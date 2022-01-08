 مراسلون - أرباح بالمليارات من تجارة النفايات بشكل غير قانوني | مراسلون | DW | 12.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون

مراسلون - أرباح بالمليارات من تجارة النفايات بشكل غير قانوني

لسنوات يتم تهريب القمامة بشكل غير قانوني من أوروبا إلى دول أخرى - تجارة تدر مليارات الدولارات. في المقابل، فإن الطبيعة هي من تعاني: فالعاصمة الرومانية بوخارست تغرق في ضباب سام، لأن القمامة القادمة من ألمانيا، على سبيل المثال، يتم حرقها ببساطة في ضواحي المدينة.

مشاهدة الفيديو 12:30

بدلاً من إعادة تدوير القمامة، يتم حرقها أو دفنها - بما في ذلك إطارات السيارات والبطاريات وحتى مواد الأسبستوس. هناك محاولة للتصدي لهذه الممارسة غير القانونية في رومانيا، والتي تعتبر تجارة مربحة بالنسبة للبعض ولكنها ضارة بالبيئة. أوكتافيان بيرسينو، مفوض سابق في شرطة البيئة الرومانية وهو الآن ناشط مناخي، يتعقب مهربي القمامة. يقول أوكتافيان: "هذه شبكات لجريمة منظمة!". المدعي العام الروماني تيودور نيتا، يقوم أيضا بالتحقيق في مافيا القمامة، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول". ومع ذلك، ليس من السهل العثور على إثباتات تدين بعض الشركات أو الوسطاء أو تجار القمامة. تقرير لافينيا بيتو وأدريان موغوس

المزيد من المركز الإعلامي

Lebenshilfe Langenhagen

مراسلون - هل تقف الإعاقة حاجزاً أمام الحب؟ 08.01.2022

Zeche Polsum | Dirk Gratzel | Unternehmer

مراسلون - كفاح خاص ضد التغيير المناخي 02.01.2022

Türkei Mardin | Hasan Kizil, Hilfe für verletzte Tiere

مراسلون - تركيا: مساعدة لحيوانات تم تعذيبها 25.12.2021

Nils Görres | Heizungsbauer aus Altenburg im Kreis Ahrweiler

مراسلون - إعادة إعمار المناطق المنكوبة في ألمانيا 18.12.2021

المزيد مراسلون

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - حافلة البرد في برلين للمشردين 05.02.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - مزارع عنيد ضد عملاق الطاقة 29.01.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - ماضي لاريونيون المظلم 22.01.2022

Sowjetstern Kommunismus Symbolbild Symbol UdSSR Flash-Galerie

مراسلون - زوال القوة العظمى الاتحاد السوفييتي 15.01.2022