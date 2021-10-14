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مراكش

مراكش ويُطلق عليها المدينة الحمراء بسبب لون مبانيها. تزخر بالكثير من المعالم التاريخية وتشتهر بهندستها التي تحاكي المعمار الأندلسي، وقد ترك الاستعمار الفرنسي بصماته عليها في مجالات عدة تجاوزة فنها المعماري.

تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وهي ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من حيث الكثافة السكانية. تأسست المدينة عام 1062 على يد يوسف بن تاشفين، ولعبت أدوارا سياسية في تاريخ المغرب. وتحتضن مراكش العديد من الفعاليات الثقافية والسياسية العالمية، وصنفت ساحتها الشهيرة "جامع الفنا" ضمن التراث العالمي الإنساني.

Goal Cristiano Ronaldo of Manchester United during the UEFA Champions League, Group Stage, Group F football match between Young Boys Berne and Manchester United on September 14, 2021 at Stade de Suisse in Berne, Switzerland. Photo by Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM

وراء فندق CR7 قصة عشق بين "أبو جيلالي" ومراكش! 14.10.2021

لطالما أثارت الزيارات المتكررة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمراكش المغربية فضول وسائل الإعلام العالمية. هذه المرة سيزور "الدون" المدينة الحمراء لافتتاح فندقه الفخم. فما سر عشقه لها؟
A man casts his vote at a polling station during parliamentary and local elections, in Casablanca, Morocco September 8, 2021. REUTERS/Abdelhak Balhaki

لأول مرة في المغرب.. انتخاب ثلاث نساء لرئاسة بلديات مدن كبرى 24.09.2021

في خطوة غير مسبوقة في المملكة المغربية، سترأس نساء بلديات ثلاثة من أكبر وأهم مدن المغرب: الرباط والدار البيضاء ومراكش. وكانت أحزاب ليبرالية قد أطاحت بحزب العدالة والتنمية الإسلامي من الحكم في انتخابات أجريت هذا الشهر.
Moroccans supporting the Algerian team. Copyright: Ayoub Errimi, DW arabisch, Rabat, 18.6.2014

حفاوة استقبال "الخضر" في المغرب..هل تذيب الجليد بين البلدين؟ 07.09.2021

بعد أسبوعين على إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، حط المنتخب الجزائري الرحال في مراكش لمواجهة منتخب بوركينافاسو. الاستقبال الذي حظي به منتخب الخضر تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
22.01.2015 *** Eine Übersicht zeigt die Stadt Marrakesch (Marokko) mit der Koutoubia-Moschee und dem Atlas Gebirge im Hintergrund, aufgenommen am 22.01.2015 in Marrakesch (Marokko). Foto: Lukas Schulze/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/L. Schulze

المغرب- إلغاء حكم بسجن شابة بسبب "الإساءة للدين الإسلامي" 24.08.2021

ألغت محكمة الاستئناف في مراكش حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية "للمسّ بالدين الإسلامي"، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، وفق ما أفاد ناشط حقوقي.
In this in Wednesday, March 25, 2020 photo, volunteers disinfect a housing complex to prevent the spread of coronavirus in Sale, near Rabat, Morocco. Hundreds of people live in crowded rooms in this Moroccan housing complex with no running water and no income left because of the coronavirus lockdown measures. However, volunteers come to help clean as the government tries to protect the population from virus while not punishing the poor. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) |

شبح الحجر يُطل مجددا.. كيف أدخلت كورونا المغرب في حالة الشك؟ 21.08.2020

بعد أن كان يظهر متحكما في الجائحة، لدرجة تصنيفه بلدا آمنا للسفر من الاتحاد الأوروبي، تدهور الوضع الصحي في المغرب بشهادة ملك البلاد. فهل أخفق المغرب مؤقتا في مواجهة كورونا؟ وكيف يمكنه الخروج من هذا النفق؟
Marrakesch

مراكش ـ أول عاصمة ثقافية للقارة الأفريقية عام 2020 26.12.2019

عاصمة أفريقيا الثقافية الأولى لعام 2020، إنها مدينة مراكش في جنوب المغرب التي تجلب زائرين سنة بعد سنة من كل أنحاء العالم. وتحتضن المدينة القديمة، حيث ساحة جامع الفنا، الفن التقليدي المغربي وقصورا قديمة ومتاحف.

