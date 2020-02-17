 مراهقون ألمان ″يُعاملون كالعبيد″ في مشروع إجتماعي في رومانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

مراهقون ألمان "يُعاملون كالعبيد" في مشروع إجتماعي في رومانيا

في إطار مشروع ذي صبغة اجتماعية في رومانيا، تعرض شباب ألمان إلى معاملة سيئة بحسب السلطات المختصة في هذا البلد الأوروبي، فيما لم تستبعد سكرتيرة الدولة في وزارة العمل الرومانية وجود حالات أخرى.

صورة رمزية

كان يفترض أن يساهم هذا المشروع في إعادة إدماج الشباب لكنه انرحف عن مساره.

"بقي الأطفال في ظروف تعادل العبودية"، وذلك بحسب اتهامات الوكالة المختصة بالجريمة المنظمة والإرهاب  في رومانيا " DIICOT". و تنص لائحة الاتهام الصادر عن المدعي العام في رومانيا على سرد كابوس لا نهاية له، حيث يدور الحديث عن "الأساليب الهمجية"، "الضرب المتكرر"، "الحرمان من الطعام"، "العمل البدني حتى الإرهاق"، "الإهانات والإجراءات المماثلة للتعذيب" و "الحرمان من الحرية".

مختارات

قال رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو إن حكومته ستسحب مرسوما يخفف قواعد مكافحة الفساد، وهو المرسوم الذي تسبب في احتجاجات واسعة النطاق، هي الأكبر منذ انهيار النظام الشيوعي فيها. (04.02.2017)

منذ عام 2002، يُعترف بالدعارة كمهنة في ألمانيا، وقد تبيع النساء أجسادهن مقابل 30 يورو فقط. الربح الأكبر تحققه شبكات الدعارة. DW سلطت الضوء على تجربة إحدى الشابات، التي كشفت عن ما يخفيه عالم الدعارة في البلاد. (23.06.2018)

لقد حدث كل هذا لمراهقين ألمان تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاماً، والذين لديهم "مشاكل سلوكية" وتم إسكانهم في إطار مشروع اجتماعي ألماني في إقليم "ماراموريش" الروماني الواقع على الحدود مع أوكرانيا.  وبدلاً من أن يتلقى هؤلاء الألمان المساعدة في قرية "فيسيو دي سوس" في شمال رومانيا، تعرضوا لسوء المعاملة.

ويتهم المدعي العام الروماني 14 شخصاً بالتورط في هذا الكابوس، من بينهم بعض موظفي مكتب هيئة حماية الأطفال الروماني، ومدير المشروع الألماني بيرت شومان وزوجته، فقد كان يفترض من هؤلاء إعادة دمج الشباب، الذين يعانون من اضطرابات سلوكية في المجتمع، وذلك بمساعدة "مشروع ماراموريش".

 ووقعت بعض تكاليف هذا المشروع على عاتق ألمانيا، حيث كان يتم دفع مبلغ يصل إلى 6000 يورو شهريا مقابل كل شاب يشارك في هذا المشروع. ووافقت مؤسستان رومانيتان على المشروع: هيئة حماية الطفل ووزارة العمل الرومانية، التي أصدرت ترخيصاً للمشروع.

أساس موافقة ناقص

وفي مقابلة مع DW "دويتشه فيله"، قالت مادالينا تورزا، التي أصبحت مؤخراً سكرتيرة للدولة في وزارة العمل الرومانية إن "مشروع ماراموريش" لديه فقط رخصة كمركز رعاية لأنشطة  "دمج اجتماعي" للشباب الألمان وليس لإقامة طويلة الأمد. وأضافت أنه لا أحد تحقق، ما إذا كان الأمر يتعلق حقاً بمركز للرعاية. وتابعت مالدينا تورزا حديثها قائلة "عندما لا تكون هناك شكاوى، فإن هيئة حماية الطفل لا يمكنها ببساطة طرق باب الناس".

ولم يتدخل الجانب الروماني إلاّ بعد فرار أوائل الشباب الألمان وحديثهم عن الظروف الوحشية، إذ بدأت التقارير الأولى في الحديث عن هذه الوقائع في سبتمبر/ أيلول 2019.

وأشارت نفس المتحدثة أنها تعمل حالياً على "إطار قانوني يمكن السلطات الرومانية في مثل هذه الحالات من مراقبة المؤسسات والمشاريع الأجنبية من هذا النوع، والتدخل مباشرة في حالة حدوث مشاكل".

Rumänien Justiz nimmt mehrere Verdächtige wegen Kindesmisshandlung fest (picture-alliance/dpa/Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH)

عاش الشباب الألمان كابوساً حقيقياً.

تهدئة بالدواء

ويشير محققو الوكالة الرومانية المختصة بالجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا "DIICOT" إلى أنه كان هناك دائم شخص واحد على الأقل، من  وسط هيئة حماية الطفل، يقوم بتحذير مديري "مشروع ماراموريش" المثير للجدل، عندما تكون هناك زيارة تفقدية وشيكة. ويضيف المحققون أنه في هذه الحالات كان يتم  "تهدئة" المراهقين بالأدوية، حتى لا يتمكنوا من التحدث بصراحة عن الظروف الوحشية. ووفقاً للمحققين، فإن دائرة المتواطئين تشمل أيضاً السلطات المحلية، التي كانت على علم بما يحدث بالإضافة إلى العديد من القرويين، والذين استفادوا من مجهودات المراهقين الألمان من دون مقابل.

