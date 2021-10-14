مراكش ويُطلق عليها المدينة الحمراء بسبب لون مبانيها. تزخر بالكثير من المعالم التاريخية وتشتهر بهندستها التي تحاكي المعمار الأندلسي، وقد ترك الاستعمار الفرنسي بصماته عليها في مجالات عدة تجاوزة فنها المعماري.

تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وهي ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من حيث الكثافة السكانية. تأسست المدينة عام 1062 على يد يوسف بن تاشفين، ولعبت أدوارا سياسية في تاريخ المغرب. وتحتضن مراكش العديد من الفعاليات الثقافية والسياسية العالمية، وصنفت ساحتها الشهيرة "جامع الفنا" ضمن التراث العالمي الإنساني.