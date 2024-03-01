بولندا – الأمة المنقسمة؟

من استبعاد المثليين إلى حظر الإجهاض وفصل الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة - شهدت بولندا منذ ثماني سنوات من حكم حزب القانون والعدالة ابتعادًا متزايدًا عن الديمقراطية. كيف يشعر الشعب البولندي تجاه التغيير السياسي الأخير؟ فماذا يتوقعون من حكومتهم الجديدة المؤيدة لأوروبا؟ تتحدث DW إلى بولنديين من مختلف الأعمار في المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك المؤيدين والمعارضين للحزب الحاكم السابق، وتجمع مجموعة من وجهات النظر حول آمال ومخاوف الشعب البولندي. ريبورتاج من أكسل روفولت.