جولة في حديقة أنيما الساحرة في مراكش

جولة في حديقة أنيما الساحرة في مراكش 13.12.2019

على أبواب مدينة مراكش، تقع حديقة "أنيما - العودة إلى الجنة" الساحرة. DW زارتها وقامت بجولة لاستكشاف هذه الحديقة التي أسسها الفنان النمساوي أندريه هيلر.
Flowers, candles and messages are laid during a vigil outside the Norwegian embassy in Rabat for two Scandinavian university students who were killed in a terrorist attack in a remote area of the Atlas Mountains, Morocco, Saturday, Dec. 22, 2018. Moroccans gathered Saturday in front of the Norwegian and Danish embassies in Rabat in a candlelight vigil to honor two Scandinavian university students killed in a terrorist attack in the Atlas Mountains. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) |

محكمة الاستئناف المغربية تؤيد أحكاما بإعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين 31.10.2019

أيّد القضاء المغربي الحكم بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين باسم تنظيم "داعش"، وتغليظ عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام. كما أصدر أحكاما بالسجن في حق 20 متهما آخراً بذات القضية.
Name: jackie kadouche Titel: jüdische Gemeinde in Marokko Rechte: Hicham Driouich (DW)

ممثل لليهود بالمغرب لـ DW: لم نُستشر في مشروع نصب الهولوكست 28.08.2019

أعلن ممثل الطائفة اليهودية بمراكش أنه يؤيد قرار السلطات بهدم مشروع نصب تذكاري لضحايا النازية، في جنوب المغرب، معتبرا أن المنظمة الألمانية التي قامت بالبناء لم تستشر ممثلي الطائفة اليهودية ولم تحترم الإجراءات القانونية.
Februar 2016 DW/Abdelhalim Laaraibi

انهيار أرضي يدفن سيارة نقل بركابها في جبال الأطلس المغربية 25.07.2019

تسببت أمطار رعدية وانهيار أرضي في دفن سيارة نقل، كانت تقل حوالي 20 شخصا في منطقة أسني جنوبي مدينة مراكش. وبسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار التساقطات المطرية لم تنجح فرق الإنقاذ بعد، في انتشال السيارة من تحت الأنقاض.
Flowers, candles and messages are laid during a vigil outside the Norwegian embassy in Rabat for two Scandinavian university students who were killed in a terrorist attack in a remote area of the Atlas Mountains, Morocco, Saturday, Dec. 22, 2018. Moroccans gathered Saturday in front of the Norwegian and Danish embassies in Rabat in a candlelight vigil to honor two Scandinavian university students killed in a terrorist attack in the Atlas Mountains. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) |

المغرب: الحكم بإعدام قتلة السائحتين الإسكندنافيتين 18.07.2019

أصدر القضاء المغربي حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي بضواحي مراكش حيث كانتا تمضيان إجازة. واعترف الثلاثة بتنفيذ الجريمة وأنهم نفذوها لصالح "داعش" لكن الأخير لم يتبن العملية.

