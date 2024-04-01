المرتزقة النيباليون يقاتلون لصالح روسيا

تقوم وكالات التجنيد بتهريب الشباب النيباليين إلى الحرب الأوكرانية، حيث من المفترض أن يقاتلوا في صفوف جيش بوتين. في المقابل، يتم وعدهم بدخل جيد وإعطائهم الجنسية الروسية. لكن الواقع عادة ما يكون مختلفاً. إذ يشكو العائدون من قلة الأجور والحياة اليومية الرهيبة. إنها مهمة محفوفة بالمخاطر، حيث يموت العديد من النيباليين في الحرب على أوكرانيا. لكن هذا لا يردع بعض النيباليين؛ فسونيش البالغ من العمر 25 عاماً، على سبيل المثال، عازم على الذهاب إلى روسيا.

ريبورتاج لعادل بهات.