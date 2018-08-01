 مراكز اللجوء الألمانية المؤقتة وعواقبها المتوقعة | سياسة واقتصاد | DW | 01.08.2018

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سياسة واقتصاد

مراكز اللجوء الألمانية المؤقتة وعواقبها المتوقعة

في بافاريا بدأت سبعة "مراكز إرساء" لتجميع طالبي اللجوء عملها بعد انتقادات حادة للمشروع. وإذا كان الهدف منها تسريع البت بطلبات اللجوء، فإن الكثيرين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك لأسباب شتى يلقي هذا التقرير الضوء عليها.

Bayerisches Transitzentrum - mögliches Ankerzentrum (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

تسريع إجراءات البت بطلبات اللجوء وترحيل من يتم رفض طلبه، هذا باختصار ما ينبغي أن تقوم به "مراكز الإرساء" لتجميع اللاجئين بشكل مؤقت. وجاءت تسمية "مراكز الإرساء" اختصارا لكلمات الوصول والبت (في طلب اللجوء) والتوزيع على البلديات أو الترحيل. وهذه المراكز ينبغي أن تكون قادرة على استيعاب حتى 1500 لاجئ. وسيبقى هؤلاء اللاجئين في مراكز التجميع المؤقتة منذ لحظة وصولهم ألمانيا إلى حين البت في طلبات لجوئهم.

بالنسبة للذين يتم البت في طلباتهم بشكل إيجابي، سيتم توزيعهم على البلديات كما في السابق. أما في حالة رُفض طلب اللجوء، فيجب ترحيل طالبه مباشرة من ألمانيا. وفي كل مركز من المراكز السبعة في ولاية بافاريا، التي اطلقت رسمياً اعتبارا من أول آب / أغسطس ، ينبغي أن تكون هناك أيضا مكاتب فرعية لمكتب الهجرة التابع للولاية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) ومكتب العمل الاتحادي والمحاكم الإدارية ، بحسب ما أفاد به وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان للصحافة قبل بضعة أيام.

مختارات

بعد اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا على إقامة "مراكز إرساء" لاستقبال وإيواء طالبي اللجوء، أعلنت الحكومة عن بعض التفاصيل بشأن عمل وتعاون مختلف الجهات المعنية في هذه المراكز، وكيفية التعامل مع اللاجئين فيها! (24.07.2018)

حذرت منظمات وروابط معنية بحماية وإغاثة اللاجئين من مغبة إقامة الأطفال واليافعين في "مراكز الإرساء" التي يخطط لها وزير الداخلية هورست زيهوفر للاجئين الوافدين الجدد، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على صحتهم وتطورهم اللاحق. (26.05.2018)

هل تفي المراكز بما وعدت به؟

الهدف المعلن من إنشاء مراكز التجميع المؤقتة للاجئين هو التسريع في قرارات اللجوء، غير أن فيرنر شيفاور، رئيس مجلس الهجرة يشك في إمكانية تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع. من المؤكد أن فكرة تجميع مكاتب السلطات المعنية في مركز واحد من أجل تسريع البت في طلبات اللجوء أمر إيجابي ويضمن تعاونا أفضل، غير أن شيفاور لا يعتقد أن الأمر سيسير بشكل أسرع: "في الحالات الواضحة، خاصة حالات السوريين الذين يأتون مباشرة من مناطق الحرب، سيتم التسريع في الإجراءات بالتأكيد ولكن الأمر لن يتغير في الحالات الصعبة، على سبيل المثال في حالات اللاجئين من أفغانستان، لاسيما الذين فرعدد منهم للمرة الثانية إلى ألمانيا ".

ويخشى شيفاور أن تأخذ معالجة طلبات اللاجئين من أفغانستان في المستقبل، نفس القدر من الوقت كما كان الأمر عليه من قبل وهذا ما تظهره "تجربة مركزي مانشنغ وبامبرغ" الواقعتين في ولاية بافاريا. تم هناك حتى الآن استقبال أكثر من ألف شخص، تم وضعهم هناك بدون عمل ولا آفاق مستقبلية جنبا إلى جنب وهم معزولين إلى حد كبير عن العالم الخارجي. هذه النقطة بالذات تقابل بالنقد من قبل منظمات اللاجئين.

