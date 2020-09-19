مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي ينتقد قرار ترامب بشأن الحوثيين

اعتبر جايك سوليفان، مرشّح الرئيس الأمركي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، السبت أنّقرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لشعب هذا البلد الذي مزّقته الحرب.

وأدى النزاع الذي نشب في اليمن قبل أكثر من خمس سنوات، إلى مقتل عشرات الألوف، معظمهم من المدنيين، فيما بات نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، في ظل أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

وكتب سوليفان على تويتر "القادة الحوثيون يجب أن يُحاسَبوا، لكنّ تصنيف الجماعة بكاملها (على أنّها إرهابيّة) لن يؤدّي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني ويمنع الجهود الدبلوماسية الأساسية لإنهاء الحرب". وتدخل العقوبات المترتّبة على هذا التصنيف حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير، أي قبل يوم من تنصيب بايدن الذي يقول مقربون منه إنّ هناك نية لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن.

كما أنّ من شأن هذا التصنيف أن يُعقّد جهود الولايات المتحدة لإعادة إطلاق المحادثات الدبلوماسيّة مع إيران، الداعم السياسي للحوثيّين. ورحّبت السعوديّة التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015، بقرار الولايات المتحدة. لكنّ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اعتبر الاثنين أن قرار الولايات المتحدة من شأنه "التسبب بتداعيات إنسانية وسياسية خطيرة".

وفي السياق نفسه، دعا ثلاثة نواب أمريكيين إلى التراجع عن القرار لأنه يشكل "حكما بالإعدام على آلاف اليمنيين". وحذّرت منظّمات إغاثيّة من أنّ قرار تصنيف الحوثيّين "إرهابيّين" قد يشلّ عمليّات إيصال المساعدات الإنسانيّة، إذ إنّ هذه الخطوة قد تعوق التواصل مع المسؤولين الحوثيين واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الأغذية والوقود وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء أجزاء واسعة من اليمن. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن "الولايات المتحدة تقرّ بأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه التصنيفات على الوضع الإنساني"، مضيفا "نعتزم اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية".

ع.ش/ع.غ (أ ف ب)