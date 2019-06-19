مرشح الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول

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صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته مع القاهرة واصفا وفاة الرئيس الأسبق في قاعة المحكمة بـ "الاغتيال". أردوغان لم يكتف بذلك بل تعهد أمام أنصاره في تجمع انتخابي بـ "محاكمة الحكومة المصرية أمام المحافل الدولية".
بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المعادة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في عموم المدينة. ويرى عدد من المراقبين أنّ الانتخابات المعادة في إسطنبول ستؤدي لإضعاف الرئيس التركي أردوغان، أياً تكن النتيجة.
فتحت مراكز الاقتراع في إسطنبول أبوابها حيث يختار ملايين الناخبين الأتراك عمدة جديداً لإسطنبول في إعادة مثيرة للجدل بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في مارس / أذار الماضي، والتي فازت فيها المعارضة.
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