Prof. Werner Schiffauer (picture-alliance/dpa)

رئيس مجلس الهجرة، فيرنر شيفاور

مدة الإقامة القصوى سنة ونصف

انتقد مجلس اللاجئين البافاري، طول مدة إقامة اللاجئين داخل مراكز الإرساء في بيان صحفي، فوفقا للمجلس فإن "عشرة في المائة من اللاجئين المقيمين في مركز مانشينغ متواجدون هناك منذ أكثر من 18 شهراً". ويعاني اللاجئون هناك أيضا من أمور عديدة منها حظر العمل وحظر الخروج من المركز ومنع حملهم للمال والحرمان من دورات اللغة والتعليم". رسمياً لا ينبغي لأحد البقاء أكثر من عام ونصف في مركز الارساء على حد تعبير وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

نهج غير بنَاء

لكن هذه الفترة الزمنية ليست طويلة فقط بالنسبة لمنظمات الإغاثة. الانتقادات للمشروع بأكمله  تأتي أيضاً من وزارة الاندماج والعمل والشؤون الاجتماعية في برلين، كما تقول الناطقة الرسمية ريجينا كرايدنغ في حديثها مع  DW: "بطبيعة الحال سيتم الالتزام بالقوانين، لكن من الناحية السياسية، نعتبر وضع العديد من الأشخاص مع بعض داخل مثل هذه المراكز الكبيرة لفترة زمنية طويلة، هو نهج غير بناء ولا يخدم عملية الاندماج ". ويشاطر الرأي رئيس مجلس الهجرة، فيرنر شيفاور: "مراكز الإرساء وظيفها التخويف، وهذا واضح جداً. وهي بمثابة إشارة للاجئين بأنه ليس مرحب بهم هنا بالضرورة". لكن حتى في حالة نجاح الخطة، فإنها ستكون على حساب مستقبل اندماج هؤلاء اللاجئين. وذلك لأن الظروف الصعبة داخل مركز الإرساء مثل قانون وجوب الإقامة المثير للجدل، من شأنها أن تشكل عبء نفسي على اللاجئين وتؤثر بذلك على اندماجهم".

مراكز تذكّر بالسجن

كما حذر شيفاور من العواقب المحتملة على المنطقة بأسرها، التي أنشئت فيها مراكز التجميع هذه. المشاكل مبرمجة مسبقًا هنا. إذ سوف يُنظر إلى مراكز الإرساء على أنها سجون من قبل كل من السكان والبيئة المحيطة." سيمثل ذلك ثقلاً على المدينة أن يكون بها مركز من أجل احتجاز اللاجئين. إنشاء جسم غريب يسمم المناخ الاجتماعي وسيخدم الأطراف المعارضة للاجئين".

Deutschland Flüchtlingszentrum in Bamberg (picture-alliance/dpa/N. Armer)

مركز إرساء للاجئين في بامبرغ، بافاريا

من ناحية أخرى يتوقع رئيس مجلس الهجرة أن يحاول اللاجئون الهروب من الروتين اليومي داخل مركز الإرساء على الأقل بشكل مؤقت. "من المتوقع أن يرغب الشباب على وجه الخصوص في تجنب فظاعة هذه المرافق عن طريق القيام بعمليات هروب مؤقتة إلى المدينة. ومن شأن ذلك أن يولد نزاعاً شديداً وستكون هناك توترات مع البيئة المحيطة ". وبشكل عام يعتقد شيفاور، أن مشروع مراكز الإرساء يكتسي رمزية سياسية: " إنه إشارة إلى أغلبية المجتمع، مفادها أننا نقوم بشيء ما وسنضع كل شيء تحت السيطرة".

لكن شيفاور يعتقد أن هذا الأمر مغالطة ، ويقول: "يعطى الوعد بتحقيق النظام ولكن بشكل واقعي هذا الأمر سيخلق المزيد من الفوضى"، لأن هذه السياسة تدفع المزيد من الأشخاص إلى خرق القانون. ويشير  شيفاور إلى تجارب سويسرا، حيث توجد مرافق مماثلة بالفعل وكذلك نتائج مخيبة. "إن نصف الذين يجب ترحيلهم قد اختفوا ويقيمون الآن بصورة غير شرعية في سويسرا أو دول مجاورة". وفقا لمجلس اللاجئين البافاري، في مانشنغ وبامبرغ بلغت نسبة اللاجئين المختفين حوالي 30 في المئة.