نظام عقاب وحشي

الوكالة الرومانية توجه إلى المتهمين أيضا اتهامات بالاتجار في القصر وغسيل الأموال. ووفقاً للمحققين، فإن الأموال التي دفعتها الدولة الألمانية للمشروع كانت "تستخدم أساساً لأغراض غير الأغراض المقصودة". زيادة على ذلك، لم تستطع عائلة بيرت شومان (مدير المشروع) تبرير مصدر مبلغ 137 ألف يورو، موجود في حوذهتها كملكية خاصة.

كما علم المحققون أيضاً –بحسب شهادات الشباب الألماني- أنهم  عزلوا عن العالم الخارجي وأن الكثير منهم تعرض للضرب. كما تضمن "البرنامج التعليمي" لهذا المشروع عقوبات يحبس فيها الطفل بمفرده في غرفة ما. بالإضافة إلى أن الحراس كانوا يتعسفون في مسألة السماح لهم بالذهاب للمرحاض وغيرها من الأشياء.

Rumänien Justiz nimmt mehrere Verdächtige wegen Kindesmisshandlung fest (picture-alliance/dpa/Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH)

أجبر هؤلاء الشباب على العمل.

مذنب أم ضحية؟

وفي رسالة مفتوحة إلى الصحافة الرومانية، اشتكى مدير المشروع الألماني بيرت شومان من الظروف القاسية التي كان محتجزاً فيها في رومانيا منذ أغسطس/ آب 2019. وتذكر مزاعمه بالظروف التي تحدث عنها الشباب الألمان في شهاداتهم.

في غضون ذلك، لا يوجد الآن أي طفل ألماني في قرية "فيسيو دي سوس"، بيد أن مادالينا تورزا سكرتيرة الدولة في وزارة العمل الرومانية حذرت في مقابلتها مه "دويتشه فيله" من إمكانية وجود حالات أخرى من هذا النوع، مضيفة أنه يحدث الكثير "خارج نطاق الرادر"، على حد وصفها.

كريستيان شتيفانسكو/ر.م

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Birthälm (DW/Martin Eichler )

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    أعلنت منظمة الثقافة والفنون "يونسكو" كنيسة قلعة بيرتهالم إرثا عالميا في عام 1993. بيرتهالم كانت مقراً للأسقف البروتستاني ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. اليوم أضحت القلعة مكان "لقاء الساكسونيين" الذين رجعوا من رومانيا إلى الوطن الأم ألمانيا.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Hermannstadt (DW/Martin Eichler)

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    الكنيسة البروتستانتية القوطية الطراز، بأبراجها الخمسة. علامة مدينة هيرمانشتات أو كما تعرف بالرومانية بـ"زيبيو".الكنيسة بنيت في القرن الرابع عشر على آثار بناء قديم (بازيليكا) يعود لعهد الرومان.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Deutsch-Weißkirch (DW/Martin Eichler )

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    حتى قرية "الكنيسة الألمانية البيضاء" (فيسكري) ضمتها اليونسكو إلى الإرث العالمي. ولعل أشهر شخصية في هذه القرية القديمة، هو ولي العرش البريطاني تشارلز، الذي اشترى منزلا في هذه القرية، لغرض نزول السياح المهتمين بالبيئة. وبكل تأكيد لم يسكن الأمير يوما في هذا المنزل.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Heltau (DW/Martin Eichler)

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    كنيسة هليتاو (جيزاندي) مبينة هي الأخرى على موقع بازيلكا من العصر الروماني. بني البرج المتوسط الرئيس في المنتصف في عام 1591.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Großau (DW/Martin Eichler)

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    أطلق على كنيسة هالين كيرشن في غروساو عام 1444 اسم كنيسة سيرفاتيكوس. هي الأخرى بينت في القرن الثاني عشرعلى أطلال بازيليكا رومانية قديمة. هذه القرية هي واحدة من سبع قرى استوطن بها بالإكراه نمساويون بروتستانت في القرن الثامن عشر.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Honigberg (DW/Martin Eichler)

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    قرية هونيغ بورغ ذكرت أول مرة عام 1240 تحت مسمى (مونس ميليس). وتم البدء ببناء القلعة في القرن الثالث عشر.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen (DW/Martin Eichler)

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    كنيسة كلاينشنك (جنجسور) انتهى العمل من بناءها عام 1421. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تم توسيعها وبني حولها سور يحميها.

  • Rumänien Fotoreportage Siebenbürgen Tartlau (DW/Martin Eichler)

    قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

    قلعة كنيسة تارتلاو (بريمجار)، أحاط بها سور عالٍ لغرض حمايتها. ورغم النظام الشيوعي السابق في رومانيا حافظت الحكومة الرومانية ما بين عامي 1966 و1970 عليها ورممتها. تصوير مارتن آيخلر /نص: روبرت شفارتس.


مختارات

قلاع ألمانية في رومانيا.. شواهد عمرها ثمانية قرون

هل تعلم أن عددا كبيرا من الساكسونيين سكنوا ترانسلفانيا في رومانيا منذ القرن الثاني عشر وأن عددا كبيرا منهم نقلوا بالإكراه بسبب انتمائهم للكنيسة البروتستانتية؟ أهم القلاع الكنسية التي تركوها خلال ثمانمائة عام في صور. (08.05.2017)  

إعلان
Themenbild Facebook

 