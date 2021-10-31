مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم

دخل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضمن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم الأحد (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021).

وانضم الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لقائمة المرشحين لخلافة مانويل نوير قائد بايرن ميونخ الألماني، في جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد أن توج نوير بالجائزة العام الماضي.

وضمت قائمة المرشحين مجموعة من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، وفي مقدمتهم البرازيلي اليسون حارس ليفربول والكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان وزميله الإيطالي جيانلويجي دوناروما والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى نوير حامل اللقب والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان للشناوي دور أساسي في فوز ناديه "الأهلي" بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي وكأس السوبر الإفريقي، كما قاد المنتحب الأولمبي المصري ربع نهائي أولمبياد 2020 في طوكيو.

كما يتنافس موسيماني على جائزة أفضل مدرب مع مجموعة من أفضل المدربين في العالم لخلافة، هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق ومنتخب ألمانيا الحالي، في الحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، التونسي معين شعباني مدرب المصري البورسعيدي والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان والفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد بالإضافة إلى فليك حامل اللقب والنرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

ومعين شعباني مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي سابقا كان له مساهمة أساسية في نيل النادي التونسي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني والإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن هوية أصحاب الجوائز أواخر الشهر الجاري.

ع.ش/م.س (د ب أ)