Deutschland Gründung des Landesamtes für Asyl und Rückführungen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

رئيس وزراء ولاية ماركوس زودر ووزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان أثناء افتتاح مكتب اللجوء والترحيل.

جهود بافارية منفردة

في الوقت نفسه، أعطت حكومة ولاية بافاريا يوم الجمعة الماضي (الأربعاء 27 يوليو / تموز 2018) إشارة البدء بمشروع آخر مثير للجدل، فقد قام رئيس الوزراء ماركوس زودر ووزير الداخلية يواخيم هيرمان (وكلاهما من الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري) بتأسيس المكتب الإقليمي الخاص باللجوء والترحيل في مانشنغ على الرغم من أن الهدف الرئيسي هنا أيضاً هو تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، فإنه يجب تحسين التدابير ضد الجناة الأجانب والمجرمين، كما ينبغي إعادة المعنيين بشكل أكثر صرامة إلى بلدانهم الأصلية. في الوقت نفسه وعد رئيس الوزراء زودير أيضاً "بتوازن أفضل" في التعامل إزاء المجرمين من جهة ومن يرغب في الاندماج من جهة أخرى. وومما يعنيه ذلك وجوب إعطاء الفئة الأخيرة فرصة للاندماج عن طريق القيام بالتدريب المهني أو البحث عن وظيفة. رسمياً بدأ المكتب البافاري الجديد عمله في الأول من آب/ أغسطس 2018. وفي اليوم نفسه أطلقت مراكز إرساء أخرى في كل من مانشنغ وبامبرغ وخمسة مناطق بافارية أخرى.

استير فيلدين/ إ. م

  • A boy walks past tents and blankets strung up between trees in a landscape littered with trash

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    بمجرد وصولهم إلى جزيرة لسبوس اليونانية يتم تقسيم مجموعات اللاجئين حسب جنسياتهم، حيث يتم إرسال السوريين إلى مخيم "كاراتيب" ويقطنون في ملاجئ هناك، بينما يرسل آخرون من جنسيات مختلفة إلى موريا حيث توجد هناك أول "نقطة ساخنة" يونانية لتسجيل من يطلق عليهم "مهاجرون لأسباب اقتصادية" وهناك يقضي الكثير منهم الليل في خيام أو تحت أشجار الزيتون.

  • Crowds of people stand in a long queue

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    في حالات كثيرة يؤدي الاكتظاظ إلى نزاعات بين اللاجئين، مثلا في صف انتظار الطعام. وحسب تقرير أممي فإن القدرة الاستيعابية للمخيم هي بمستوى 410 شخص، ولكن يضم في الواقع ما بين 2000 إلى 4000 شخص. الاكتظاظ والافتقار للإمدادت الكافية يجعل المخيم واحدا من أسوا ملاجئ اللاجئين في العالم، حسب بعض المراقبين.

  • Women stand with children and receive small bags of food

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    رامونا برونغرز من مؤسسة منظمة "لايف فور لايفز" تقول إنها نقلت منظمتها من هولندا إلى قرية موريا اليونانية استجابة لنداء طوارئ علمت به عبر الإنترنت، "نحضر 1500 وجبة طعام كل يوم وهي لا تكفي أساسا لإطعام كل الموجودين" وتضيف رامونا: "نحاول المساعدة بكل ما نستطيع، لكن المشاكل كبيرة جدا والمنظمات الأكبر لا تكلف نفسها تحمل عناء هذه المسؤولية"

  • A boy sits on a mound of dirt strewn with trash with his head in his arms

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    مشكلة أخرى تواجه رامونا برونغرز وفريقها من المتطوعين وهي انتشار النفايات بشكل كبير، وهي تلاحظ قائلة: "بمجرد إلقاء نظرة في محيطك، ترى أن الناس ينامون وسط النفايات"، وتضيف "من المستحيل إبقاء هذا المكان نظيفا، نشعر دائما أننا على حافة الإصابة بوباء فتاك"، وقد تم تسجيل إصابات بالجرب في مخيم "كاراتيب" في الأسابيع الماضية.

