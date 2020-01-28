في حرب حزيران/ يونيو 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثي مساحة مرتفعات الجولان التي تُسمى الهضبة السورية كذلك. وقد اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب بسيادة إسرائيل عليها بشكل يخالف القانون الدولي.

مرتفعات الجولان منطقة سورية احتلت إسرائيل أجزاء واسعة منها عام 1967. تطالب سوريا التي استردت بعض الأجزاء المحتلة بعد حرب اكتوبر 1973، بإعادة الحدود إلى حالتها في 4 يونيو 1967 طبقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338. الأمم المتحدة تعرّفها بأنّها "أرض سورية محتلة"، على عكس الرئيس ترامب الذي اعترف في مارس/ آذار 2019 بسيادة إسرائيل على الأجزاء التي ما تزال محتلة والتي ضمتها تلك أبيب رسميا عام 1981.