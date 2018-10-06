مرشح ترامب للمحكمة العليا كافانو يؤدي اليمين الدستورية

نجح الرئيس الأمريكي ترامب في تحقيق فوز كبير له ولمعسكره الجمهوري عندما انتخب مجلس الشيوخ القاضي المثير للجدل بريت كافانو عضوا مدى الحياة في المحكمة العليا في البلاد. وأدى كافانو بعد انتخابه مباشرة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة ودخل الخدمة مباشرة.

وانتخب كافانو رغم الاتهامات التي وجهتها عدة سيدات تخص اعتداءات جنسية مفترضة للقاضي عليهن، لكن مجلس الشيوخ لم يقتنع بحجج النساء وتبع طلب الرئيس في انتخاب كافانو عضوا في المحكمة العليا مدى الحياة.

ورغماحتجاجات المئاتمن الأمريكيين أمام المحكمة على تعيين كافانو، عبر ترامب عن عظيم سروره لتعين كافانو نهائيا عضوا في المحكمة وذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر. لكن مراسم أداء اليمين الدستورية جرت بعيدا عن الأضواء وبهدوء تام أو كما يقال جرت المراسم بصمت كبير.

يشار إلى أن القاضي كافانو انتخب بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 صوتا معارضا له وسط احتجاج أكثر 2000 من الأمريكيات والأمريكيين الذين كانوا مجتمعين أمام مبنى مجلس الشيوخ. وعندما اقتحم حوالي 150 محتجا الحاجز الأمني للمبنى اعتقلتهم الشرطة بعد أن طلب نائب الرئيس الأمريكي بنس ورئيس الجلسة في مجلس الشيوخ من رجالى الأمن إبعاد المحتجين عن القاعة.

وأظهر انتخاب كافانو عمق الانقسام في المجتمع الأمريكي بعد انتخاب الرئيس الشعبوي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ح.ع.ح/س.ك (د.ب.أ)