 مرشح الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول | أخبار | DW | 23.06.2019

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أخبار

مرشح الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول

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