليه عليه ضميره. وأضاف رومني إن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون تصويتاً تاريخياً عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت غرينتش) حول ما إذا كان سيدين ترامب في تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر لم يحدث من قبل في المجلس.

وقد يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يتم عزله. في تاريخ الولايات المتحدة كان هناك ثلاثة رؤساء كادت تطالهم إجراءات العزل.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)