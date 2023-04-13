 مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. تقاليد عريقة وفعاليات متنوعة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.05.2023

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سياسة واقتصاد

مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. تقاليد عريقة وفعاليات متنوعة

ستتضمن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا الكثير من التقاليد التي تعود جذور معظمها إلى قرون خلت. فكيف سيجري التتويج للملك وقرينته؟ وما هي الفعاليات؟ ومن سيحضر؟ وما نوع الطعام الذي سيقدم بالمناسبة؟

الملك تشارلز الثالث (ارشيف 19/9/2022)

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو/آيار سوف يتضمن الكثير من المراسم العريقة التي تضرب في جذور التاريخ الملكي البريطاني (ارشيف)

يعود تاريخ تتويج ملوك وملكات العرش البريطاني في لندن إلى حوالي ألف عام فيما طرا على حفلات التتويج الكثير من الأمور، بيد أن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو/آيار الحالي سوف يتضمن الكثير من المراسم العريقة التي تضرب في جذور التاريخ الملكي البريطاني.

ويعد التاج الملكي من المراسم القديمة فيما جرى استحداث الكيش بالسبانخ والفول ونبتة الطرخون ليُقدَّم في حفلة التتويج ليكون "طبق التتويج" إذ اختار تشارلز وزوجته كاميلا هذا الطبق الشهير في فرنسا رغم أنه غير شائع في بريطانيا.

وسيتضمن حفل التتويج سبعة أشياء أساسية هي:

 

يوم التتويج ـ رمزية هذا التاريخ 

اختارت العائلة الملكية  والحكومة البريطانية السادس من مايو / آيار موعدا لتتويج الملك تشارلز وزوجته، لكن من دون ذكر سبب ذلك.

ورغم ذلك، حاولت صحف بريطانية التكهن حيال سبب اختيار هذا اليوم إذ قالت إن السادس من مايو / آيار هو عيد ميلاد أرشي هاريسون مونتباتن وندسور، الابن الأكبر للأمير هاري وميغان ماركل والذي ولد في عام 2019.

وأيضا السادس من مايو / آيار هو ذكرى وفاة جد الملك تشارلز الأكبر الملك إدوارد السابع الذي توفي عام 1910.

سيتم إقامة حفل تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر أبي في لندن

سيتم إقامة حفل تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر أبي في لندن

يشار إلى أنه جرى تتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث الثانية  في الثاني من يونيو / حزيران عام 1953 فيما اختار ويليام الفاتح الذي يُعرف باسم ويليام الأول، عيد الميلاد عام  1066 ليقام فيه حفل تتويجه حيث كان يُنظر إلى هذا الموعد باعتباره يحمل في طياته رمزا دينيا.

وذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن تشارلز كان يرغب في أن يتم تتويجه في يوم ديني، لكن هذا لم يحدث.

مكان التتويج ـ كنيسة وستمنستر أبي

لم يتسبب اختيار كنيسة وستمنستر أبي في لندن كموقع لتتويج الملك تشارلز، في أي جدل في بريطانيا إذ شهدت الكاتدرائية تتويج ملكات وملوك بريطانيا منذ عام 1066 عندما هزم ويليام الفاتح الملك هارولد الثاني في موقعة هاستنجز وتوج ملكا في كاتدرائية وستمنستر.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت 38 حفل تتويج في وستمنستر أبي.

عراقة وحجم التاج الملكي

تمتلك العائلة المالكة عدة تيجان. بعد انتهاء حفل التتويج، سوف يُوضع فوق رأس الملك تشارلز تاج القديس إدوارد الذي يعد أقدم التيجان الملكية وهو من الذهب الخالص ويعود إلى القرن السابع عشر إذ صُنع عام 1661 ولبسه الملك تشارلز الثاني لأول مرة.

يشار إلى أنه جرى صهر التيجان الملكية التي تعود إلى العصور الوسطى وأيضا بيع أو تدمير العديد من الجواهر الملكية عندما أصبحت إنجلترا جمهورية تحت قيادة أوليفر كرومويل بين عامي 1649 و1660.

وعقب استعادة النظام الملكي بعد 11 عاما من إعلان الجمهورية، تم صناعة تاج جديد يشبه إلى حد كبير التاج القديم.

ويزن تاج القديس إدوارد حوالي كيلوغرامين وهو مزين بالجمشت والياقوت الأزرق فيما يقدر سعره بحوالي 40 مليون دولار (36 مليون يورو) فيما يعود تسميته إلى سانت إدوارد وهو آخر ملوك إنجلترا الأنجلو ساكسونيين والذي حكم من عام 1042 حتى وفاته عام 1066.

