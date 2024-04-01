طبيب من خيرسون

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تشهد خيرسون معارك ضارية. فقد عاد الشمال إلى أيدي الأوكرانيين، لكن المحتلين الروس يحكمون الجنوب. يتعين على تشيبوتاريوف أن يعمل في عيادتين في نفس الوقت لكي تستمر الخدمة الطبية هناك إلى حد ما. لكن الإنذارات بالغارات الروسية تستمر طوال اليوم. حيث يتعين على المرضى والموظفين الإسراع إلى المخبأ الموجود في الطابق السفلي. وما يزيد من الضغط على ساشا هو أن زوجته وابنته البالغة من العمر خمس سنوات تعيشان في غرب أوكرانيا، حيث يقل خطر الهجمات الروسية، لكن القلق على والد الأسرة القريب من الجبهة لا يزال قائماً. ريبورتاج لكارولينا تشيموي.