 مراهق يستخدم حيلة ″ذكية″ للسطو على متجر | عالم المنوعات | DW | 04.07.2019

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منوعات

مراهق يستخدم حيلة "ذكية" للسطو على متجر

استخدم مراهق ألماني حيلة "ذكية" من أجل تنفيذ عملية سطو على متجر في مدينة هامبورغ. المراهق نجح في الوصول إلى مبتغاه بيد أنه سقط في قبضة شرطة المدينة، التي اكتشفت حيلته غير المتوقعة بعد وقت قصير من عمليات البحث عنه.

Symbolbild Einbruch (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن مراهقاً في ألمانيا قد تأثر كثيرا ببعض مشاهد السرقة، التي تعرض في بعض الأفلام السينمائية. المراهق (17 عاماً) لم يتردد لحظة واحدة في استخدام حيلة "ذكية" ساعدته في الوصول إلى مبتغاه، لكنها أوقعته في قبضة الشرطة.

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فقد أورد موقع "تاغس 24" أن العاملين في متجر بمدينة هامبورغ الألمانية، عاشوا أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2019)، ليلة رعب حقيقة عقب اقتحام مراهق ملثم المتجر وتهديده بتفجير المكان في حال لم يحصل على مبتغاه.

وتابع نفس الموقع الألماني أن المراهق، ادعى أنه يحمل قنبلة في حقيبة ظهره وطلب من العاملات في المتجر تسليمه النقود. وأردف أن المراهق حصل بالفعل على مبلغ متوسط من المال، ولاذ بالفرار.

وأوضح موقع "دي فيلت" أن الشرطة، أطلقت عملية بحث موسعة من أجل إلقاء القبض على الفاعل، وهو ما تمكنت منه بعد ساعات من البحث. وأردف أن الشرطة اكتشفت أثناء اعتقالها للمراهق أنه كان يحمل فقط قنبلة مزيفة.

وأفاد نفس المصدر أن الشرطة، اكتشفت أيضاً بعض الأوراق النقدية لدى المراهق غير معروفة المصدر، حيث تحقق الشرطة الآن إن كان نفس الشخص قد تورط  سابقاً في عمليات سطو مشابهة.

ر.م/ه.د

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  • photos of a donkey, dog, cat and rooster (Galerie Barbara Weiss)

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  • Five animals stacked on top of each other (Jeff Koons)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    الجلوس

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  • a colorful illustration of four animals (Janosch film & medien AG, Berlin)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

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  • a pyramid of vehicles stacked on top of each other (Courtesy Maarten Vanden Eynde Mark)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    سيارات

    بدلاً من الحيوانات صنع الفنان "مارتن فاندين إياندي" هرما من السيارات. السيارات السوفيتية من جمهورية لاتفيا. في عام 1985 أعلن عن توأمة عاصمة لاتفيا مدينة ريغا ومدينة بريمن.

  • four fury animal mannequins piled on a podium (Gimhongsok; Courtesy Kukje Gallery, Seoul)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    السحق

    الفنان الكوري الجنوبي "جيم هونغ سوك" وضع موسيقيي مدينة بريمن الأربعة وكأنهم يسحقون بعضهم البعض، ليعكس الحالة غير المستقرة للشخصيات في الحكايات الخيالية للأخوين غريم. تحتفل مدينة بريمن بالذكرى المئتين لصدور قصص الأخوين. ويستمر المعرض الفني في المدينة في استقبال زواره حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2019. الكاتبة: كاترين شلومر/ غالية الداغستاني.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

200 عام مرت على القصص الخيالية للأخوين غريم ومازالت تُلهم الفنانين، خصوصاً قصة الحيوانات الأربعة الهاربة من صاحبها. والتي تتعلق بالبحث عن الكرامة المهدورة. القصة ألهمت فنانين تعرض أعمالهم في مدينة بريمن. (06.04.2019)  

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