مراهق يستخدم حيلة "ذكية" للسطو على متجر

يبدو أن مراهقاً في ألمانيا قد تأثر كثيرا ببعض مشاهد السرقة، التي تعرض في بعض الأفلام السينمائية. المراهق (17 عاماً) لم يتردد لحظة واحدة في استخدام حيلة "ذكية" ساعدته في الوصول إلى مبتغاه، لكنها أوقعته في قبضة الشرطة.
فقد أورد موقع "تاغس 24" أن العاملين في متجر بمدينة هامبورغ الألمانية، عاشوا أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2019)، ليلة رعب حقيقة عقب اقتحام مراهق ملثم المتجر وتهديده بتفجير المكان في حال لم يحصل على مبتغاه.
وتابع نفس الموقع الألماني أن المراهق، ادعى أنه يحمل قنبلة في حقيبة ظهره وطلب من العاملات في المتجر تسليمه النقود. وأردف أن المراهق حصل بالفعل على مبلغ متوسط من المال، ولاذ بالفرار.
وأوضح موقع "دي فيلت" أن الشرطة، أطلقت عملية بحث موسعة من أجل إلقاء القبض على الفاعل، وهو ما تمكنت منه بعد ساعات من البحث. وأردف أن الشرطة اكتشفت أثناء اعتقالها للمراهق أنه كان يحمل فقط قنبلة مزيفة.
وأفاد نفس المصدر أن الشرطة، اكتشفت أيضاً بعض الأوراق النقدية لدى المراهق غير معروفة المصدر، حيث تحقق الشرطة الآن إن كان نفس الشخص قد تورط سابقاً في عمليات سطو مشابهة.
ر.م/ه.د
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
"الحب ينقذ الحياة"
التمثالان من أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، يوضحان طبيعة العمل الجماعي للموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن. عملهم دفعهم لتشكيل هرم من اللصوص. التمثالان من وحي قصص الاخوين غريم، إذ يهرب حمار وكلب وقطة وديك من منزل، بسبب معاملة صاحبه السيئة، ويشكلون عصابة لصوص في مدينة بريمن ويعملون أيضاً كموسيقيين.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
حيوانات اسطنبول
التقطت الفنانة "آيسي إركمن" قرابة 30 ألف صورة، لحمير، وكلاب، وقطط، وديكة في مدينة اسطنبول، ثم وزعت الصور على المارة في شوارع مدينة بريمن في عام 2003، وكان مشروع "أحدهم مفقود 2003"، ضمنَ عمل هادف إلى تعزيز المشاركة التفاعلية بالمواضيع التي تتعلق بالموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن.
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الجلوس
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
يانوش
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سيارات
بدلاً من الحيوانات صنع الفنان "مارتن فاندين إياندي" هرما من السيارات. السيارات السوفيتية من جمهورية لاتفيا. في عام 1985 أعلن عن توأمة عاصمة لاتفيا مدينة ريغا ومدينة بريمن.
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200 عام على قصة اللصوص الأربعة!
السحق
الفنان الكوري الجنوبي "جيم هونغ سوك" وضع موسيقيي مدينة بريمن الأربعة وكأنهم يسحقون بعضهم البعض، ليعكس الحالة غير المستقرة للشخصيات في الحكايات الخيالية للأخوين غريم. تحتفل مدينة بريمن بالذكرى المئتين لصدور قصص الأخوين. ويستمر المعرض الفني في المدينة في استقبال زواره حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2019. الكاتبة: كاترين شلومر/ غالية الداغستاني.
الكاتب: غالية داغستاني