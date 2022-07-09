"مرحبا! أنت هناك" ـ ببغاء ناطق يحول دون سرقة منزل في ألمانيا

حال ببغاء متكلم على ما يبدو دون تمكن لصوص من سرقة منزل في بلدة فيرنه الألمانية. وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين (11 يوليو/تموز 2022) أن لصوصاً اقتحموا منزلاً عائلياً في البلدة الواقعة شمال مدينة دوسيلدورف في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي عن طريق كسر لوح في الباب.

وذكرت الشرطة في بيان أن اللصوص أصيبوا بالذعر تقريبا عندما سمعوا ببغاء العائلة وهو يصيح: "مرحبا. أنت هناك". ثم فر اللصوص دون المساس بأي شيء.

وتوصل أفراد الشرطة بالصدفة إلى سبب مغادرة اللصوص دون سرقة عندما استقبل الببغاء دخولهم قائلاً: "مرحبا، أنت هناك".

ع.ج.م/ع.غ ( دب أ)