مراسلون - أرباح بالمليارات من تجارة النفايات بشكل غير قانوني

بدلاً من إعادة تدوير القمامة، يتم حرقها أو دفنها - بما في ذلك إطارات السيارات والبطاريات وحتى مواد الأسبستوس. هناك محاولة للتصدي لهذه الممارسة غير القانونية في رومانيا، والتي تعتبر تجارة مربحة بالنسبة للبعض ولكنها ضارة بالبيئة. أوكتافيان بيرسينو، مفوض سابق في شرطة البيئة الرومانية وهو الآن ناشط مناخي، يتعقب مهربي القمامة. يقول أوكتافيان: "هذه شبكات لجريمة منظمة!". المدعي العام الروماني تيودور نيتا، يقوم أيضا بالتحقيق في مافيا القمامة، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول". ومع ذلك، ليس من السهل العثور على إثباتات تدين بعض الشركات أو الوسطاء أو تجار القمامة. تقرير لافينيا بيتو وأدريان موغوس