  • Refugees mill about waiting alongside police in riot gear

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    عندما سئل فريد مورلي، منسق الجهات المتطوعة في لسبوس عن سبب استمرار الظروف القاسية داخل المخيم، قال "أعتقد أن الأمر يرتبط بطريقة إدارة عناصر الشرطة للمكان، حيث ليس لديهم حافز كبير، بل إنهم لا يأتون للعمل أحيانا. ويعني ذلك أن الكثيرين لا يتم تسجيلهم، في حين يتوافد المزيد من اللاجئين على المكان، فيتحول إلى كارثة إنسانية بمجرد مرور بعض الوقت".

  • Four men sit on the ground, surrounded by trash

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    "مشيت من باكستان إلى تركيا حافي القدمين"، يقول فياز أوده (في وسط الصورة بالرداء الوردي). وهو لاجئ باكستاني ينتظر دوره للتسجيل،ويصف وضعه قائلا: "ننام هنا في صناديق من الورق المقوى ودون أغطية" ومن جهته يقول صديقه إصرار أحمد (أقصى اليمين) "نفعل كل هذا لأننا لا نريد أن يعيش أبناؤنا نفس الحياة التي نعيشها".

  • Men, woman and children mill around inside Moria refugee camp

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    تقول كونستنتينا ستريكو وهي منسقة برنامج للطوارئ، إنها كانت تسعى لتوسيع الملجأ الخاص بالنساء في المخيم قبل حلول فصل الشتاء، لكن مسؤولي الشرطة تدخلوا وحالوا دون ذلك، "كان لدينا فضاء في المخيم قابل للاستخدام لهذا الغرض، غير أن الشرطة لم توافق، وتضيف : "حتى الآن لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن يكون فضاء الأمهات المرضعات مكتظا دائما!".

  • Refugees stand and sit near tents pitched in between olive trees

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    يقول أرشيد رحيمي وهو شاب أفغاني في العشرين من العمر، إن أمه ضغطت عليه من أجل الهرب بعد مقتل والده وأخته خلال هجوم لحركة طالبان على مدرسة بالقرب من منزله. "حياتي كانت مهددة من طرف طالبان، ولكن هنا يعتبرون أني جئت لأسباب اقتصادية" ثم يتساءل: "من يقرر ما إذا كنت لاجئا أم لا؟"

  • People stand inside a fenced-in compound

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    يسمح لبعض العائلات بالبقاء في الملاجئ القليلة في موريا، ولكن مورلي هي عبارة عن معتقل وليست مركزا لاستقبال اللاجئين كما يقول أحدهم: "مع رؤية كل هذه الأسوار والأسلاك الشائكة يبدو المكان مثل معتقل غوانتنامو". وبغض النظر عن الظروف القاسية فإنه من المتوقع أن يبقى عدد اللاجئين على حاله، ويلاحظ أحدهم: "الناس يقولون إن الشتاء سيوقف توافد اللاجئين، لكن البحار تكون أكثر هدوءا في الشتاء".

  • A men perches on a metal frame in front of tents and a fence

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    "عندما كنت في القارب الذي أقلني إلى هنا، ونحن وسط البحر، أدركت أننا وحيدون وأن الله وحده معنا" يقول بيجمان يوسفي، وهو أفغاني كان يعيش في إيران.ويلاحظ قائلا: "تماما كما في القارب إذا قرر الرب أن ينقذك فستكون في أمان، هكذا هي وضعيتي الآن في هذا المخيم". الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو

    الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو


مختارات

صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

في البداية يتم أرسال اللاجئينن المتوافدين على جزيرة لسبوس اليونانية إلى مراكز التسجيل مثل مركز موريا، حيث صفوف الانتظار طويلة وظروف العيش قاسية والإمدادات قليلة، مما يحول المكان إلى أسوأ ملجأ في العالم، كما يقول البعض. (11.11.2015)  

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