بعد انتهاء حفل التتويج، سوف يُوضع فوق رأس الملك تشارلز تاج القديس إدوارد

بعد انتهاء حفل التتويج، سوف يُوضع فوق رأس الملك تشارلز تاج القديس إدوارد

تاج الملكة القرينة بدون الماسة المثيرة للجدل!

وفي السادس من مايو /  أيار سوف تتويج الملكة القرينة كاميلا وسوف ترتدي تاج الملكة ماري الذي يعود لعام 1911 وتوجت به زوجة الملك جورج الخامس فيما ذكرت صحيفة الغارديان  أنها المرة الأولى حيث يتم فيها "إعادة استخدام" تاج قديم من أجل تتويج الملكة القرينة.

وسوف يتم إزالة الماسة الفريدة "كوه نور" من التاج الذي سوف ترتديه كاميلا بعد الجدل الذي أثارته إذ ادعت أربع دول هي الهند وباكستان وأفغانستان وإيران أنها المالك الشرعي للماسة التي يعتقد أنها واحدة من أكبر قطع الماس في العالم.

ورغم ذلك، فسوف يرصع التاج بأحجار من الماس تعود إلى الملكة إليزابيث الثانية.

الهدايا التذكارية

لا يغيب عن أي احتفال ملكي توزيع هدايا تذكارية فيما سيتم إتاحة العديد من الهدايا خلال تتويج الملك تشارلز الثاني  بداية من مناشف الشاي وعملات معدنية خاصة بهذه المناسبة وحتى علب بسكويت تحمل صورة الملك الجديد.

سيتم توزيع عملات تذكارية احتفالا بتتويج الملك تشارلز

سيتم توزيع عملات تذكارية احتفالا بتتويج الملك تشارلز

وقد ذكرت صحف بريطانية أنه سيتم توزيع عدد أقل من الهدايا التذكارية خلال حفل تتويج تشارلز مقارنة بأحداث ملكية سابقة مثل  حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

مأدبة الغداء

وفي عطلة نهاية الأسبوع، سيتم الدعوة إلى إقامة "غداء التتويج الكبير" في مبادرة ترمي إلى دعوة البريطانيين للاجتماع مع جيرانهم وأصدقائهم وعائلتهم على مائدة الطعام احتفالا بتتويج الملك الجديد فيما سيتم أيضا جمع الأموال لأغراض خيرية.

وقدم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا اقتراحاتهما بشأن طبق "غداء التتويج الكبير" إذ جرى اختيار طبق الكيش غير المكلف فيما أوصى الملك وقرينته بتناول سلطة خضراء وبطاطس مسلوقة بجوار هذا الطبق.

الحفل الموسيقي؟

عقب التتويج بيوم، سيٌقام حفل موسيقي في قلعة وندسور  سيغني فيه نجوم كبار مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري ومغني الأوبرا أندريا بوتشيلي الذي سوف يغني أغنية مشتركة مع مغني الأوبرا الويلزي السير برين تيرفل.

وسيشارك في الحفل الذي سوف يُذاع على القنوات التلفزيونية أيضا فرقة "تيك ذات" الانجليزية والمغنية البريطانية فريا ريدنغز وعازف البيانو الكلاسيكي عازف البيانو البريطاني أليكسيس فرينش.

كما سينظم إلى جانب ذلك حفلا تحيه "جوقة التتويج" تشارك فيه فرق غنائية من جميع أنحاء البلاد إلى جانب مشاركة افتراضية لفرق من جميع أنحاء الكومنولث.

المطرب الأمريكي الشهير ليونيل ريتشي من بين المطربين الذين يشاركون في حفل تتويج تشارلز

المطرب الأمريكي الشهير ليونيل ريتشي من بين المطربين الذين يشاركون في حفل تتويج تشارلز

هل سيحضر هاري؟

يتوقع أن يحضر الأمير هاري حفل تتويج والده، لكنه لن يجلس في الصف الأمامي مثل باقي أفراد العائلة الملكية فيما يرجح أن يعود ذلك إلى إعلانه وزوجته ميغان ميركل التنازل عن ألقابهما الملكية.

لم يؤكد هاري ما إذا كان سيحضر الحفل الذي سيٌقام في اليوم التالي لحفل تتويج تشارلز إذ يُعتقد أنه سيعود إلى كاليفورنيا من أجل الاحتفال مع زوجته بعيد ميلاد ابنهما آرتشي الذي يصادف السادس من مايو / آيار.

كريستين لينين /  م.ع

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