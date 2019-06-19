مرشح الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول

اختبار لحزب أردوغان- ملايين يصوتون لانتخاب عمدة جديد لإسطنبول

فتحت مراكز الاقتراع في إسطنبول أبوابها حيث يختار ملايين الناخبين الأتراك عمدة جديداً لإسطنبول في إعادة مثيرة للجدل بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في مارس / أذار الماضي، والتي فازت فيها المعارضة.