An image grab taken from a video broadcast in Morocco's news channel KECH24 on December 18, 2018 shows a helicopter at the scene of a crime where the bodies of two Scandinavian women were found the day before in an isolated mountainous area 10 kilometres (six miles) from the tourist village of Imlil in the High Atlas range. - Moroccan authorities on December 18, 2018 arrested a suspect following the murder of a Danish and Norwegian hiker, who were found dead with cuts to their necks, the interior ministry said. Imlil is a starting point for trekking and climbing tours of Mount Toubkal, which at 4,167 metres is the highest summit in North Africa. (Photo by - / KECH24 Moroccan News Channel / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

ذبح سائحتين في المغرب - بعد الصدمة مخاوف من تراجع عائدات السياحة 21.12.2018

لم يكن يتوقع سكان منطقة إمليل السياحية في المغرب أن يصحوا ذات يوم على خبر ذبح سائحتين في المنطقة. وبعد الصدمة والتنديد تسود مخاوف من تراجع السياحة في منطقة تعيش على عائداتها.
An image grab taken from a video broadcast in Morocco's news channel KECH24 on December 18, 2018 shows a helicopter at the scene of a crime where the bodies of two Scandinavian women were found the day before in an isolated mountainous area 10 kilometres (six miles) from the tourist village of Imlil in the High Atlas range. - Moroccan authorities on December 18, 2018 arrested a suspect following the murder of a Danish and Norwegian hiker, who were found dead with cuts to their necks, the interior ministry said. Imlil is a starting point for trekking and climbing tours of Mount Toubkal, which at 4,167 metres is the highest summit in North Africa. (Photo by - / KECH24 Moroccan News Channel / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

المغرب: مقتل سائحتين خارج مراكش عملية إرهابية 19.12.2018

كشف مصدر أمني مغربي بأن التحقيقات الجارية بشأن مقتل سائحتين أوروبيتين توصلت إلى أن الجريمة لها طابع إرهابي. موضحا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن المشتبه بهم الأربعة يحملون فكرا متطرفا ويرتبطون بجماعة إرهابية.
Flemish right-wing party President Filip Dewinter attends a protest against Marrakesh Migration Pact in Brussels, Belgium December 16, 2018. Banner reads People first. REUTERS/Francois Lenoir

اعتقال العشرات إثر أحداث عنف بعد مظاهرة يمينية في بروكسل 16.12.2018

احتجزت الشرطة البلجيكية نحو مائة شخص في مسيرة كانت تطالب بإغلاق الحدود واستقالة رئيس الوزراء بسبب توقيع بلاده على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. وحاول متظاهرون اقتحام مبنى المفوضية الأوروبية، كما كانت هناك مسيرة مضادة.

ARCHIV - 02.11.2018, Mexiko, Donaji: Migranten aus Mittelamerika spiegeln sich in einer Pfütze am Straßenrand. Sie sind Teil einer Gruppe tausender Menschen, die aus Mittelamerika vor der Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Region fliehen und sich auf dem Weg in die USA befinden. (zu dpa Streit um UN-Migrationspakt: Zwischen Fakten und gefühlter Bedrohung am 19.11.2018) Foto: Marco Ugarte/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.. ماذا يعني لألمانيا؟ 10.12.2018

150 دولة تبنت في مراكش ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اعتبرته نقلة نوعية في السياسة الدولية للتعامل مع قضية الهجرة. فكيف نشأت فكرة الميثاق وماذا يعني بالنسبة لألمانيا؟
10.12.2018, Marokko, Marrakesch: Chancellor of Germany Angela Merkel pictured during the global compact on migration conference, organised by the United Nations (UN), in Marrakesh, Morocco, Monday 10 December 2018. The Compact is the first intergovernmentally negotiated agreement to cover all dimensions of international migration. There was a political crisis in Belgium because of that pact, the Flemish nationalist members of the government resigned and the Prime Minister received the back up of the parliament to sign the pact. BELGA PHOTO ERIC LALMAND Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa |

ميركل في مراكش تقتني النعناع المغربي وتجلس في مقهى شعبي 10.12.2018

على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة في المغرب، خلقت أنغيلا ميركل الحدث بزيارتها أسواق مدينة مراكش واقتناء النعناع المغربي. رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا كثيراً مع هذه الزيارة التي أثارت الكثير من الإعجاب.
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