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مرتفعات الجولان

في حرب حزيران/ يونيو 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثي مساحة مرتفعات الجولان التي تُسمى الهضبة السورية كذلك. وقد اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب بسيادة إسرائيل عليها بشكل يخالف القانون الدولي.

مرتفعات الجولان منطقة سورية احتلت إسرائيل أجزاء واسعة منها عام 1967. تطالب سوريا التي استردت بعض الأجزاء المحتلة بعد حرب اكتوبر 1973، بإعادة الحدود إلى حالتها في 4 يونيو 1967 طبقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338. الأمم المتحدة تعرّفها بأنّها "أرض سورية محتلة"، على عكس الرئيس ترامب الذي اعترف في مارس/ آذار 2019 بسيادة إسرائيل على الأجزاء التي ما تزال محتلة والتي ضمتها تلك أبيب رسميا عام 1981.

ARCHIV - Mahmud Abbas (l) und Benjamin Netanjahu stecken in Washington bei Nahost-Friedensgesprächen die Köpfe zusammen (Archivfoto vom 01.09.2010). Der Wandel in der arabischen Welt und der Siedlungsstreit führen Israel immer weiter in die Isolation. Regierungschef Netanjahu arbeitet deshalb an einem eigenen Friedensplan - eine Art Befreiungsschlag. Doch Palästinenser lehnen eine Zwischenlösung ab. Foto: MOSHE MILNER GOVERNMENT PRESS OFFICE HANDOUT ISRAELI MEDIA MUST CREDIT GPO, EDITORIAL USE ONLY / NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

في الظل والعلن ـ علاقات إسرائيل مع العالم العربي 28.01.2020

قد يقرر العالم العربي إنجاح خطط السلام للشرق الأوسط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعض الدول العربية قريبة من إسرائيل أكثر مما هو معلن رسميا، وما يربط الطرفين هو العداء لإيران.
(191120) -- DAMASCUS, Nov. 20, 2019 (Xinhua) -- The Syrian air defenses respond to foreign missile strikes over the capital Damascus, Syria, Nov. 20, 2019. The Syrian air defenses on Wednesday responded to foreign missile strikes on Damascus, state media reported. The Syrian army said in a statement that Israeli warplanes from the occupied Golan Heights and the Lebanese Marj Oyoun area targeted the vicinity of Damascus with a number of missiles. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

طهران وتل أبيب تعيدان التفاوض على "قواعد لعبة" حرب الظل 21.11.2019

كيف يمكن تفسير الرد الإسرائيلي "الواسع النطاق" على الهجمات الصاروخية المدعومة من إيران على مرتفعات الجولان؟ وبعيدا عن مخاوف الروس أظهر ذلك بأن هناك إعادة تفاوض على آلية الردع بين تل أبيب وطهران في حرب الظل عبر سوريا.
(180509) -- GOLAN HEIGHTS, May 9, 2018 -- An Israeli soldier is seen in the Israeli-occupied Golan Heights, on May 9, 2018. The decision of U.S. President Donald Trump to quit the 2015 international nuclear deal with Iran pushed Israel to go on high alert over Syria, as Israel has reportedly instructed local authorities in the Israeli-occupied Golan Heights to prepare bomb shelters in case of any Iranian offensive. ) MIDEAST-GOLAN HEIGHTS-ALERT JINI/AyalxMargolin PUBLICATIONxNOTxINxCHN

وجهة نظر: موقف ترامب بشأن الجولان غبي وخطير! 22.03.2019

استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها رسمياً عام 1981، وسط رفض المجتمع الدولي. والآن يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقرار سيادة إسرائيل عليها، ما يعتبره راينر زوليش خطأً فادحاً.
Bildunterschrift:A picture taken from the Israeli-annexed Golan Heights shows Druze men residing in Israel watching smoke rise in the horizon in the Syrian Druze village of Hader , on June 16, 2015. Al-Nusra Front, one of al-Qaeda's Syrian affiliate, are reportedly engaging offensive operations against Syrian government forces around Hader, located approximately 15 kms east of the Israeli-held Golan. AFP PHOTP / JALAA MAREY (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP/Getty Images)

دروز الجولان عالقون بين الاحتلال الإسرائيلي والحرب السورية 31.08.2015

فرّ الكثير من سكان هضبة الجولان السورية بعد أن احتلتها إسرائيل. وأغلب من بقي هناك ينتمون إلى الطائفة الدرزية. إيلينيا غوستولي تطلع موقع قنطرة على أوضاع الدروز في مرتفعات الجولان وعلاقتهم بالنظام السوري وباقي الدروز.
Bundesaussenminister Frank-Walter Steinmeier, rechts, und sein syrischer Amtskollegen Walid al Moallem verabschieden sich am Donnerstag, 17. Januar 2008, nach einer gemeinsamen Pressekonferenz im Auswaertigen Amt in Berlin . (AP Photo/Miguel Villagran) ---German foreign minister Frank-Walter Steinmeier, right,and his Syrian counterpart Walid al Moallem shake hands after a press conference in Berlin on Thursday, Jan.17, 2008. (AP Photo/Miguel Villagran)

الحوار مع سوريا: "ضرورة تستدعيها متطلبات المرحلة" 03.02.2008

تلعب سوريا دوراً محورياً في الشرق الاوسط، لذلك فإن الحوار معها يخدم المصالح الأوروبية والإسرائيلية على الرغم من صعوبته. كما أن تحقيق السلام يعني ضمان المصالح المشروعة لكل الأطراف، وفق تحليل فولكر بيرتيس.