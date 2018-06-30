مراهقة أمريكية يقتلها "التامبون"!

في مارس/ آذار من السنة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، توفيت إحدى المراهقات البالغة من العمر 16 عاماً بشكل مفاجئ وسط صدمة عائلتها وأصدقائها، دون أن يتمكنوا من معرفة السبب الحقيقي لوفاتها.
وبعد مرور سنة على الوفاة، تمكن فريق من الأطباء الشرعيين من اكتشاف السبب بعد تشريح الجثة، والذي يعود إلى ما يصطلح عليه طبياً بمتلازمة الصدمة التسممية، بحسب ما أفاد به موقع "بونته" الألماني.
هذا المرض، الذي يطلق عليه في الأوساط الشعبية مرض السدادات القطنية، تسببه بكتيريا تتكون في مهبل المرأة قد تؤدي إلى تسمم وتوقف في عمل الأعضاء الحيوية. وإذا لم يتلقى المريض علاجاً سريعاً خلال ساعات فقد يكون مميتاً.
وغالباً ما يظهر هذا المرض عند الشابات اللواتي يضعن السدادات القطنية في المهبل لفترة طويلة. ففي سنة 2016 سجلت حوالي 40 حالة مرضية في أمريكا أغلبهن من الشابات. وحسب موقع "بونته" الألماني، فإن ما يزيد من خطورة الحالة هو أن الشابات والمراهقات أكثر عرضة للإصابة بالمرض لكون جهازهن المناعي أثناء فترة الحيض أضعف قليلاً، مقارنة بالنساء المتقدمات في العمر.
لذلك، ينصح أطباء النساء بتنظيف أصابع اليد جيداً قبل إدخال السدادات القطنية إلى المهبل وتبديل تلك السدادات كل ساعتين أو ثلاث ساعات كحد أقصى. كما لا يجب النوم طيلة الليل وهن يرتدين السدادات القطنية، ويفضل خلال فترة الحيض التنويع في استخدام وسائل الحماية، مثل الفوط الصحية والسدادات القطنية، وعدم الاعتماد على نوع واحد فقط.
ر.ن/ ي.أ
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
خطر الإغتصاب
من 7 مليار شخص حول العالم، يعاني 2.5 مليار شخص من عدم وجود خصوصية حيث يضطرون لقضاء حاجتهم في الخلاء، و هو ما دفع الأمم المتحدة إلى الإسراع لحل تلك الأزمة العالمية. خاصة بعد حوادث أشارت إلى أن كثير من النساء يتعرضن لخطر الإغتصاب نتيجة عدم وجود خصوصية أثناء قضاء حاجتهم. ومن هنا جاء يوم المرحاض العالمي الذي يحتفى به العالم في الـ19 من نوفمبر كل عام.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
قضاء الحاجة في العراء
يعاني كثيرون من مخاطر قضاء الحاجة في العراء وأكثر من يعانون في الوقت الحاضر هم اللاجئون من دول الشرق الأوسط و إفريقيا في طريقهم إلى أوروبا. خاصة النساء اللاتي يعانين الأمرين أثناء فترة الحيض من انعدام النظافة الشخصية وهو ما يتسبب في ظهور أمراض عدة، أقلها الحساسية الجلدية. مما دفع منظمات خيرية لتنظيم مبادرات لإمداد النساء بمستلزمات خاصة والتأكد من توفر حمامات توفر مساحة خصوصية لاستخدامها.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
هوس الدول بالحمامات
اليابان هي إحدى الدول المهووسة بصناعة التواليت وتطويرها وتزويدها بوسائل الراحة والرفاهية. وتسعى لأن يكون ذلك جزءا من ثقافتها وعلامة مميزة لها، لذا تم بناء متحف للمراحيض تكلف 60 مليون دولار. الولايات المتحدة أيضا تنافس بقوة في ذلك الهوس ففي متحف غوغنهايم في مانهاتن نيويورك تجد هذا المرحاض الذهبي من عيار 18 قيراط. وهو أيضا عمل فني للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتلين .
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
حمامات تكشف فضائح سياسية
على الرغم من أنك بالكاد تجد حماما نظيفا في الأماكن العامة بمصر، إلا أن الحمامات ارتبطت بكشف فساد بعض المسؤوليين، أحدها ذلك الحمام الفاره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي تم اكتشافه في مكتبه بعد ثورة يناير 2011. و آخر كان لمكتب رئيس تحرير جريدة قومية مصرية بناه داخل مكتبه من أموال مؤسسته بمساحة 50 مترا مربعا.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
وسيلة للتعريف بالجنس
تستخدم علامة للرجال أو للنساء على أبواب الحمامات كوسيلة للتعبير عن اختلاف الجنس، و ثارت موجة عالمية مؤخرا بالمطالبة بحمامات محايدة جنسيا للأخذ في الاعتبار مثليي الجنس والمتحولين جنسيا. وبدأت في تنفيذها الولايات المتحدة الصورة تعبر عن رفضهم للتمييز باللون أو العلامات بين الأجناس.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
وسيلة تعبير فني
البعض استخدم الحمامات كوسيلة تعبير عن النفس، فاستخدموا تلك المساحة الحميمة في الكتابة على الجدران. والرسم ووضع الملصقات بل وأحيانا إرسال الرسائل السرية. و آخرون صنعوا مراحيض بأشكال غريبة كتلك التي على شكل شفاه كما استخدمته الفنانة فرنسية الأصل مارسيل دوشامب، في عملها الفني الشهير نافورة، والمعروض في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
أوراق التواليت، ورأس الرئيس القادم
أيضا كوسيلة للتعبيرالسياسي في الولايات المتحدة طبعت بعض الشركات صور المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أثناء السباق الرئاسي الذي فاز فيه ترامب مؤخرا، على أوراق التواليت. و تم بيعه في عيد الهالويين وتسويقه تحت شعار "انتخابات مخيفة".
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
شهد موت المشاهير
الحمام هو أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، لذا فهو يشهد ما قد لا يشهده أحد وربما يظل العمر سرا غامضا. ألفيس بريسلي ملك الروك أند رول ترك قصره الفخم ليموت في الحمام ويقال أنه تأثر بجرعة زائدة من المخدرات. و الجميلة جودي غارلاند أو "دوروثي " في الفيلم الشهير "الساحر أوز " ماتت أيضا بجرعة مخدرات زائدة في حمام منزلها، في حين أن هناك أقاويل بأن زوجها قتلها بتلك الطريقة.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
هيا نأكل في التواليت
المهوسون بالمراحيض، ما بين من يرونها مكان مقزز يجب الخروج منه بسرعة، و من يراها مكان مريح يشعرون فيه بالنقاء الذهني. أغربهم هم هؤلاء الذين يجدون في المراحيض مكانا لطبخ الطعام الصورة من مطعم يحضر طعامه ويقدمه في بيئة المراحيض العمومية حيث يطبخون في آنية على شكل مرحاض و تجلس أيضا على كرسي مرحاض. هذا في مدينة سيمارانج في جاوة بإندونيسيا. إعداد: وفاء البدري/وكالات