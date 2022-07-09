 ″مرحبا! أنت هناك″ ـ ببغاء ناطق يحول دون سرقة منزل في ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.07.2022

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منوعات

"مرحبا! أنت هناك" ـ ببغاء ناطق يحول دون سرقة منزل في ألمانيا

من المعتاد أن تحرس الكلاب منازل أصحابها وقد تهاجم اللصوص أو على الأقل تنبح للتنبيه لدخول غرباء، لكن أن يقوم ببغاء متكلم بهذه المهمة ويمنع لصوص من سرقة منزل صاحبه، فهذه من الأمور النادرة الحدوث. فكيف حدث ذلك؟

الببغاء على يد صاحبه في حديقة الطيور العالمية في ساكسونيا السفلى (يوليو 2013)

الببغاء فاجأ اللصوص واضطرهم للفرار دون الوصول إلى مبتغاهم

 

حال  ببغاء  متكلم على ما يبدو دون تمكن لصوص من سرقة منزل في بلدة فيرنه الألمانية. وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين (11 يوليو/تموز 2022) أن لصوصاً اقتحموا منزلاً عائلياً في البلدة الواقعة شمال مدينة دوسيلدورف في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي عن طريق كسر لوح في الباب.

وذكرت الشرطة في  بيان أن اللصوص أصيبوا بالذعر تقريبا عندما سمعوا  ببغاء العائلة وهو يصيح: "مرحبا. أنت هناك". ثم فر اللصوص دون المساس بأي شيء.

وتوصل أفراد الشرطة بالصدفة إلى سبب مغادرة اللصوص دون سرقة عندما استقبل الببغاء دخولهم قائلاً: "مرحبا، أنت هناك".

ع.ج.م/ع.غ ( دب أ)

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    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

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    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

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  • Hummingbird hawk moth

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    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

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  • Dugong

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    "الأطوم" بقر البحر

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